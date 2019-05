Le migliori fotocamere full-frame del 2019: 10 DSLR e mirrorless avanzate

Le fotocamere full-frame sono indirizzate a quei fotografi che vogliono la migliore qualità dell’immagine possibile, senza dover passare per questo ai modelli di medio formato. La buona notizia è che non c’è mai stata tanta scelta. Continua a leggere per scoprire quali sono le migliori fotocamere full-frame in commercio oggi.

Si parla molto di fotocamere full-frame. Panasonic ha svelato da poco due nuovi modelli “S”, inoltre anche Canon e Nikon hanno recentemente presentato dei modelli mirrorless full-frame. Queste ultime due aziende hanno anche diverse fotocamere DSLR full-frame in catalogo, e se si aggiungono i molti prodotti di Sony, Leica e Pentax, ecco che si ottiene una grandissima varietà di opzioni a ogni prezzo.

Ma cos’è che rende speciale una fotocamera full-frame? La maggior parte delle DSLR e mirrorless di fascia bassa e media hanno un sensore di dimensione APS-C che fisicamente misura 23.6x15.7 mm. Un sensore full-frame è più grande, 36x24 mm, quando un’inquadratura su pellicola da 35 mm, da cui il nome full-frame (inquadratura totale), e offre una superficie 2,5 volte maggiore rispetto a un sensore APS-C.

Questo permette fotositi (volgarmente detti pixel) più grandi sul sensore stesso, che a loro volta rendono possibile raccogliere più luce, e quindi una migliore qualità dell’immagine, specialmente alle alte sensibilità.

Le DSLR full-frame in passato erano appannaggio dei fotografi professionisti, ma da allora i costi sono calati e sono comparsi modelli economici, così che molti appassionati e principianti esigenti oggi si possono godere i vantaggi della fotografia full-frame.

E ormai non sono più solo le DSLR ad avere sensori full-frame. Sony è entrata di prepotenza sul mercato con le mirrorless full-frame della linea Alpha A7, e come abbiamo accennato sopra anche Canon e Nikon hanno introdotto dei modelli mirrorless full-frame, che si aggiungono alle DSLR senza rimpiazzarle. Panasonic è stata l’ultimo marchio a entrare in quest’arena e sembra che presto anche Sigma avrà qualcosa.

Per farvi un’idea di quali siano le migliori DSLR o mirrorless alle diverse fasce di prezzo, vi rimandiamo alle nostre guide all’acquisto delle migliori DSLR e le migliori mirrorless . Di seguito trovate invece la nostra lista delle migliori fotocamere full-frame, che siano DSLR o mirrorless, in commercio oggi.

Scelta conveniente: Sony Alpha A7 II

Una full-frame fantastica per budget sotto controllo

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 24.2MP | Autofocus: 117 punti | Schermo: 3.0 pollici tilt-angle screen, 1,228K punti | Raffica: 5fps | Video: Full HD at 50p | Livello Utente: Intermediate/expert

Grande qualità dell’immagine

Funzioni avanzate

Video solo in Full HD

Autonomia scarsa

La nostra lista delle 10 migliori fotocamere full-frame comincia più avanti, ma prima abbiamo voluto segnalare una macchina che, anche se non è la più recente né la più performante, è ancora un ottimo acquisto. La Sony Alpha A7 II è stata sostituita dalla A7 III (presente nella nostra top 10), ma è un’ottima opzione per chi non vuole spendere troppo o preferisce investire negli obiettivi. È ancora disponibile (e può costare meno anche della Alpha A7 ), e offre un valido sensore da 24.2 MP, un mirino elettronico ad alta risoluzione e un sistema AF molto capace. L’ergonomia non è ai livelli del modello nuovo, ma per un prezzo così invitante ci si può passare sopra. Sarà difficile trovare una macchina migliore per la stessa cifra.

Leggi la recensione completa: Sony Alpha A7 II

Le migliori fotocamere full-frame del 2019

1. Nikon Z6

La full-frame economica di Nikon è la nostra prima scelta

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 24.5MP | Autofocus: 273 punti | Schermo: 3.0 pollici ribaltabile, 2,100K punti | Raffica: 12fps | Video: 4K 30p | Livello Utente: Appassionato/Esperto

Ergonomia migliorata

Grande qualità dell’immagine

Buffer limitato

Buffer limitato

La Nikon Z6 è una delle macchine più recenti in questa lista e si piazza subito al primo posto. È la nostra prima scelta grazie a una notevole unione di specifiche, funzioni, ergonomia, prestazioni e prezzo. Il sensore da 24.5 MP genera risultati meravigliosi, con una grandiosa riproduzione dei colori e i dettagli più fini, mentre il sistema AF a 273 punti è più che all’altezza. Impressionanti anche la raffica a 12 FPS, i controlli ben organizzati e il mirino elettronico grande e luminoso. L’adattatore FTZ permette di usare obiettivi Nikon con innesto F (meglio controllare la compatibilità per le ottiche più vecchie). Tutto questo rende la Z6 una scelta geniale per gli appassionati o i professionisti alla ricerca di un secondo corpo macchina. Non vediamo l’ora di vedere come si evolverà questo sistema.

Leggi la recensione completa: Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Una delle migliori fotocamere full-frame al suo prezzo

Dimensione sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 24.2MP | Autofocus: 693 punti | Schermo: 3.0 pollici ribaltabile, 921,000 punti | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Appassionato/Esperto

AF a 693 punti

Raffica a 10 FPS

Controlli sul touchscreen limitati

Autonomia migliorabile

La Alpha A7 III è il modello entry-level tra le mirrorless Sony, ma non è una scelta di ripiego. Questa è una macchina fantastica tanto per i professionisti quanto per gli appassionati, grazie all’eccellente sensore full-frame da 24.2 MP, l’avanzato sistema AF a 693 punti (ripreso dall’ammiraglia Alpha A9 ) e la raffica a 10 FPS, non vi perderete mai un momento importante. Può anche girare video in 4K non ritagliati, ha un buon sistema di stabilizzazione a 5 assi e un mirino elettronico ad alta risoluzione. Fino a poco fa era la nostra prima scelta tra le mirrorless entry-level, ma è stata sostituita dalla Nikon Z6.

Leggi la recensione completa: Sony Alpha A7 III

3. Nikon D850

La migliore DSLR che abbiamo mai provato

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 45.4MP | Autofocus: 153 punti, 99 cross-type | Schermo: 3.2 pollici ribaltabile, 2,359,000 punti | Raffica: 7fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Risultati mozzafiato

Prestazioni eccellenti

Prestazioni eccellenti

Funzione SnapBridge da migliorare

Magari è un po’ costosa, ma la Nikon D850 è la DSLR full-frame migliore che possiate comprare oggi e forse la più completa che abbiamo mai visto. Un’affermazione forte, forse, ma guardando alle specifiche si può capire perché. Il sensore full-frame da 45.4 MP genera immagini ricche di dettagli, con un range dinamico esteso e un eccellente controllo del rumore ad alti ISO. Il sistema AF a 153 è difficile da battere, la raffica arriva a 7 FPS, il corpo macchina è solido e ben costruito, l’ergonomia è di tutto rispetto, la D850 offre il massimo praticamente in ogni situazione. Una macchina fotografica che non può deludere.

Leggi la recensione completa: Nikon D850

4. Nikon Z7

Leggi la recensione completa: Nikon D850

Dimensione sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 45.7MP | Autofocus: 493 punti | Schermo: 3.2 pollici ribaltabile, 2,100,000 punti | Raffica: 9fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Molto reattiva

Eccellente qualità dell’immagine

Le schede XQD sono ancora molto care

Autonomia dichiarata modesta

La Z7, insieme alla Z6, è la prima mirrorless full-frame di Nikon. Ed è un trionfo. Su una macchina di prima generazione ci saremmo aspettati qualche problema, ma la Z7 è stata realizzata con cura e si comporta meglio di quanto ci aspettassimo. Un sensore valido, combinato a un sistema di stabilizzazione efficace, un mirino splendido, ergonomia eccellente, prestazioni AF di primo livello e grande reattività generale costituiscono l’ossatura di ciò che rende questa fotocamera un piacere da usare. Il fatto che Nikon permetta di usare l’adattatore FTZ per gli obiettivi con innesco F rende inoltre più semplice il passaggio dalla DSLR alla mirrorless se avete già una collezione di obiettivi.

Leggi la recensione completa: Nikon Z7

5. Sony Alpha A7R III

Il mostro di pixel marchiato Sony

Dimensione sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 42.2MP | Autofocus: 399 punti | Schermo: 3.0 pollici ribaltabile, 1,440,000 punti | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

10fps a 42.2MP

AF molto veloce

Controlli su touchscreen limitati

L’autonomia potrebbe essere migliore

Vi piace l’aspetto della A7 III ma volete ancora più pixel? L’Alpha A7R III da 42.2 MP ne ha. È probabilmente una delle fotocamere più complete e versatili in commercio oggi. Con un sensore full-frame da 42.2 MP, l’Alpha A7R III vanta un sistema AF a 399 punti e una raffica a 10 FPS, a dimostrazione che non bisogna più sacrificare la qualità in favore delle prestazioni o viceversa. È anche in grado di girare eccellenti video 4K. Questa macchina fotografica si sentirebbe a casa scattando un panorama di montagna tanto quanto in studio per ritratti di alta qualità, nell’immortalare soggetti in rapido movimento nello sport oppure nella fotografia naturalistica.

Leggi la recensione completa: Sony Alpha A7R III

6. Canon EOS 5D Mark IV

Una delle DSLR più complete che abbiamo mai visto

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 30.4MP | Autofocus: 61 punti, 41 cross-type | Schermo: 3.2 pollici touchscreen, 1,620,000 punti | Raffica: 7fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Prestazioni incredibili

Sistema AF Avanzato

Costosa rispetto ai concorrenti

Le opzioni 4K sono limitate

La serie Canon EOS 5D porta con sé un fardello importante - la prima EOS 5D fu quella che rese popolare la fotografia full-frame, la Mark II introdusse i video Full HD per la prima volta su una DSLR, e la Mark III trasformò questo marchio in uno tra quelli preferiti dai fotografi. La EOS 5D Mark IV migliora un po’ ogni aspetto dei modelli precedenti con un nuovo sensore da 30.4 MP e un avanzato sistema AF a 61 punti. Una DSLR fantastica che fino a poco tempo fa era in cima alla nostra lista, ma l’arrivo della D850 la retrocessa al secondo posto

Leggi la recensione completa: Canon EOS 5D Mark IV

7. Canon EOS RP

La seconda mirrorless full-frame Canon è impressionante

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 26.2MP | Autofocus: 5,655 punti | Schermo: 3 pollici a inclinazione variabile, 1,040,000 punti | Raffica: 5fps | Video: 4K | Livello Utente: Appassionato

Grande rapporto qualità/prezzo

Corpo piccolo e leggero

Selezione di ottiche limitate

Video 4K limitati

La prima mirrorless full-frame di Canon, la EOS R , ci aveva deliziato per alcuni aspetti e frustrato per altri, mentre la EOS RP ci ha fatto un’impressione migliore. Tecnicamente è un modello meno pretenzioso e con meno funzioni, ma ha un corpo macchina più piccolo e leggero, e un prezzo che la rende accessibile a chi spera di passare a una mirrorless senza affrontare il costo di una EOS R. Con una differenza di solo 4 MP circa, non ci sono grandi differenze in termini di risoluzione, mentre il touchscreen reattivo, il veloce autofocus e il potente buffer la rendono un piacere da usare in ogni situazione. Speriamo che Canon aumenti la quantità delle ottiche originali, perché al momento scarseggiano.

Leggi la recensione completa: Canon EOS RP

8. Nikon D750

Una DSLR full-frame piena di opzioni e a un prezzo ragionevole? Sì grazie

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 24.3MP | Autofocus: 51 punti, 15 cross-type | Schermo: 3.2 pollici basculante, 1,228,800 punti | Raffica: 6.5fps | Video: 1080p | Livello Utente: Appassionato/Esperto

Rumore e range dinamico eccellenti

Sistema AF ad alte prestazioni

Effetti speciali deludenti

Lo schermo non è completamente articolato

Secondo gli standard delle DSLR moderne, la D750 è un po’ datata. Usa il vecchio (ma rispettabile) sistema AF Nikon a 51 punti, per esempio, e può registrare video al massimo in Full HD 60 FPS. Non ha un touchscreen, ma merita un posto in questa lista grazie all’eccellente qualità costruttiva, l’ottima ergonomia, un valido sensore da 24.3 MP e un prezzo abbordabile. Se non vi servono le funzioni avanzate di una DSLR moderna ma volete solo qualcosa che sia affidabile e generi immagini eccellenti, vale senz’altro la pena di considerare questa fotocamera.

Leggi la recensione completa: Nikon D750

9. Canon EOS 6D Mark II

La Canon full-frame per grandi appassionati, rivista e corretta

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 26.2MP | Autofocus: 45 punti, all cross-type | Schermo: 3.0 pollici orientabile, 1,040,000 punti | Raffica: 6.5fps | Video: 1080p | Livello Utente: Appassionato/Esperto

Messa a fuoco in Live View eccellente

Controlli avanzati sul touchscreen

Range dinamico scarso

Sistema AF limitato

Canon ha senza dubbio fatto dei passi avanti rispetto alla EOS 6D, aggiungendo diverse novità tra cui un nuovo sensore, un processore più veloce, un sistema AF più credibile e una velocità di raffica maggiore. La Canon EOS 6D Mark II è una fotocamera migliore in generale, ma non è priva di problemi. Piccoli difetti che ne riducono il valore generale, senza iquali sarebbe una DSLR full-frame piacevole. Sicuramente potrebbe piacere agli utenti Canon che vogliono passare a una full-frame, ma altri potrebbero preferire qualcos’altro.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 6D Mark II

10. Nikon D5

L’ammiraglia di Nikon ha il migliore sistema AF che abbiamo mai visto

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 20.8MP | Autofocus: 173 punti, 99 cross-type | Schermo: 3.2 pollici, 2,359,000 punti | Raffica: 12fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Prestazioni AF incredibili

Gamma ISO estesa

Registrazione in 4K limitata a 3 minuti

Pesante

La Nikon D5 è l’ultima DSLR ammiraglia di questo marchio e di certo non vi deluderà. 20.8 megapixel potrebbero sembrare pochi, ma la D5 arriva a 12 FPS e può scattare con sensibilità fino a ISO 3.280.000, una cosa mai vista prima. C’èanche il sistema AF a 173 punti (99 dei quali in cross-type), così sofisticato e veloce da lasciare a bocca aperta. Può registrare video 4K ma purtroppo per tre minuti al massimo; a parte questo, la D5 è una macchina fenomenale, la scelta di molti professionisti in tutto il mondo.

Leggi la recensione completa: Nikon D5

Considera anche...

Non avete trovato nulla che vi piaccia? C’è qualche altra opzione che potreste voler prendere in considerazione.

Panasonic S1

Dà l’idea di essere fuori moda ma ha comunque prestazioni impressionanti

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 24-2MP | Autofocus: 225 punti | Schermo: 3.2 pollici, touchscreen ribaltabile, 2,100,000 punti | Raffica: 9fps | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Mirino incredibile

Qualità video molto alta

AF solo a individuazione di contrasto

Grossa e pesante

Non abbiamo ancora testato adeguatamente la Panasonic S1R, ma abbiamo usato abbastanza a lungo il modello S1 per sapere di cosa si tratta. E ciò che abbiamo scoperto è che, a parte qualche piccolo difetto, offre un livello tecnologico notevole in un corpo resistente. Il mirino da 5.7 milioni di punti è, senza dubbio, il migliore sul mercato. La qualità video è fantastica, così come la stabilizzazione dell’immagine e il grande buffer. È piuttosto grossa e pesante, e ha un paio di difetti ergonomici, ma come prima macchina offre un potenziale molto alto. La Panasonic S1 centra molti bersagli in un colpo solo.

Non siete ancora sicuri se prendere una DSLR o una mirrorless? Date un'occhiata al nostro video qui sotto.