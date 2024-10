Ora potete cercare nella cronologia di ChatGPT, ecco come funziona

Le conversazioni di ChatGPT possono accumularsi rapidamente se si conversa regolarmente con il chatbot AI. Trovare una particolare discussione con ChatGPT è stato però difficile, anche con nomi di discussioni ben etichettati. OpenAI ha rilasciato una nuova funzione di ricerca per ChatGPT per risolvere questo problema. La funzione consente di passare al setaccio le conversazioni passate cercando termini specifici, rendendo molto più facile trovare parti che non si ricordano del tutto o recuperare vecchie discussioni senza doversi immergere in profondità nell'elenco delle discussioni.

Per ora lo strumento di ricerca è disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT Plus o Teams, anche se gli utenti gratuiti dovrebbero poterlo utilizzare a partire dal mese prossimo. Per utilizzare lo strumento di ricerca, è sufficiente fare clic sull'icona della lente di ingrandimento nella parte superiore della barra laterale di ChatGPT. Scrivete la parola o la frase che volete trovare e il chatbot AI cercherà nella vostra cronologia di individuare i messaggi specifici. Se avete discussioni particolarmente lunghe, questo potrebbe farvi risparmiare molto tempo.

We’re starting to roll out the ability to search through your chat history on ChatGPT web.Now you can quickly & easily bring up a chat to reference, or pick up a chat where you left off. pic.twitter.com/YVAOUpFvzJOctober 29, 2024

Ricerca ChatGPT, non SearchGPT

Il termine "ricerca" associato a ChatGPT evoca subito il ricordo di SearchGPT, la funzione di ricerca sul web lanciata da OpenAI quest'estate, ma piuttosto imperfetta. Il nuovo strumento, invece, si comporta più come una ricerca in una cartella di documenti o in una casella di posta elettronica.

Sebbene OpenAI non lo abbia dichiarato esplicitamente, è probabile che lo strumento di ricerca apprenda dalle interazioni degli utenti, similmente a come avviene con le conversazioni. Questo potrebbe comportare un miglioramento nella capacità di cercare la cronologia delle conversazioni, con la possibilità di filtrare i risultati in modo più efficace.

La funzione di ricerca, pur non essendo rivoluzionaria, porta ChatGPT a un livello competitivo rispetto ad alcuni dei suoi rivali, come Google Gemini e Claude di Anthropic. Si inserisce in un contesto di miglioramenti della qualità della vita per gli utenti di ChatGPT, che includono un'interfaccia di chat più intuitiva, suggerimenti per il completamento automatico e l'uso del simbolo "/" per eseguire rapidamente ricerche online o generare immagini.