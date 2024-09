Fotografi, ecco l’obiettivo perfetto: il nuovo Canon RF 28-70mm f/2.8 è finalmente qui

Canon ha annunciato un nuovo obiettivo zoom standard multiuso per le sue fotocamere mirrorless full-frame, l'RF 28-70mm F2.8 IS STM.

Con un peso di soli 490 grammi, il 28-70 mm F2.8 sembra perfetto per le fotocamere Canon di livello avanzato come EOS R8 e EOS R6 Mark II. Inoltre, grazie all'apertura costante di f/2,8 sull'intera gamma di zoom, rappresenta un aggiornamento interessante rispetto all'obiettivo Canon in kit per queste fotocamere, l'RF 24-50 mm F4,5-6,3 IS STM, con l'ulteriore vantaggio di una portata leggermente superiore.

Il nuovo zoom standard costa 1.249,99 sterline (per favore, seguiteci mentre cerchiamo i prezzi per gli Stati Uniti e l'Australia), che è quasi il prezzo di vendita di una EOS R8. Non è economico, ma non è nemmeno l'obiettivo più costoso offerto da Canon per le sue fotocamere mirrorless .

(Image credit: Canon)

Si tratta dell'obiettivo zoom standard più convincente di Canon?

Canon ha già altri obiettivi zoom standard nella sua gamma RF, ma l'RF 28-70mm F2.8 sembra trovare un ottimo equilibrio tra portabilità, apertura costante e un buon rapporto qualità/prezzo.

Il 24-105 mm F4-7.1, significativamente più economico, è un altro degli obiettivi in kit di Canon. È ancora più leggero e ha una portata maggiore, ma non offre l'apertura costante di f/2,8 di questo nuovo obiettivo e rappresenta un passo indietro dal punto di vista ottico.

Poi ci sono gli obiettivi professionali Canon della serie L che sono una proposta completamente diversa, tutti considerevolmente più grandi, più pesanti e la maggior parte molto più costosi.

Tra le altre opzioni della serie L, riconoscibili dal caratteristico anello rosso che manca agli altri obiettivi standard di Canon, c'è l'RF 24-105 mm F4L IS USM, probabilmente l'alternativa più vicina all'RF 28-70 mm F2.8, con una portata maggiore ma un'apertura costante f/4 più piccola, e un peso superiore del 50%.

L'RF 24-70mm F2.8L IS USM di Canon e il gigantesco Canon RF 28-70mm F2L USM sono di un'altra categoria per prezzo e caratteristiche rispetto all'RF 28-70mm F2.8 IS SM, essendo progettati per i professionisti che vogliono le migliori prestazioni e sono disposti a pagarle (e a portarsele dietro).

Tuttavia, l'RF 28-70 mm F2.8 vanta 5,5 stop di stabilizzazione ottica dell'immagine ed è resistente alle intemperie, quindi non è certo inferiore. C'è anche un'elegante ghiera di controllo e messa a fuoco personalizzabile, che cambia la sua funzione a seconda della modalità di messa a fuoco selezionata.

Questo nuovo obiettivo è chiaramente posizionato come un passo avanti per gli appassionati che desiderano uno zoom multiuso senza doverlo trasportare, ed è una degna aggiunta alla gamma di obiettivi full-frame di Canon. Potrebbe essere l'unico obiettivo di aggiornamento di cui avrete bisogno.