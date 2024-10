Apple Intelligence è ora disponibile con iOS 18.1: ecco cosa c'è di nuovo (e cosa manca ancora)

L'Intelligenza di Apple è finalmente arrivata con iOS 18.1! Questo aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità AI, tra cui strumenti di scrittura per la correzione di bozze, risposte intelligenti per i messaggi, riepiloghi delle notifiche e una pulizia delle foto. Anche Siri ha ricevuto una riprogettazione.

Le novità non si fermano qui: altre funzionalità, come Genmoji e Image Playground, arriveranno con iOS 18.2, e i possessori dell'iPhone 16 potranno accedere anche all'Intelligenza visiva, che sfrutta il controllo della fotocamera.

È importante notare che Apple Intelligence è disponibile solo su modelli recenti come l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e i modelli della serie 16. Anche per Mac e iPad sono richiesti chip specifici per accedere a queste nuove funzioni.

Ad ora è disponibile solo negli Stati Uniti, ma ci aspettavo che a breve Apple Intelligence arrivi anche in Europa.

Una nuova era

(Image credit: Future / Apple)

iOS 18.1 porta con sé diversi aggiornamenti interessanti per i possessori di AirPods, inclusa una nuova funzione di apparecchio acustico da banco, approvata dalla FDA, pensata per chi ha una perdita uditiva lieve o moderata.

Per chi ha un iPhone 16 o un iPhone 16 Pro, c'è la possibilità di cambiare rapidamente la fotocamera attivata tramite Camera Control, con l'opzione di passare alla TrueDepth Camera frontale. Inoltre, il Centro di controllo ha subito un restyling, introducendo nuove opzioni per una navigazione più intuitiva.

L'aggiornamento non si limita a nuove funzionalità: iOS 18.1 corregge anche numerosi bug e migliora la stabilità per tutti gli iPhone compatibili. Tuttavia, l'Apple Intelligence si distingue come la vera protagonista, con un focus particolare per gli utenti di iPhone 15 Pro e modelli più recenti.