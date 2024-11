Black Friday Tineco: offerte imperdibili sui migliori aspirapolveri senza fili!

Il Black Friday è arrivato, e con esso anche le offerte imperdibili sui migliori aspirapolveri senza fili di Tineco! Se state cercando un prodotto potente, tecnologico e pratico per le tue pulizie quotidiane, non potete perdere queste occasioni. Con il iFloor 5 Breeze Complete e il Floor One S5, la pulizia della casa non è mai stata così facile ed efficiente. Scoprite tutti i dettagli e approfittate degli sconti esclusivi!

iFloor 5 Breeze Complete

iFloor 5 Breeze Complete La pulizia che fa la differenza Prezzo originale : 299€ | Prezzo sconto Black Friday: 209€ | Sconto effettivo : 30% | Durata offerta : 21 novembre - 2 dicembre Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito Aspira e lava in un solo passaggio. Regola automaticamente la potenza e l'acqua. Sistema che pulisce spazzole e sacchetti. Circa 25-30 minuti di utilizzo. Sacchetti piccoli, necessitano svuotamenti frequenti.

Il Tineco iFloor 5 Breeze Complete è il dispositivo perfetto per chi cerca un alleato potente e versatile per la pulizia della casa. Grazie alla sua tecnologia avanzata, combina l'aspirazione e il lavaggio in un solo passaggio, rendendo le pulizie più rapide ed efficaci. Con una batteria a lunga durata e una maneggevolezza senza pari, è l'aspirapolvere ideale per chi vuole risparmiare tempo senza compromettere la qualità.

Floor One S5

Floor One S5 Tecnologia intelligente per pavimenti impeccabili Prezzo originale : 509€ | Prezzo sconto Black Friday: 259€ | Sconto effettivo : 47% | Durata offerta : 21 novembre - 2 dicembre Le Migliori Offerte di Oggi 24,99 € Da Amazon 436,99 € Da Yeppon 489,99 € Da MediaWorld IT Regola automaticamente potenza e acqua. Mostra stato pulizia e batteria. Pulisce automaticamente le spazzole. Circa 35 minuti in modalità normale. Richiedono svuotamenti frequenti.

Il Tineco Floor One S5 è un aspirapolvere senza fili all’avanguardia che ti offre il massimo delle prestazioni grazie alla sua doppia azione: aspirazione potente e lavaggio intelligente. La sua tecnologia innovativa rileva automaticamente il livello di sporco e regola la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale. Perfetto per ogni tipo di pavimento, è l'alleato ideale per chi cerca risultati perfetti con il minimo sforzo.

Non lasciatevi sfuggire queste offerte Black Friday. Con Tineco, potrete beneficiare di tecnologie avanzate e di un’efficienza senza pari, a un prezzo davvero vantaggioso. Approfittate degli sconti sui modelli iFloor 5 Breeze Complete e Floor One S5 per rendere le vostre pulizie più rapide e complete.