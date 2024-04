Finalmente è successo: Canon apre il suo attacco RF agli obiettivi Sigma e Tamron

Anche se da diversi anni le fotocamere mirrorless APS-C di casa Canon, come la EOS R7, risentono di una scelta limitata di obiettivi, le cose stanno per cambiare. Canon ha finalmente dato la chiave della porta del suo attacco RF a Sigma e Tamron e non potremmo esserne più felici.

I principali produttori di obiettivi di terze parti forniscono già un'ampia gamma di ottiche prime e zoom per fotocamere con sensore crop e full-frame di Sony, Nikon, Fujifilm e altri. Gli obiettivi Sigma con attacco E per Sony esistono da anni e sono davvero tantissimi. Ora, Sigma e Tamron avranno la possibilità di realizzare attacchi con l'innesto RF di Canon.

Si tratta di un momento monumentale per i due produttori, ma anche per i fan di Canon che possono aspettarsi una scelta più ampia di obiettivi a prezzi più accessibili in futuro.

Canon ha prodotto obiettivi RF-Mount molto costosi per le sue fotocamere full-frame, tra cui l'eccellente RF 200-800mm f6.3-9 e il macro RF 100mm F2.8L, oltre a spingersi oltre con obiettivi come l'RF 28-70mm F/2. Tuttavia, non sta producendo molti obiettivi RF-S per sensori crop, e questo è un segnale di allarme nei confronti di modelli come l'EOS R10 che, a distanza di anni, è ancora considerata la migliore fotocamera mirrorless per principianti.

La versione con attacco E di Sony del Sigma 10-18 mm f/2,8 DC DN che abbiamo recensito nel 2023 sarà disponibile con attacco RF nel 2024. (Image credit: Future)

La situazione è cambiata con la notizia che Sigma e Tamron possono produrre obiettivi con attacco RF: Sigma ha immediatamente annunciato che sei dei suoi attuali obiettivi DC DN Contemporary per sensori crop sono in cantiere per il 2024, mentre Tamron ha in cantiere anche un solo nuovo obiettivo RF-S, il popolare 11-20mm F2.8.

Sette nuove lenti ed è solo l'inizio

Quali obiettivi sono già stati confermati? Innanzitutto, nel 2024 arriveranno sei obiettivi Sigma RF-S e uno di Tamron. Il Sigma 18-50mm F2.8 DC DN arriverà per luglio 2024, mentre gli altri cinque obiettivi Sigma sono in programma per l'ultimo trimestre del 2024.

Uno di questi è il Sigma 10-18mm F2.8 DC DN, che abbiamo descritto come "un obiettivo ultragrandangolare da sogno per il vlogging", valutato con 4,5 stelle nella nostra recensione della versione con attacco E di Sony.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Sigma)

Ci sono anche quattro obiettivi primi "contemporanei" con apertura F1.4: il 16mm F1.4 DC DN, il 23mm F1.4 DC DN, il 30mm F1.4 DC DN e il 56mm F1.4 DC DN. L'arrivo di queste nuove lenti prime è un'ottima notizia per gli appassionati di Canon, soprattutto se si considera che non sono disponibili obiettivi prime RF-S ad apertura rapida di proprietà di Canon. Inoltre i prezzi di queste lenti sono ottimi e si spera vengano mantenuti simili anche per le loro versioni RF-S-

In prima battuta, l'unico obiettivo RF-S di Tamron sarà l'11-20mm F2.8 Di III-A RXD.

Questi sette obiettivi sono solo l'inizio e nell'inventario di Sigma e Tamron c'è molto da entusiasmare i fan di Canon che potranno finalmente montare un obiettivo di terze parti sulla loro fotocamera mirrorless Canon.