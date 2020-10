I migliori antivirus del 2020

Avere installato sui propri dispositivi un antivirus efficiente è diventata innegabilmente una necessità, soprattutto in un periodo così delicato a livello globale. L'eradicazione della cyber-criminalità non è vicina, e purtroppo gli attacchi da parte degli hacker non sono che aumentati dopo la pandemia.

Non è mai stato così importante, quindi, assicurarsi che i propri dispositivi siano protetti da virus e intrusioni da uno dei migliori antivirus. I vosti dati sensibili possono essere messi al sicuro con le versioni più complete ed avanzate di questi software, o anche solamente con le versioni gratuite.

Gli antivirus più celebri come Avast o Avira, però, sono davvero i migliori o il loro successo è dovuto a scelte di marketing azzeccate? Le nostre raccomandazioni sono basate su test approfonditi effettuati sui servizi offerti dai più celebri nomi del mondo della sicurezza informatica, le soluzioni per la tutela dei vostri dati proposte in questo articolo sono le migliori disponibili sul mercato.

Gli hacker dietro a malware e virus trovano modi sempre nuovi per accedere ai dispositivi connessi ad internet (tablet e smartphone inclusi). Fortunatamente, le aziende leader nel mondo della sicurezza informatica aggiornano costantemente i database dei propri software per proteggere i propri utenti da truffe quali phishing, ransomware e da molti altri tipi di programmi dannosi.

Al momento pensiamo che Bitdefender sia il miglior antivirus disponibile, questo software infatti è dotato di moltissimi strumenti utili per tutelare al massimo la propria sicurezza online. È inoltre molto semplice da utilizzare ed i servizi offerti varrebbero a tutti gli effetti molto più del loro prezzo. Kaspersky e Norton sono gli altri due della nostra top 3.

Se siete alla ricerca di una protezione completa contro le cyber-minacce sulle quale potreste imbattervi, l'opzione migliore su cui puntare è uno dei migliori antivirus. Se poi possedete un'attività, risulta ancora più conveniente affidarsi ad un piano business, adatto alla protezione e tutela dei dati sensibili della vostra impresa. Non preoccupatevi, non sarà necessario investire enorme quantità di denaro, in questa guida, infatti, abbiamo raccolto le migliori offerte disponibili per ogni antivirus, continuate a leggere per scoprire qual è quello giusto per voi.

Amazon Prime Day 2020 si sta avvicinando. Anche se con un po' di ritardo, il periodo dedicato alle grandi offerte di Amazon arriverà a breve. Vi terremo aggiornati su tutti gli sconti e le migliori offerte Amazon Prime Day.

I migliori antivirus

È probabile che nomi quali Norton, McAfee e AVG vi suonino abbastanza familiari, al momento, però, riteniamo che Bitdefender sia il miglior antivirus disponibile. Le performance raggiunte da questo antivirus durante i nostri test combinate con strumenti dedicati alla sicurezza e ad altre utili funzioni ci hanno decisamente convinto che Bitdefender abbia una marcia in più rispetto agli altri software. È inoltre molto semplice da utilizzare e il prezzo è veramente ottimo se relazionato all'efficenza di questo antivirus.

Bitdefender offre la protezione più accurata e affidabile del mercato, tanto da aver ricevuto diversi riconoscimenti. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

1. Bitdefender Antivirus Ricco di funzionalità, offre una protezione senza rivali Sistema operativo: Windows e Mac | Numero massimo dispositivi: 10 | Caratteristiche distintive: protezione delle transazioni Safepay, strumenti di sicurezza, protezione durante la navigazione, VPN Bitdefender Antivirus Plus 29,99 € /annuale Visita il sito Da Bitdefender Ottimo antivirus Tantissime funzionalità Ottimo rapporto qualità-prezzo Consuma troppe risorse di sistema

Tutti i pacchetti Bitdefender per utenti privati

Il “miglior antivirus secondo TechRadar” spicca in un’affollata concorrenza grazie alla quantità dei servizi offerti e al prezzo assolutamente concorrenziale.

Come certificato da molte analisi indipendenti, Bitdefender è un antivirus eccellente ed è capace di soddisfare ogni tipo di esigenza grazie ai tantissimi pacchetti disponibili ricchi di funzionalità interessanti.

Il piano base, Bitdefender Antivirus Plus, offre una protezione web completa e di prim’ordine, protezione bancaria Safepay, un gestore di password e lo scanner di vulnerabilità per controllare la disponibilità di aggiornamenti o patch di sicurezza per il vostro dispositivo.

Per quanto Bitdefender consumi più risorse rispetto ai concorrenti, conquista il primo posto di questa classifica grazie alle tantissime funzionalità aggiuntive: acquistando il pacchetto Internet Security 2020 ad esempio avrete un firewall, un filtro antispam e il parental control per proteggere anche i più piccoli della famiglia.

E ancora, scegliendo il pacchetto Bitdefender Total Security 2020 avrete anche tantissimi strumenti di manutenzione per il vostro PC, il vostro Mac o il vostro smartphone, iPhone o Android che sia.

Bitdefender Antivirus Plus 2020 per 1 anno a soli €15,99 Non solo è una delle offerte più economiche, ma arriva dal miglior antivirus al mondo. I pacchetti Bitdefender offrono tantissime funzionalità, tra cui un’ottima VPN e la protezione bancaria Safepay per gestire le vostre transazioni in totale sicurezza. Navigare non è mai stato così sicuro. Scegli 100 VIP, sconti del 60% sui migliori pacchetti Bitdefender I prezzi saranno espressi in euro non appena selezionata una delle offerte.Vedi offerta

Norton AntiVirus protegge il vostro PC senza rallentarlo. (Image credit: Future) (Image credit: Norton )

2. Norton AntiVirus Protetti e senza rallentamenti Sistema operativo: Windows e Mac | Numero massimo dispositivi: 10 | Caratteristiche distintive: firewall intelligente, manutenzione del PC, strumento di back-up con archiviazione online 14,65 € Vedi Da eBay Italy Impatto minimo sulle prestazioni di sistema Strumento di backup davvero utile Eccezionale navigazione protetta Anti-ransomware migliorabile

Tutti i pacchetti Norton Antivirus per utenti privati

Norton AntiVirus offre definizioni di virus sempre aggiornate e un bassissimo consumo di risorse, tanto da dominare le più recenti classifiche di PassMark relative alle prestazioni degli antivirus.

Già col pacchetto base Norton AntiVirus Plus avrete tantissime funzionalità: un firewall intelligente, un sistema di protezione della navigazione di prim’ordine, un’utility di manutenzione del PC, 2 GB di backup in cloud e una VPN.

Norton spicca tanto per la sua semplicità, quanto per l’ampio controllo sulla configurazione delle scansioni e dei file presenti nel vostro PC.

Con Norton antivirus navigherete in totale sicurezza e potete essere tranquilli di essere protetti dalle minacce più frequenti.

Nonostante questo, l’interfaccia di Norton lascia a desiderare e nei nostri test anti-ransomware talvolta abbiamo perso alcuni file prima che lui riuscisse ad intercettare la minaccia.

Col pacchetto Norton 360 Standard avrete alcuni extra interessanti, tra cui VPN integrata, 10 GB di backup in cloud e app mobile per Android e iOS.

Se volete coprire col vostro abbonamento più di un dispositivo, dovrete ricorrere a Norton 360 Deluxe, capace di proteggere fino a cinque dispositivi con l’aggiunta del parental control.

Se il pacchetto Deluxe non è sufficiente, non preoccupatevi: Norton 360 Premium non aggiunge alcuna funzionalità, ma potenzia molti dei servizi offerti. Con questo pacchetto ad esempio potrete utilizzarlo con 10 dispositivi e ben 75 GB di backup in cloud.

Kaspersky Anti-Virus è completo e semplice (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Kaspersky Anti-Virus 2020 è il pacchetto base di una delle migliori compagnie esistenti: fornisce una copertura per cinque PC Windows concentrandosi sugli aspetti fondamentali di sicurezza e Kaspersky è un’eccellenza nonostante offra poche funzionalità rispetto agli altri antivirus in questa classifica.

Questo antivirus offre scansioni rapide e altamente configurabili, un’ottima protezione anche da minacce non ancora scoperte e una delle funzionalità anti-malware tra le migliori attualmente disponibili.

Purtroppo le funzionalità extra di Kaspersky Anti-Virus appaiono limitate. Ad esempio le procedure guidate per la risoluzione dei problemi non coprono la totalità dei possibili problemi e la configurazione guidata del browser copre solo Internet Explorer.

Con pacchetto Internet Security si ha una sorta di “redenzione” per questo antivirus. Il firewall intelligente e poco invasivo abbinato ad un browser sicuro per gestire le transazioni bancarie rendono questo pacchetto una solida soluzione per PC Windows, Mac e dispositivi mobili.

Kaspersky Total Security è il prodotto di punta: aggiunge ai servizi un gestore di password, un parental control e un meccanismo di backup in locale automatizzato. Queste funzionalità extra sono ottime e considerando i prezzi di Kaspersky, si tratta di una delle migliori scelte possibili per proteggere i vostri dispositivi.

Trend Micro Antivirus offre una solida protezione ma è molto esigente (Image credit: Future) (Image credit: Future)

4. Trend Micro Antivirus Potente ma poco configurabile Sistema operativo: Windows, Mac, Android e iOS | Numero massimo dispositivi: 10 | Caratteristiche distintive: monitoraggio ransomware, protezione bancaria Pay Guarda, blocco URL di alta qualità 17,90 € Vedi Da eBay Italy Menù e interfaccia semplici e comprensibili Antivirus impressionante Protezione dai ransomware Folder Shield Poco configurabile Richiede molte risorse

Tutti i pacchetti Trend Micro per utenti privati

Trend Micro Antivirus+ Security offre una protezione semplice ma efficace grazie alla sua interfaccia intuitiva e l’assenza di tecnicismi quando si tratta di descrivere le funzionalità che offre.

L’antivirus è ottimo, anche se esistono opinioni discordanti da parte dei laboratori indipendenti, offre protezione in tempo reale e un eccezionale sistema anti-ransomware chiamato Folder Shield.

Purtroppo Trend Micro è un antivirus esigente in termini di risorse ma la situazione è migliorata negli ultimi tempi, quasi da poter considerare il pacchetto Antivirus+ Security prestazioni nella media: un miglioramento sensibile rispetto alle precedenti versioni.

Il pacchetto superiore, Trend Micro Internet Security, aggiunge alcuni extra interessanti come la protezione dei social network, ma il più interessante è senza dubbio Trend Micro Maximum Security, con il quale è possibile proteggere fino a 10 dispositivi Mac, Windows, iOS o Android che siano.

Avira è un antivirus che offre un livello di protezione eccellente, ora per voi ad un prezzo esclusivo. (Image credit: Future)

5. Avira antivirus Livello di protezione e sicurezza elevato ad un prezzo esclusivo Sistema operativo: Windows e Mac | Numero massimo dispositivi: Illimitato | Caratteristiche distintive: Anti-ransomware, transazioni protette, tool per il recupero dei file Antivirus Prime 99,99 USD /annuale Visita il sito Da Avira | Antivirus & Security Il prezzo esclusivo che vi proponiamo lo rende tra i più economici Offre la sicurezza tra le più alte Configurabile in base alle proprie preferenze Funzionalità limitate

Avira è uno degli antivirus più conosciuti, soprattutto per la versione gratuita (che è tra le migliori disponibili). La versione premium di questo antivirus è ugualmente degna di nota, soprattutto grazie al prezzo esclusivo del pacchetto Antivirus Pro.

Questa versione dell'antivirus Avira include tutte le funzionalità che ci si possono aspettare da un software completo per la sicurezza del proprio computer: la scansione di ogni tipo di contenuto, la protezione contro i ransomware e la funzionalità file-shredder, che permette di rimuovere permanentemente qualunque tipo di file dal proprio computer.

Il numero di funzioni presenti in questa versione dell'antivirus puo' risultare ridotto, in quanto per accedere a funzionalità più avanzate come password manager, VPN e strumenti di pulizia del PC è necessario effettuare l'upgrade alla versione Internet Security di Avira. Il livello di protezione garantito anche solo dal pacchetto Antivirus Pro è comunque veramente eccezionale, in quanto i test di AV-Comparatives hanno riportato un punteggio del 100% in quanto a minacce sventate.

Visto, inoltre, il prezzo esclusivo con cui è possibile accedere alla versione Antivirus Pro, possiamo affermare con sicurezza che la scelta tra questa versione e quella gratuita risulta effettivamente abbastanza semplice.

Avira Antivirus Pro | 1 anno | 3̶4̶,̶9̶5̶€̶ 7,95€ | -78% Non troverete alcun antivirus ad un prezzo inferiore di questo. I nostri lettori hanno la possibilità di aggiudicarsi per meno di 10€ una licenza da un anno di uno tra i più premiati antivirus. Potrete inoltre venire rimborsati nei primi 30 giorni, nel caso il vostro acquisto risulti per voi non soddisfacente. Un vero affare.Vedi offerta

Webroot SecureAnywhere AntiVirus è il punto d'incontro tra leggerezza e protezione (Image credit: Future) (Image credit: Future)

6. Webroot SecureAnywhere AntiVirus Un'opzione antivirus leggera e allettante Sistema operativo: Windows e Mac | Numero massimo dispositivi: 3 | Caratteristiche distintive: protezione always-on, protezione dell'identità, anti-phishing in tempo reale, firewall Webroot AntiVirus 34,99 € /annuale Visita il sito Da Webroot Inc. Funzionalità peculiari App velocissima Tra le più veloci scansioni antivirus Pochi test da laboratori indipendenti

Tutti i pacchetti Webroot SecureAnywhere per utenti privati

Quasi tutti gli strumenti antivirus dichiarano di essere "leggeri", ma con Webroot SecureAnywhere AntiVirus ne siamo certi anche noi. L'installazione richiede pochi secondi e utilizza solo 15 MB (sì, MegaByte) di spazio sul disco rigido dato che le definizioni dei virus sono archiviate nel cloud.

Webroot garantisce leggerezza senza alcun compromesso sulle funzionalità. Impressionante. SecureAnywhere AntiVirus offre scansioni antivirus estremamente rapide e una solida protezione da malware, nonché a un sistema di monitoraggio "firewall" intelligente, un accurato anti-phishing in tempo reale, protezione dal furto di identità e altro ancora.

Il pacchetto SecureAnywhere Internet Security Plus estende la copertura da PC Windows e Mac ai dispositivi mobili, copre fino a cinque dispositivi (anziché tre) e mette a disposizione un gestore di password.

A completare la gamma c’è Internet Security Complete che introduce uno strumento di backup automatico (con 25 GB di spazio di archiviazione nel cloud) e ulteriori funzionalità di privacy online.

SecureAnywhere AntiVirus offre tutto ciò che è necessario per essere protetti, anche se Internet Security Plus sia la scelta più interessante tra i pacchetti disponibili. Un ulteriore vantaggio di WebRoot è la possibilità di chiedere rimborso completo entro 70 giorni dalla data d’acquisto di qualsiasi suo prodotto o servizio.

Il celebre antivirus gratuito ha una fantastica versione Premium a pagamento (Image credit: Shutterstock) (Image credit: Shutterstock)

7. Avast antivirus Una buona suite di sicurezza Sistema operativo: Windows, Mac, Android, iOS | Numero massimo di dispositivi: 10 | Caratteristiche distintive: Ransomware Shield, prevenzione dei dirottamento DNS, Wi-Fi inspector Avast Ultimate 99,99 USD /annuale Visita il sito Da AVAST Software Molte funzioni intelligenti Altamente configurabile Potrebbe rallentare il dispositivo Risultati dai laboratori di test discordanti

Tutti i pacchetti Avast Premium per utenti privati

La versione premium di Avast aggiunge tante funzionalità alla celebre versione gratuita dell’azienda.

Ciò include tra le varie funzionalità un efficace Ransomware Shield, una protezione anti-phishing completa, un browser sicuro, un gestore di password, un file shredder e persino un sistema per cercare eventuali vulnerabilità sulla rete Wi-Fi.

Premium Security è anche altamente configurabile fin dal processo di installazione e le sue capacità antivirus si dimostrano abbastanza solide nonostante i giudizi contrastanti da molti laboratori di test indipendenti.

Una pecca che abbiamo individuato riguarda i possibili rallentamenti che si hanno durante l’esecuzione di Avast. Tra i tanti pacchetti che offre il Avast è molto interessante anche Avast Ultimate che aggiunge una VPN ed un gestore di password al già ottimo pacchetto Premium.

(Image credit: Shutterstock)

Tutti i pacchetti Sophos per utenti privati

Sophos Home Premium copre fino a 10 dispositivi Mac o Windows senza distinzioni. È progettato pensando ai principianti, tanto che i più navigati potrebbero trovare l'interfaccia troppo semplice e rimanere delusi dalle poche opzioni e le poche modifiche possibili a basso livello.

L'interfaccia utente è anche piuttosto goffa, anche se la console di gestione della rete può essere comoda se desiderate prendere il controllo e gestire i dispositivi dei vostri famigliari non esperti di tecnologia.

Sophos offre una discreta protezione antivirus e ha superato bene i nostri test anti-ransomware. Per la protezione offerta e data l’ampia copertura di dispositivi, Sophos Home Premium è una proposta allettante per coloro che vogliono proteggere più computer.

ESET NOD32 Antivirus might lack in features but it offers power antivirus protection (Image credit: Future)

9. ESET Antivirus L’antivirus per gli esperti Sistema operativo: Windows | Numero massimo di dispositivi: 5 | Caratteristiche distintive: Ransomware Shield, UEFI Scanner, Exploit Blocker, scansione cloud ESET NOD32 29,95 € /annuale Visita il sito Da ESET UK Estremamente configurabile Gestisce anche le risorse di sistema Risultati discordanti dai laboratori indipendenti Non per i principianti

Tutti i pacchetti ESET Antivirus

Nonostante ESET Antivirus col suo piano NOD32 non offra tantissime funzionalità, è altamente configurabile. Se siete principianti troverete ESET un po' troppo complicato, ma se siete esperti adorerete il grado di controllo offerto.

Tra i vantaggi sottolineiamo la semplicità dell’interfaccia e il sistema di protezione in tempo reale durante la navigazione.

Sebbene i laboratori indipendenti di test siano divisi relativamente alla valutazione di questo antivirus, i pacchetti di fascia alta ESET Internet Security e Smart Security Premium aggiungono un buon mix di funzionalità, rendendolo un’ottima scelta.

I migliori antivirus gratuiti

Pagare per un servizio premium significa ottenere più funzionalità come filtri antispam, parental control, scansioni di sistema e firewall avanzati. Questi strumenti sono perfetti se siete esperti, se cercate più sicurezza o se avete bisogno di un sistema che sia sempre fluido ed efficiente.

Inoltre un servizio a pagamento elimina i fastidiosi pop-up che vi invitano ad acquistare uno dei pacchetti a pagamento e, considerando il costo annuale di molti di questi prodotti, può valere la pena effettuare uno degli upgrade a pagamento.

Quasi tutti i fornitori al giorno d’oggi offrono una protezione di alta qualità anche se gratuita: gli sviluppatori in questo modo ottengono l’accesso a più dispositivi dai quale raccogliere dati e migliorare le conoscenze per garantire maggiore sicurezza.

Al giorno d’oggi non è sensato distribuire antivirus meno efficaci nella versione gratuita.

Windows ha fatto molta strada in termini di sicurezza, ma Windows Defender (il sistema integrato al sistema operativo di Microsoft) è l’ultimo software a cui vi dovete affidare se volete mantenere pulito e sicuro il vostro sistema.

Se volete un antivirus gratuito vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre scelte. Abbiamo evidenziato le loro caratteristiche e le loro carenze in modo da permettervi la scelta più consapevole e ideale per le vostre esigenze.

I migliori antivirus gratuiti a colpo d'occhio

Bitdefender Antivirus Free Edition Avira Free Antivirus Kaspersky Free Avast Free Antivirus Sophos Home

1. Bitdefender Antivirus Free Edition Il miglior antivirus gratuito del 2020 Sistema operativo: Windows, Mac, Android | Funzionalità: Protezione dal phishing, analisi comportamentale, scansione automatica Bitdefender Antivirus Free Edition Visita il sito Da Bitdefender Scansione automatica e veloce Eccellente rilevamento dei virus Non permette grande controllo Le scansioni non possono essere programmate

Essenzialmente è il software antivirus “base” del prodotto a pagamento. I meccanismi di scansione puliti e leggeri rendono Bitdefender Antivirus Free Edition uno degli strumenti più veloci del settore, grazie soprattutto alle definizioni di virus senza rivali.

Purtroppo l’antivirus agisce automaticamente, è ottimo per semplificare il processo di gestione ma impedisce ogni tipo di personalizzazione. L’antivirus è particolarmente affidabile, ma la scansione totalmente automatizzata ha creato non pochi problemi in passato: ad esempio Panda Antivirus qualche anno fa si è auto identificato come una minaccia comportando il blocco di tantissimi sistemi Windows.

I test di AV-TEST hanno rilevato alcuni difetti nella gestione delle minacce meno conosciute e vale la pena sottolineare che potete avere la versione base di Bitdefender a poco più di €2 al mese; un piccolo importo da pagare per tantissime funzionalità extra, tra cui anche il supporto tecnico 24/7, ottimo se siete alle prime armi.

2. Avira Free Antivirus Ottimo antivirus, ma un po’ fastidioso Sistema operativo: Windows, Mac, Android, iOS | Funzionalità: rilevamento virus, protezione antiphishing, VPN integrata, strumenti di ottimizzazione del sistema Basso impatto sulle prestazioni del sistema Ottimi tassi di rilevamento L'installer promuove altri software Avira Troppi popup durante l'esecuzione

Avira Free Antivirus per Windows ottiene ottimi risultati nei rigorosi test di AV-TEST, eliminando il 99,7% delle minacce testate senza essere eccessivamente oneroso per l’hardware.

Ha un'interfaccia pulita, è facile da usare e difficilmente riscontra falsi positivi. L'introduzione di una suite di sicurezza gratuita da eseguire opzionalmente al suo fianco - con ransomware e protezione da phishing e una VPN da 500 MB al mese lo rende ancora più interessante.

I programmi gratuiti hanno solitamente un certo livello di pop-up e annunci pubblicitari, ma purtroppo Avira ha superato questo limite, tanto da essere qualche volta troppo fastidioso. Per quanto non sia oneroso in termini di potenza come alcuni suoi concorrenti, è davvero fastidioso avviare il PC ed essere bombardati da Avira e i suoi popup.

3. Kaspersky Free Il primo passo di Kaspersky nel mondo della sicurezza gratuita Sistema operativo: Windows | Funzionalità: scansione in tempo reale, anti-phishing, scansione e-mail, protezione da spyware Check Amazon Motore antivirus accurato e affidabile Semplice da utilizzare Solo funzionalità basilari Supporto tecnico limitato

La versione a pagamento del software di Kaspersky per Windows è spesso in cima alle classifiche per la protezione dai virus e AV-TEST gli ha assegnato ancora una volta il massimo dei voti nell'ultima serie di test.

Kaspersky Free è una versione ridotta (ma convincente) della versione a pagamento: non prevede funzionalità aggiuntive come la protezione della privacy e come gli strumenti di pagamento sicuro, ma garantisce una protezione efficace e senza fronzoli.

È un software incredibilmente facile da usare e sfruttando la scansione della suite a pagamento, garantisce una protezione di prima categoria. Che si tratti di virus o trojan, Kaspersky Free è incredibilmente difficile da sconfiggere e non ci ha tartassato con le notifiche per passare alla versione a pagamento.

Tuttavia, considerando il prezzo esiguo dei pacchetti Kaspersky e le tantissime funzionalità aggiuntive, potreste davvero valutare l’aggiornamento. Potrete proteggere tre o più computer e avere una protezione da ransomware, spyware e trojan nettamente migliore.

4. Avast Free Antivirus Una suite antivirus gratuita molto migliorata Sistema operativo: Windows, Mac, Android | Funzionalità: rilevamento virus, modalità gaming, gestione password, scanner malware Avast Free Antivirus Visita il sito Da AVAST Software Non rallenta il computer Ottima protezione dai virus Impostazioni di privacy irritanti Include collegamenti a componenti a pagamento

A metà 2016 Avast ha acquistato AVG, ma la fusione non è ancora completata. La nuova compagnia garantisce che i due antivirus rimarranno separati, ma pare sia in arrivo un pacchetto antivirus congiunto.

Grazie a quest’acquisto, comunque, l’azienda ha avuto accesso alle informazioni di ben 400 milioni di utenti sparsi per il mondo: una garanzia in termini di gestione delle minacce più frequenti.

L'ultima edizione di Avast Free Antivirus ha aggiornato l’interfaccia e ha aggiunto una modalità gaming automatica per silenziare i popup e ridurre il carico del sistema quando si avvia un gioco che richiede molte risorse. C'è anche un gestore di password, che è innegabilmente una buona aggiunta per la vostra sicurezza.

Ha un buon punteggio secondo i benchmark di AV-TEST per quel che riguarda i malware e la difesa dagli attacchi da virus sconosciuti. Presumibilmente il bacino di utenza ha aiutato molto a migliorare le prestazioni. Purtroppo Avast non è molto veloce ed è un po’ invasivo a livello di pop-up.

5. Sophos Home La scelta perfetta per una casa piena di PC Sistema operativo: Windows, Mac | Funzionalità: protezione antiphishing, controllo genitori, fino a 10 PC Sophos Home Free Sophos Home Premium 40 € /annuale Visita il sito Da Sophos Semplice e non invadente Buon controllo cloud dei dispositivi protetti Non si possono pianificare le scansioni Funzionalità limitanti per i più esperti

Sophos Home afferma di offrire una “sicurezza di livello aziendale”, ed effettivamente offre qualcosa di più rispetto agli altri antivirus gratuiti. Inoltre è perfetto per le famiglie vista la grande quantità di dispositivi che può proteggere con una sola iscrizione: avrete una protezione da virus e malware standard unita a strumenti anti-phishing e controllo dei contenuti visualizzati sul browser.

Potendo gestire in modo centralizzato fino a 10 PC, Sophos Home permette di tutelare con grande semplicità anche i vostri figli dai pericoli del web.

Nonostante Sophos Home non abbia ricevuto una valutazione ufficiale da AV-TEST, altri laboratori di test offrono una buona valutazione complessiva.

I migliori antivirus aziendali

Ogni voce in questo elenco è stata scelta con cura per le sue funzionalità aziendali, come l'installazione da remoto o la gestione centralizzata. Il prezzo non è sinonimo di bontà di un prodotto: un software aziendale deve offrire un’ottima protezione a livello di sistema, senza necessariamente costare un occhio della testa.

1. Avast Business Antivirus Pro Un'eccellente suite antivirus aziendale con vari strumenti in bundle: protezione da virus, firewall, protezione e-mail, anti-spam e la possibilità di eseguire il sandbox delle applicazioni per una sicurezza ancora maggiore. Avast Business Antivirus Pro (a differenza dello standard Avast Business Antivirus) include anche la protezione di Sharepoint ed Exchange, nonché una serie di strumenti per i server.

2. Sicurezza aziendale GravityZone di Bitdefender Questo pacchetto fa della protezione affidabile la sua priorità. I prodotti Bitdefender sono apprezzati dai laboratori di test indipendenti, soprattutto relativamente al rilevamento e la rimozione di malware, nonché per le prestazioni e la facilità di utilizzo. La maggior parte delle funzionalità sono default (anti-malware, firewall, web advisor, filtro URL) ma è anche possibile personalizzare il prodotto per controllare le azioni dell'utente.

3. Symantec Endpoint Protection Il primo vantaggio di Symantec è la tecnologia di reputazione dei file Insight dell'azienda, un modo efficace per rilevare e bloccare anche le ultime minacce non ancora scoperte. Altri livelli di protezione includono la protezione da virus, il monitoraggio del comportamento, la protezione dalle intrusioni, un firewall e il "Power Eraser" per rimuovere le minacce più ostinate e riparare il sistema.

4. Avira Antivirus per Endpoint Questo è il principale prodotto per piccole imprese di Avira: a funzionalità standard quali antivirus, protezione della rete di base e filtro web aggiunge la protezione e l'ottimizzazione del file server, un sistema di whitelisting e una blacklist per applicazioni in modo da sapere sempre i pericoli di cosa si sta installando