Avira Security per Mac è ora disponibile per i vostri sistemi Apple

L'azienda di sicurezza informatica tedesca Avira ha pubblicato una nuova soluzione di sicurezza all-in-one per Mac, disponibile in versione gratuita e a pagamento.

Avira Security per Mac blocca e rimuove le minacce, protegge la navigazione, incluse le attività di shopping e i pagamenti e tiene al sicuro i dati degli utenti tramite la crittografia della VPN. Avira, inoltre, ha riprogettato da zero la nuova soluzione e l'ha sviluppata sfruttando i nuovi framework di Apple Swift, SwiftUI e Combine, insieme alle proprie tecnologie di protezione, che includono SAVAPI e APC.

Stephan Brenner, vicepresidente dell'area prodotti di Avira, ha spiegato che Avira Security per Mac è già in grado di girare in modo nativo sui nuovi Mac con Apple M1 , dichiarando in un comunicato stampa:

"L'unione del motore di protezione di Avira alla tecnologia Apple rende il prodotto efficace, veloce e pronto al futuro, con un'applicazione che gira perfettamente su macOS. La maggior parte dei componenti dell'applicazione gira in modo nativo già da ora sui processori Apple Silicon M1 e prevediamo di aggiornare l'app affinché funzioni in modo completamente nativo su Apple Silicon a breve".

Smart Scan

Avira Security per Mac offre molte funzioni di sicurezza sia agli utenti della versione Prime a pagamento che a quelli della versione gratuita, attraverso un'unica interfaccia basata sulla funzionalità Smart Scan attivabile con un clic.

Avira Smart Scan rileva e blocca i virus, elimina i cookie indesiderati e segnala gli altri problemi riscontrati su Mac. Si tratta di una soluzione all-in-one, infatti Avira Security per Mac include un antivirus, una VPN, un password manager, uno strumento per la rimozione dei cookie e uno per eliminare i "dati spazzatura" e rilevare i file obsoleti e inutilizzati. Il software offre la modalità scura e chiara, in modo da poter verificare lo stato del sistema in qualsiasi condizione di luce.

La versione gratuita di Avira Security per Mac non contiene pubblicità ed è in grado di proteggere da virus e minacce in tempo reale. Tuttavia, gli utenti che necessitano di funzionalità avanzate per la privacy online e migliorare le prestazioni, come Avira Tracker Remover e Junk Cleaner, possono iscriversi alla versione Prime che sblocca anche la VPN illimitata e il password manager dell'azienda.

L'abbonamento ad Avira Prime costa €99,95 all'anno e copre fino a cinque dispositivi Windows, Mac, Android o iOS.