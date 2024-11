Game Assist su Microsoft Edge: guide e giochi senza interruzioni

La modalità Game Assist fa parte della Game Bar ed è ora in fase di test.

Visualizza un pannello Edge compatto proprio durante la sessione di gioco

È possibile consultare suggerimenti e guide online senza dover uscire dal gioco con l'Alt-Tab.

Microsoft sta introducendo una nuova funzionalità nel browser Edge che potrebbe conferire un vantaggio significativo rispetto a Chrome (e ad altri concorrenti), almeno per i giocatori PC. Si tratta della modalità Game Assist, attualmente in fase di anteprima (test) con la versione beta 132 di Microsoft Edge, che fa parte delle funzionalità integrate nella Game Bar di Windows 11. L'obiettivo principale è permettere l'accesso a guide o suggerimenti di gioco mentre si è impegnati nelle sessioni di gioco.

Invece di dover interrompere continuamente il gioco per consultare la guida nel browser o di doverla tenere aperta sul telefono, con uno schermo più piccolo, ora sarà possibile avere tutto direttamente all'interno della sessione di gioco. Game Assist è fondamentalmente una versione semplificata di Edge che gira nella barra di gioco, consentendo di visualizzare suggerimenti e altre informazioni senza interrompere l'esperienza di gioco. Questo avviene anche in situazioni critiche, come quando si è sul punto di essere attaccati da un mostro, evitando di uscire dalla modalità gioco tramite Alt-Tab.

Il pannello Edge focalizzato sul gioco condivide gli stessi dati del browser principale, come preferiti e cookie, ma è stato ridotto e ottimizzato per non consumare troppe risorse, come sottolinea Microsoft, evitando di compromettere le prestazioni di gioco. Inoltre, Game Assist è in grado di riconoscere il gioco in corso e di fornire suggerimenti o spiegazioni specifiche per quello che si sta giocando.

La partita è iniziata!

In generale, sembra un'ottima idea, a condizione che quanto affermato da Microsoft riguardo al fatto che la funzione Game Assist non consuma troppe risorse sia corretto. Ovviamente, trattandosi di una versione beta, è possibile che la funzionalità presenti dei problemi.

Al momento, la versione di prova supporta solo la lingua inglese e una selezione limitata di giochi popolari. Tra i giochi per PC inizialmente supportati ci sono Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fortnite e League of Legends, ma è probabile che ne vengano aggiunti altri con il tempo, sempre che Game Assist superi i test.

Non vediamo motivo per cui ciò non dovrebbe accadere, poiché si tratta di un'idea interessante per i giocatori che non hanno una configurazione con più monitor, permettendo loro di consultare guide o suggerimenti su uno schermo più grande (anziché su uno schermo piccolo del telefono). Inoltre, elimina il problema dell'Alt-Tabbing, come già sottolineato.