Recensione Nikon Z fc

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Nikon Z fc, recensione breve

La Nikon Z fc è la seconda fotocamera mirrorless dell'azienda con un sensore crop APS-C, dopo la Nikon Z50 . Sotto il cofano, le due fotocamere sono praticamente identiche, ma dall'esterno è chiaro che l'esperienza di ripresa è completamente diversa. Gran parte di questa recensione, quindi, si concentra sul nuovo design della Nikon Z fc.

L'attuale linea Nikon Z è composta da due fotocamere APS-C, due modelli full-frame di seconda generazione, Nikon Z6 II e Nikon Z7 II , più la Nikon Z5 . La linea di obiettivi nativi è molto più sviluppata per il full-frame, con 17 obiettivi rispetto ai due zoom kit APS-C dedicati. Tuttavia, il nuovo obiettivo Z 28 mm f/2.8 SE lanciato insieme alla Nikon Z fc che abbiamo avuto durante questo test è un'accoppiata estetica e un obiettivo equivalente a 42 mm f/2.8 convincente.

Queste sono le migliori fotocamere full-frame (Si apre in una nuova scheda) del momento

del momento Oppure date un'occhiate alle migliori fotocamere economiche (Si apre in una nuova scheda)

Nikon Z fc a Amazon per 891,34 € (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: Future)

Cosa c'è dietro il nome di questa nuova fotocamera? 'F' sta per 'fusione', come dire tra il vecchio e il nuovo. Questa retorica esiste nella Nikon Df Full Frame del 2013, e allo stesso modo qui abbiamo una fotocamera digitale ispirata alle fotocamere analogiche dall'azienda.

Nel caso della Nikon Z fc, una fotocamera mirrorless per principianti, viene reso omaggio alla Nikon FM2 di 30 anni fa; il formato e le dimensioni viste dal davanti sono praticamente le stesse. La FM2 è più profonda per via dei rullini e del suo formato full-frame più grande, che richiede fisicamente una maggiore profondità.

La "c" nel nome indica che la fotocamera è destinata a un uso "casual", cioè occasionale, non professionale. Questo potrebbe al formato del sensore più piccolo rispetto a quello full-frame, allo schermo variangolare, al modesto singolo slot per schede SD UHS-I, o alla mancanza di una protezione contro le intemperie. Sicuramente il prezzo competitivo ne è la conseguenza.

Non possiamo fare a meno di desiderare che questa sia una "Nikon Z f" piuttosto che una Nikon Z fc. La fotocamera a cui si ispira, la Nikon FM2, era una full-frame incredibilmente resistente, quasi a prova di proiettile, con un otturatore meccanico in grado di scattare senza l'uso della batteria. È una fotocamera che dura nel tempo, mentre la Nikon Z fc si rivolge a un tipo di fotografo completamente diverso.

Tuttavia, la Z fc è una fotocamera bella e informale, con specifiche di tutto rispetto: sensore da 20,9 MP, video 4K fino a 30 fps, AF a inseguimento continuo per persone, animali, volti e occhi e un ispirato schermo touch screen con angolazione variabile. La Z fc è anche un'opzione economica; se volete una fotocamera digitale con ISO, velocità dell'otturatore e ghiere di compensazione dell'esposizione, dovete guardare modelli che costano il doppio, come la Fujifilm X-T4 , o se potete vivere senza la ghiera ISO, allora la Fujfilm X-T30 II .

Per gli amanti dei viaggi o per coloro che desiderano una fotocamera bella come le foto che scatta, la Nikon Zfc è una delle migliori fotocamere mirrorless che si possano acquistare, oltre che, naturalmente, una delle migliori fotocamere da viaggio. I fotografi più esigenti che necessitano di funzioni come il doppio slot per schede dovranno rivolgersi altrove e speriamo in futura una versione full-frame, ma non sono molte le fotocamere moderne così divertenti da usare.

Nikon Z fc, data di uscita e prezzo

La Nikon Z fc è disponibile per l'acquisto in diversi pacchetti. Se si desidera acquistare solo il corpo macchina, il prezzo è di €1.049, ma è anche possibile acquistarla con diversi obiettivi in kit, o anche in confezioni con più di un obiettivo.

Il kit ideale per i fotografi di strada sarà probabilmente la Nikon Zfc con il nuovo obiettivo primario Nikkor Z 28 mm f/2,8 SE, che insieme costeranno 1.319 euro. Se invece preferite la Zfc con l'obiettivo Nikkor Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR, il kit vi costerà 1.209 euro.

I prezzi reali sono però molto più bassi rispetto a quelli indicati. Il solo corpo si trova abbastanza facilmente sotto i mille euro.

(Image credit: Future)

Design

È una fotocamera straordinaria

Schermo tattile variangolare molto ben riuscito

Un nuovo obiettivo Z da 28 mm f/2,8 in stile retrò

Non è necessario essere un fan della Nikon FM2 per apprezzare il design della Nikon Z fc. È una fotocamera dall'aspetto splendido. Ricordiamo bene la Nikon FM2 - una fotocamera per gli appassionati - e l'attenzione ai dettagli nel ripensare la FM2 per i giorni nostri è ammirevole.

La Nikon Z fc ha tutte le carte in regola per piacere. Dal punto di vista frontale, le dimensioni sono praticamente identiche a quelle della FM2, il che significa che si tratta di una fotocamera minuscola, a malapena maneggevole. Il suo formato, gli spunti di design, tutto canta FM2. Anche la tipografia ne è ispirata.

La vista dall'alto è altrettanto impressionante. Sebbene sia più sottile della FM2, contiene ancora ghiere per ISO, velocità dell'otturatore e compensazione dell'esposizione. Ci piace la minuscola finestra con display LCD per l'impostazione dell'apertura corrente. Nikon ha fatto un gran bel lavoro, e ancora dobbiamo parlare degli obiettivi.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Insieme alla Z fc è stato lanciato un nuovo obiettivo Nikkor Z 28 mm f/2,8 SE che, come la fotocamera, ha certamente un aspetto retrò. Ma perché non c'è una ghiera di controllo dell'apertura su questo obiettivo full-frame in edizione speciale? Con una serie completa di ghiere di esposizione sulla piastra superiore della fotocamera, abbiamo sentito la mancanza di una ghiera di controllo del diaframma sull'obiettivo e non la troverete in nessun altro obiettivo Nikon Z.

È possibile cambiare la funzione dell'unica ghiera di controllo dell'obiettivo da 28 mm dalla messa a fuoco all'apertura, ma non è possibile averle entrambe contemporaneamente. Altrimenti, si può cambiare l'apertura utilizzando la ghiera di comando anteriore della fotocamera, ma non è così intuitivo come sull'obiettivo, soprattutto quando si sta già spostando la ghiera del tempo di posa con le stesse dita della mano destra.

In definitiva, la mancanza di una ghiera di controllo dell'apertura dedicata all'obiettivo diventa un motivo per utilizzare la Z fc in automatico, rinunciando alle ghiere superiori per le modifiche all'esposizione - quindi a uno degli aspetti più rappresentativi di questo prodotto. Come per la maggior parte degli obiettivi Fujifilm della serie X, ci auguriamo che vengano lanciati nuovi obiettivi legacy in edizione speciale per la serie Z, dotati di un controllo dell'apertura. Tuttavia, se non si scatta a priorità di diaframma, chi se ne frega, giusto?

(Image credit: Future)

Grazie all’uso oculato di queste ghiere di esposizione, al selettore di modalità programma integrato che include l'auto, all'implementazione dell'auto ISO in-camera, è possibile ottenere l'effetto di esposizione desiderato in modo molto rapido. Tra l'altro, l'ISO automatico in-camera funziona in modo simile a quello delle fotocamere Nikon di fascia alta, il che significa che la velocità minima accettabile dell'otturatore può essere selezionata manualmente.

Il touchscreen ribaltabile della Z fc, comodo per chi scatta selfie e per i vlogger, è assolutamente la scelta giusta ma per altre ragioni. Questo tipo di schermo può essere completamente ripiegato, rivelando una finitura protettiva in pelle maculata. Volendo, quindi, si può far finta di essere senza schermo, il che al giorno d’oggi può anche essere divertente. Non siamo ancora nel territorio della Fujifilm X-Pro 3 - una fotocamera che simula un rullino carico sul retro - ma il look è perfetto.

Con un design circolare della conchiglia oculare per l'EVF (mirino elettronico), l'aspetto posteriore è completo. L'EVF è un display di dimensioni ragionevoli, con caratteristiche e prestazioni competitive per questa fascia di prezzo: 2,36 milioni di punti e una frequenza di aggiornamento di 60 fps. Tuttavia, per avere una visione chiara, è necessario avvicinare l'occhio.

(Image credit: Future)

Il touchscreen è semplicissimo da usare. È possibile controllare con il tocco la messa a fuoco con l'inseguimento del soggetto, la risposta dell'otturatore, la navigazione completa nei menu e il controllo della riproduzione: è così che devono essere gli schermi touchscreen. Inoltre, l'ingombro del touchscreen è minimo, aggiungendo pochissimo alle dimensioni complessive della Z fc.

Intorno alle ghiere ci sono piccoli dettagli che ci ricordano di avere tra le mani una fotocamera per il giorno d'oggi. Il selettore della velocità dell'otturatore è dotato di un interruttore per passare dalla ripresa di immagini fisse a quella di video (la Nikon Df non era in grado di riprendere video). Purtroppo, il menu della fotocamera rimane lo stesso sia per le foto che per i video. Sarebbe auspicabile avere menu personalizzati separati per le foto e i video, per semplificare la navigazione tra le opzioni.

La Nikon Z fc possiede uno "scheletro" in lega di magnesio che è davvero notevole a questo prezzo. Tuttavia, non c'è alcuna protezione dalle intemperie, il che è coerente con la parola "casual" richiamata nel nome. Sarà per l'aspetto estetico, ma siamo stati particolarmente attenti alla cura della fotocamera.

(Image credit: Future)

La durata della batteria della Nikon Z fc ci è sembrata all'altezza della situazione, con un'intera giornata di utilizzo moderato per il quale questa fotocamera è tecnicamente progettata. Se si fa un uso intensivo di video o di sequenze continue di alta qualità, ovviamente il risultato cambia in peggio. Tuttavia, è ora possibile ricaricare la fotocamera in movimento tramite l'ingresso USB-C. Pratico. A proposito di ingressi, c'è una porta per microfono da 3,5 mm e un mini HMDI.

Altro aspetto della tecnologia mirrorless è l'opzione per l'otturatore silenzioso. Abbinata allo schermo ribaltabile, permette di usare la Z fc come macchina discreta per la fotografia di strada.

Di fronte alla Nikon Z50 , dal prezzo simile, preferiamo il design della Z fc. C'è lo schermo con angolazione variabile e la ricarica USB-C, inoltre la compensazione dell'esposizione è operativa quando si utilizza la modalità di esposizione automatica. Alcuni potrebbero preferire la sensazione dell'impugnatura più profonda della Z50, soprattutto con gli obiettivi più lunghi, anche se è disponibile un'impugnatura opzionale per la Z fc.

Caratteristiche e prestazioni

Tracciamento AF con priorità per persone e animali

Scatto a raffica a 11 fps

Singolo slot per schede SD UHS-I

Nonostante il suo fascino retrò e l'enfasi sul controllo manuale, la Nikon Z fc è dotata di una serie di funzioni competitive.

Il tempo di avvio è rapido: la fotocamera è in grado di scattare entro un secondo dall'accensione. Non c'è alcun indugio. Gli obiettivi della serie Z mettono a fuoco in modo rapido e silenzioso, offrendo anche la possibilità di escludere la messa a fuoco manuale. L'autofocus a sfioramento sullo schermo è appiccicato al soggetto e l'obiettivo Z fc rileva volti e occhi con una velocità, una precisione e un'affidabilità ragionevoli.

Con il mirino in funzione, è possibile premere il pulsante OK per visualizzare un'area di selezione AF manuale, anche se non è possibile scorrere il touchscreen aperto per selezionare l'area di messa a fuoco automatica.

(Image credit: Future)

È possibile realizzare sequenze d'azione ad alta velocità fino a 11 fps in modalità "estesa", con autofocus continuo ed esposizione automatica. Tuttavia, la fotocamera supporta solo la vecchia e più lenta memoria SD UHS-I, il che significa che queste sequenze sono sostenute per circa 22 fotogrammi - ovvero due secondi - e che è necessario attendere un po' di tempo per l'elaborazione di questi fotogrammi per tornare a funzionare a piena velocità. Diciamo che non è l’ideale per la fotografia sportiva o di azione.

La modalità alta continua è molto più lenta a 5 fps, anche se si ottengono circa 35 fotogrammi, quindi la raffica è più lunga. Anche in questo caso, ci vuole un po' di tempo per cancellare i file e riacquistare la piena capacità di acquisizione. In breve, la Z fc è ottima per rapidi flash d'azione, ma non è in grado di supportare scenari d'azione prolungati.

Qualità dell'immagine

Sensore APS-C da 20,9 milioni di pixel

ISO 100-51.200

Scelta dell'obiettivo "DX" di base della serie Z

Con lo stesso sensore APS-C da 20,9 milioni di pixel della Nikon Z50, possiamo aspettarci la stessa qualità d'immagine dalla Nikon Z fc. E a parte alcune modifiche alla gestione che possono influire sugli scatti che si ottengono, come la ghiera di compensazione dell'esposizione a portata di mano, le cose sono effettivamente le stesse, il che non è un male.

Il sensore da 20,9 MP ha un'ottima gestione del rumore, con tutte le impostazioni fino a ISO 6400 che risultano pulite, soprattutto quelle inferiori a ISO 800. È una regola generale quella di evitare le due impostazioni ISO superiori se si vuole evitare l'impatto negativo del rumore, in questo caso ISO 25.600 e ISO 51.200. La gamma dinamica convince e l'implementazione di una modalità HDR è semplice ed efficace.

Image 1 of 10 La ghiera di compensazione dell'esposizione è attiva quando la Nikon Z fc è in modalità di esposizione 'Auto', rendendo facili le sottoesposizioni creative, come l'esposizione delle luci. (Image credit: Future)

Il nuovo obiettivo Nikkor Z 28 mm f/2,8 SE è un'accoppiata estetica con lo Z fc e offre una lunghezza focale equivalente al pieno formato di 42 mm. In combinazione con l'apertura f/2,8, è particolarmente adatto per i ritratti ambientali. (Image credit: Future)

La risoluzione di 20,9 MP è competitiva piuttosto che leader della categoria, ma è più che sufficiente per ottenere stampe di buone dimensioni, un'ampia gamma dinamica e un solido controllo del rumore in una varietà di scenari di ripresa. (Image credit: Future)

(Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

È disponibile una serie di opzioni di bilanciamento automatico del bianco (AWB), con la possibilità di mantenere i toni caldi come opzione. I colori in generale sono ottimi fin dall'inizio, anche se i colori dominanti in una scena possono influire sulla temperatura e sulla tonalità degli altri colori: ad esempio, un blu dominante può far apparire i toni della pelle un po' gialli, oppure una scena dove domina il verde risulta eccessivamente magenta in alcuni punti, e così via. Si tratta comunque di un problema comune per l’AWB.

Il profilo colore standard offre un grado di saturazione sottile e rinfrescante, più simile a un profilo colore neutro in altri sistemi. L'editing raw in-camera consente di regolare, tra le altre cose, l'esposizione ±2EV, il bilanciamento del bianco, il profilo colore e la modalità immagine.

Image 1 of 9 Impressionante sulla carta, la velocità massima di 11 fps con AF continuo e AE è limitata nell'uso reale, senza dubbio in parte a causa della velocità di scrittura del singolo slot per schede UHS-I. Questa non è una fotocamera d'azione. (Image credit: Future)

(Image credit: Future) (Image credit: Future) L'impostazione "standard" offre una piacevole resa dei colori e, se si scatta in formato raw, è possibile apportare modifiche in-camera alle modalità di colore e agli stili di immagine. Questa immagine è stata convertita in bianco e nero. (Image credit: Future)

Forse il più grande svantaggio della Nikon Z fc è che ci sono solo due obiettivi nativi della serie Z dedicati al formato APS-C, limitando i tipi di immagini possibili con la fotocamera. In questo caso mi sarebbe piaciuto andare oltre l'impostazione di 16 mm dell'obiettivo 16-50 mm del kit. (Image credit: Future)

Lo schermo con angolazione variabile è utile per scattare facilmente con diverse angolazioni, oltre alla modalità selfie frontale. (Image credit: Future)

(Image credit: Future) (Image credit: Future) L'impostazione "standard" offre una piacevole resa dei colori e, se si scatta in formato raw, è possibile apportare modifiche in-camera alle modalità di colore e agli stili di immagine. Questa immagine è stata convertita in bianco e nero. (Image credit: Future)



Forse un ostacolo alla qualità d'immagine della Nikon Z fc è la disponibilità di obiettivi nativi. La roadmap degli obiettivi per le fotocamere mirrorless Nikon con sensori APS-C sembra vagamente promettente, ma al momento in cui scriviamo sono disponibili obiettivi migliori per la rivale serie X di Fujifilm.

Nikon Z fc, ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Compratela se...

Vi piace guardare la vostra fotocamera La Nikon Zfc è un oggetto di bellezza, che siate o meno fan di Nikon. È un oggetto retrò-chic: quadranti di esposizione, tipografia classica, mirino circolare, finitura in pelle, completata da una piastra superiore argentata. Un oggetto splendido.

Volete un mix di vecchio e nuovo

Il touch screen ad angolo variabile trasforma lo Z fc da vecchio a nuovo. Nascosto, si può far finta che non ci sia alcuno schermo. Capovolto, diventa un touch screen super semplice, intuitivo e versatile per l'acquisizione di foto e video con messa a fuoco e per la navigazione.

Vi piace controllare manualmente l'esposizione

Se si armeggia regolarmente con le impostazioni di esposizione, le ghiere dedicate all'esposizione sono un metodo più intuitivo rispetto alle ghiere di comando generiche, una volta che ci si è abituati. Con le ghiere per ISO, velocità dell'otturatore e compensazione dell'esposizione, oltre a una ghiera di controllo dell'obiettivo che può essere personalizzata per il controllo della messa a fuoco e dell'apertura, e l'auto ISO in-camera con controllo della velocità dell'otturatore, la fotocamera sarà impostata per adattarsi al vostro stile di ripresa in pochissimo tempo.

Non compratela se...

Vi aspettate un'esperienza di fotografia digitale "purista”

Ci si avvicina e ha certamente un aspetto simile, ma non esistono obiettivi della serie Z per la Z fc dotati di una ghiera di controllo dell'apertura dedicata, quindi la Z fc non è al 100% un vero affare retrò. Nel caso dell'obiettivo 28 mm f/2,8, è presente una ghiera di controllo dell'obiettivo, ma è necessario scegliere nella fotocamera se regolare la messa a fuoco manuale o l'apertura.

Volete una qualità costruttiva a prova di bomba

Può sembrare una FM2, ma la Z fc è una prospettiva diversa per quanto riguarda la qualità costruttiva. Non c'è alcuna protezione dalle intemperie, quindi si tratta di una fotocamera da tenere sotto controllo in prima linea, piuttosto che da tenere sotto controllo. Ad onor del vero, la Z fc è "casual" e ha un prezzo adeguato.