Le migliori fotocamere mirrorless 2019: i 10 migliori modelli per tutte le tasche

Se vuoi scoprire qual è la migliore fotocamera mirrorless del 2019, sei nel posto giusto

Da quanto Panasonic presentò la prima mirrorless nel 2008, questa categoria è cresciuta enormemente, con modelli che si adattano a ogni esigenza economica e livello di abilità.

Le macchine mirrorless permettono di cambiare gli obiettivi come le DSLR, ma all’interno della macchine non c’è lo specchio che devia la luce dalla lente al mirino (da cui il nome mirrorless). Questo ha permesso ai progettisti di progettare macchine mirrorless molto più compatte.

La mancanza dello specchio significa anche che il mirino è elettronico. Attenzione però, perché le mirrorless più economiche sono completamente prive di mirino, e fanno affidamento esclusivamente sullo schermo posteriore - come succede con la maggior parte delle compatte o gli smartphone.

LA MIGLIORE FOTOCAMERA MIRRORLESS Nikon Z6 Nikon è finalmente entrata seriamente in partita con la mirrorless Z6, ed è certamente valsa la pena di aspettare. Questa full-frame è una delle più costose, ma è una macchina incredibile in rapporto al prezzo. Leggi la recensione completa: Nikon Z6

Le fotocamere mirrorless sono note anche come compact system cameras, o CSC, con modelli semplici e adatti ai principianti, fino a sofisticati mostri full-frame che rivaleggiano con le migliori DSLR in commercio.

Perché le mirrorless sono meglio?

Una mirrorless è dunque meglio di una DSLR? Entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi, e se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo: Mirrorless vs DSLR: 10 differenze fondamentali.

Le macchine mirrorless senza dubbio offrono più scelta. Se cercate una DSLR, infatti, ci sono due grandi marchi tra cui scegliere, cioè Canon e Nikon. Se invece vi orientate a una mirrorless, la scelta è molto più vasta, con modelli da Canon, Panasonic, Fujifilm, Sony, Olympus e Leica, che offrono una grande varietà di modelli di ogni prezzo.

Le cose si sono fatte parecchio interessanti nella seconda metà del 2018, con l’annuncio dei nuovi modelli Canon e Nikon, cioè EOS R, Z6 e Z7.

Sarebbe stato facile selezionare 10 modelli di fascia alta per comporre questa lista delle migliori fotocamere mirrorless, ma abbiamo tentato di inserire anche opzioni più a buon mercato. Questi modelli magari non hanno un’infinità di opzioni, ma rappresentano una fantastica alternativa per chi ha un budget limitato. Detto questo, se state cercando in particolare una fotocamera mirrorless economica, date un’occhiata alla nostra Guida all’acquisto delle migliori fotocamere mirrorless per principianti.

Quindi che stiate cercando una fotocamera migliore rispetto a quella che avete nello smartphone, oppure un modello di fascia alta che possa far fiorire la vostra creatività, leggete quanto segue per scoprire quali sono le migliori macchine mirrorless in commercio.

Le migliori fotocamere mirrorless del 2019

Come abbiamo accennato, il mercato delle fotocamere mirrorless ha preso il volo nel 2018, grazie ad alcuni nuovi modelli, da quelli entry-level fino a macchine professionali.

E nel 2019 hanno già annunciano nuovi modelli Sony, Olympus, Panasonic, Canon e Fujifilm cioè le Alpha A6400 , OM-D E-M1X , Lumix S1R , EOS RP e X-T30 . Per il momento, comunque, questa è la nostra scelta per quanto riguarda la migliore fotocamera mirrorless del 2019.

1. Nikon Z6

La migliore fotocamera mirrorless che si possa comprare oggi

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 24.5MP | Mirino: : 3,690K punti | Schermo: : 3.2” touchscreen ribaltabile, 2,100K punti | Autofocus: : AF a 273 punti | Velocità massima raffica: : 12fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : intermedio/esperto

Maneggevolezza migliorata

Ottima qualità dell’immagine

Profondità del buffer limitata

Supporto limitato per schede XQD

La Nikon Z6 salta in cima alla nostra classifica delle migliori fotocamere mirrorless, superando di poco la rivale più vicina, cioè la Sony Alpha 7 III. Non ci sono molte differenze tra le due, ma preferiamo la Z6 grazie al suo geniale mix di funzioni e prestazioni, che la rende una scelta intelligente per i fotografi appassionati o per i professionisti in cerca di un secondo corpo macchina. Il sensore full-frame da 24,5 MP genera ottimi risultati quanto a riproduzione del colore e dettagli, mentre il sistema AF a 273 punti (seppure non sofisticato quanto quello a 693 punti della A7 III) e la raffica a 12 fps non vi faranno mai perdere uno scatto. La presa è ben rifinita e usare il luminoso mirino elettronico è una gioia.

Leggi la nostra Recensione Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Non più una scelta di ripiego

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 24.2MP | Mirino: : 2,359K punti | Schermo: : 3.0” touchscreen ribaltabile, 921K punti | Autofocus: : AF a 693 punti | Velocità massima raffica: : 10fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : intermedio/esperto

Sistema AF a 693 punti

Raffica a 10 FPS

Controlli sul touchscreen limitati

Un leggero tearing in EVF

La Sony Alpha A7 III è la meno prestigiosa tra le full-frame Sony, ma non andrebbe vista come una scelta di ripiego o la cugina povera. È una scelta intelligente per entusiasti e professionisti, ed è facile capire il perché guardando le specifiche. Sony ha preso alcune tra le cose migliori della Alpha A9 e della A7R III, e le ha distillate in una singola macchina che un fantastico equilibrio di qualità delle immagini e prestazioni. Il sensore full-frame da 24.2 MP è eccellente in ogni condizione di illuminazione, mentre l’avanzato sistema a 693 punti sembra destinato a diventare ancora migliore con il prossimo aggiornamento firmware. Questa è una macchina fotografica avanzata, con un prezzo eccellente in considerazione di ciò che offre.

Leggi la nostra Recensione Sony Alpha A7 III

3. Nikon Z7

La nuova serie Nikon Z parte alla grande

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 45.7MP | Mirino: : 3,690K punti | Schermo: : 3.2” touchscreen ribaltabile, 2,100K punti | Autofocus: : 435 punti | Velocità massima raffica: : 9fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : Esperto

Ottima impugnatura e immagini

Mirino elettronico superbo

Buffer poco esteso

Un solo slot XQD

Vi piace la Z6 ma volete più megapixel? Allora la Z7 da 45.7 MP dovrebbe fare al caso vostro. Con lo stesso design della Z6, la prima mirrorless full-frame di Nikon è un vero trionfo. Sarà pure una macchina di prima generazione, ma crediamo che Nikon abbia centrato in pieno il bersaglio con la Z7, sin dal primo momento. Il sensore da 45.7 MP è fantastico, e genera alcuni tra i migliori risultati che abbiamo mai visto con una mirrorless. Anche la stabilizzazione in-camera si comporta bene. Aggiungeteci un EVF bellissimo, un’impugnatura eccellente, prestazioni AF più che buone e un’ottima reattività generale, ed ecco che la Z7 è un vero piacere da usare.

Leggi la nostra Recensione Nikon Z7

4. Sony Alpha A7R III

Il mostro di Sony con prestazioni migliorate

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 42.2MP | Mirino: : 3,686K punti | Schermo: : 3.0 pollici touchscreen ribaltabile, 1,440K punti | Autofocus: : 399 punti | Velocità massima raffica: : 10fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : Esperto

10fps a 42.2MP

AF veloce

Controlli touchscreen limitati

L’autonomia potrebbe essere migliore

Vi piace l’aspetto della A7 III ma volete ancora più pixel? L’Alpha A7R III da 42.2 MP ne ha. È probabilmente una delle fotocamere più complete e versatili in commercio oggi. Con un sensore full-frame da 42.2 MP, l’Alpha A7R III vanta un sistema AF a 399 punti e una raffica a 10 FPS, a dimostrazione che non bisogna più sacrificare la qualità in favore delle prestazioni o viceversa. È anche in grado di girare eccellenti video 4K. Questa macchina fotografica che si sentirebbe a casa scattando un panorama di montagna tanto quanto in studio per ritratti di alta qualità, o nell’immortalare soggetti in rapido movimento nello sport e nella fotografia naturalistica.

Leggi la nostra Recensione Sony Alpha A7R III

5. Fujifilm X-T3

Un fantastico aggiornamento della linea X-T

Dimensione del sensore: APS-C | Risoluzione: : 26.1MP | Mirino: : 3,686K punti | Schermo: : 3.0" touchscreen ribaltabile, 1,040K punti | Autofocus: : 425 punti | Velocità massima raffica: : 11fps | Video: : 4K at 60p | Livello utente: : Esperto

Il nuovo sensore è fantastico

Eccellente qualità costruttiva

Il mirino ha evidenti distorsioni

Il controllo EV si può attivare accidentalmente

La X-T2 è stata a lungo una delle nostre macchine favorite, e la X-T3 la migliora praticamente sotto ogni aspetto. Il nuovo sensore X-Trans da 26.1 MP non è un grande balzo in avanti rispetto a quello da 24.3 MP della X-T2, ma il controllo del rumore è stato decisamente migliorato. Anche la messa a fuoco è stata rivista in meglio, con un incredibile sistema AF a individuazione di fase con 2.16 milioni di pixel (con un massimo di 425 punti selezionabili), che aiutano la X-T3 a tracciare il soggetto senza scosse. C’è anche un nuovo sistema di controllo tramite il touchscreen, raffica a 11 FPS e una quantità di altri miglioramenti, in particolare nella registrazione di video 4K. Senza tralasciare i controlli sul corpo macchina, che rendono la X-T3 una fotocamera fantastica.

Leggi la nostra Recensione Fujifilm X-T3

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

La E-M10 Mark III è una piccola potenza

Dimensione del sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: : 16.1MP | Mirino: : 2,360K punti | Schermo: : 3.0" inclinabile, 1,037K punti | Autofocus: : 121 punti | Velocità massima raffica: : 8.6fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : Principiante/Intermedio

Anche le lenti sono compatte

Mirino eccellente

Sensore più piccolo rispetto ad altri modelli

Tracciamento del soggetto migliorabile

La OM-D E-M10 Mark III forse non rappresenta un salto enorme rispetto alla Mark II , visto che molte delle specifiche restano le stesse. Olympus ha però rivisto una delle nostre macchine favorite rendendola ancora più interessante tanto per i principianti quanto per gli esperti. Alcuni criticheranno il sensore Micro Quattro Terzi (circa metà area di un APS-C) ma la qualità dell’immagine risultante ne risente solo marginalmente, e in compenso le lenti sono compatte e leggere come il corpo macchina. Con un sistema di stabilizzazione a 5 assi, un mirino elettronico dignitoso, una valida raffica a 8.6 FPS e video 4K, questa macchina non è un giocattolo. Lae E-M10 Mark III ha tutta la potenza che serve.

Leggi la nostra Recensione Olympus OM-D E-M10 Mark III

7. Sony Alpha A6400

Dite addio alle preoccupazioni sulla velocità dell’autofocus

Dimensione del sensore: APS-C | Risoluzione: : 24.2MP | Mirino: : 2,360K punti | Schermo: : 3.0" touchscreen ribaltabile, 921k punti | Autofocus: : 425 punti | Velocità massima raffica: : 11fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : intermedio/esperto

Sistema autofocus fantastico

Mirino luminoso

Manca la porta per le cuffie

Non c’è stabilizzazione

Non è necessario prendere una full-frame per avere tutte le migliori tecnologie Sony, e questo modello APS-C rappresenta una fantastica opzione per gli appassionati in cerca di un’alternativa alle più pesanti DSLR. Sony ha dotato la A6400 con un eccellente sistema AF, che non è solo veloce ma vanta anche il sistema EyeAF che segue gli occhi delle persone. C’è anche un ottimo mirino elettronico che rende facile capire se il soggetto è ben a fuoco e con una corretta esposizione, mentre il touchscreen si può ruotare di 180 gradi - il che lo rende interessante per i v-logger. La qualità dell’immagine è molto alta, e sono integrati Wi-Fi ed NFC per la condivisione delle immagini.

Leggi la nostra Recensione Sony Alpha A6400

8. Panasonic Lumix G9

Praticamente una GH5 pensata per i fotografi

Dimensione del sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: : 20.3MP | Mirino: : 3,686K punti | Schermo: : 3.0" inclinabile, 1,040K punti | Autofocus: : 225 punti | Velocità massima raffica: : 60fps | Video: : 4K up 60p | Livello utente: : intermedio/esperto

Stabilizzazione immagine a 6.5 stop

Raffica fino a 60 FPS

La gamma ISO potrebbe essere più ampia

Lo stato batteria non ha la percentuale

Indirizzata ai grandi appassionati e ai semi-professionisti, la Lumix G9 ha senza dubbio un prezzo molto competitivo; si ottiene molto in cambio del proprio denaro. Alcuni potrebbero vedere il sensore Micro Quattro Terzi come un compromesso, ma in compenso avrete una macchina compatta a ben bilanciate, che ci ha impressionato abbinata al teleobiettivo da 200 mm f/2.8. Aggiungete la raffica a 60 FPS, l’impugnatura ergonomica e le funzioni avanzate, ed ecco che la G9 è una fantastica mirrorless, forse la migliore di Panasonic finora.

Leggi la nostra Recensione Panasonic Lumix G9

9. Panasonic Lumix GH5S

Uno strumento video senza compromessi

Dimensione del sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: : 10.2MP | Mirino: : 3,680K punti | Schermo: : 3.2" ribaltabile, 1,040K punti | Autofocus: : 225 punti | Velocità massima raffica: : 12fps | Risoluzione: video: 4K at 60p | Livello utente: : Esperto

Progettata per la versatilità

Funzioni video professionali

La mancanza di IS non è per tutti

L’autonomia potrebbe essere migliore

La Lumix GH5S è l’ultima arrivata tra le macchine di fascia alta delle serie GH, che negli anni si sono trovate una nicchia tra i creatori di video, grazie alle numerose funzioni specifiche. È in grado di scattare fotografie (fermandosi a 10.2 MP), ma va vista prima di tutto come una videocamera - se volete entrambe le cose dovreste orientarvi sulla Lumix GH5 . La mancanza di stabilizzazione (IS) potrebbe essere una delusione per qualcuno, ma a parte questo le prestazioni video sono impressionanti. È certamente la migliore macchina 4K in circolazione, prima di quelle professionali.

Leggi la nostra Recensione Panasonic Lumix GH5S

10. Fujifilm X-T30

Tante qualità della X-T3 in un corpo compatto? Sì grazie

Dimensione del sensore: APS-C | Risoluzione: : 26.1MP | Mirino: : 2,360K punti | Schermo: : 3.0" touchscreen ribaltabile, 1,040K punti | Autofocus: : 425 punti | Velocità massima raffica: : 8fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : Intermedio

Corpo robusto e di stile

Ottima qualità immagini e video

Alcuni controlli sono scomodi

L’ingrandimento del mirino non è il massimo

Le Fujifilm X-T10 e X-T20 hanno condensato le buone qualità delle X-T1 e X-T2 in formati più compatti, e la nuova X-T30 fa la stessa cosa con la X-T3. Il risultato? Una macchina mirrorless di fascia media che potrete portarvi appresso senza preoccupazioni, e che si distingue sia con le fotografia sia con i video 4K. Con un sensore APS-C retroilluminato, da 26.1 MP, un sistema autofocus migliorato, un corpo resistente e molti controlli a portata di mano, questa macchina ha una grande qualità generale a un prezzo interessante. Chi ha mani molto grandi potrebbe trovarla piccola, ma è proprio questo il vantaggio della X-T3.

Leggi la nostra Recensione Fujifilm X-T30 hands-on

Fantastica convenienza: Sony Alpha A7 II

Una macchina superba in rapporto al prezzo

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 24.2MP | Mirino: : 2,359k punti | Schermo: : 3.0" inclinabile, 1,228k punti | Autofocus: : 117 punti | Velocità massima raffica: : 5fps | Video: : Full HD at 50p | Livello utente: : intermedio/esperto

Immagini grandiose

Funzioni avanzate

Video solo in HD

Autonomia deludente