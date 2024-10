La rivoluzione nel mondo cloud parte dall’italia: scopri Cubbit

Nel contesto attuale dove le minacce informatiche sono in costante crescita, le aziende necessitano di soluzioni avanzate per salvaguardare i propri dati. Cubbit, azienda bolognese nata nel 2016, si è affermata come una risposta efficace a queste sfide, offrendo un servizio di cloud storage altamente sicuro e innovativo che sta conquistando il mercato europeo.

Un nuovo approccio al cloud: il cloud geo-distribuito

Cubbit ha rivoluzionato il concetto tradizionale di cloud storage introducendo un'architettura geo-distribuita. A differenza dei servizi convenzionali che centralizzano i dati in pochi data center, Cubbit frammenta e distribuisce i dati crittografati su una rete di nodi sparsi sul territorio nazionale. Questo significa che i file non sono mai conservati integralmente in un unico luogo, aumentando significativamente la sicurezza e la resilienza del sistema.

Questo modello offre numerosi vantaggi. In termini di sicurezza dei dati, anche se un malintenzionato riuscisse ad accedere a uno dei nodi, troverebbe solo frammenti criptati, inutilizzabili senza le chiavi appropriate. Inoltre, non esiste una corrispondenza diretta tra un dato specifico e un nodo, rendendo estremamente difficile qualsiasi tentativo di furto o compromissione delle informazioni.

Dal punto di vista della resilienza, la distribuzione geografica dei dati protegge le aziende non solo dagli attacchi informatici, ma anche da eventi fisici come incendi, alluvioni o altre calamità naturali. Se un nodo diventa inattivo, il sistema redistribuisce automaticamente i frammenti su altri nodi attivi, garantendo la continuità del servizio senza interruzioni. Questa architettura permette a Cubbit di offrire una durabilità dei dati pari a 15 nove (99,9999999999999%), superando di gran lunga gli standard del settore.

Protezione avanzata contro il ransomware e conformità normativa

Gli attacchi ransomware rappresentano una delle minacce più serie per le aziende moderne. Cubbit affronta questo problema integrando funzionalità avanzate come il versioning e l'object lock. Il versioning consente di mantenere diverse versioni di un file, facilitando il ripristino in caso di attacco senza dover pagare riscatti o perdere dati importanti. L'object lock permette di bloccare i file, impedendo modifiche o cancellazioni non autorizzate per un periodo definito dall'utente, offrendo un ulteriore livello di protezione sia contro attacchi esterni che errori interni.

Per quanto riguarda la conformità normativa, Cubbit garantisce alle aziende il controllo sulla localizzazione dei propri dati grazie alla tecnologia di geofencing, assicurando che rimangano all'interno dei confini nazionali. Questo è fondamentale per rispettare regolamenti come il GDPR, la NIS2 e altre normative sulla protezione dei dati.

L'impegno di Cubbit verso i più alti standard di sicurezza è attestato da importanti certificazioni internazionali come ISO 9001:2015 per la gestione della qualità, ISO/IEC 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni, ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza nel cloud e ISO/IEC 27018:2019 per la protezione dei dati personali nel cloud. Inoltre, ha ricevuto il Cybersecurity Made in Europe Label, riconoscimento che sottolinea l'eccellenza dell'azienda nel campo della cybersecurity a livello europeo. Audit indipendenti periodici garantiscono il mantenimento costante di questi elevati standard.

Facilità d'integrazione e flessibilità operativa

Un elemento distintivo di Cubbit è la sua facilità d'uso. La piattaforma è progettata per essere compatibile con qualsiasi client S3, permettendo alle aziende di integrare il servizio senza dover modificare i propri flussi di lavoro o affrontare complessi processi di apprendimento. Questa compatibilità facilita l'adozione di Cubbit nelle infrastrutture IT esistenti, consentendo alle aziende di sfruttare immediatamente i vantaggi offerti.

Le applicazioni pratiche sono molteplici. Le aziende possono effettuare backup off-site automatizzati, proteggendo i dati critici con copie di sicurezza esterne e garantendo un ripristino rapido in caso di necessità. La piattaforma permette anche una collaborazione sicura, facilitando la condivisione di informazioni su macchine virtuali o sistemi NAS on-premise in modo protetto, ideale per team che lavorano da remoto. Inoltre, è possibile implementare strategie di conservazione documentale a lungo termine, assicurando l'accessibilità e l'integrità dei dati nel tempo, in conformità con le normative vigenti.

Una scelta affidabile per aziende pubbliche e private

La reputazione di Cubbit è confermata dalla fiducia riposta da oltre 350 organizzazioni in Europa. Importanti realtà come Leonardo, Granarolo, Amadori e il gigante francese della cybersecurity Exclusive Networks hanno scelto Cubbit per proteggere i propri dati sensibili. La presenza sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e la qualifica presso l'ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) rendono Cubbit una soluzione ideale anche per le istituzioni pubbliche, che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità.

Perché affidarsi a Cubbit per la sicurezza dei dati aziendali

In un'epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più sofisticate, scegliere una soluzione come Cubbit diventa fondamentale per proteggere il patrimonio digitale dell'azienda. L'architettura geo-distribuita e le funzionalità avanzate anti-ransomware offrono una sicurezza multilivello. La possibilità di controllare la localizzazione dei dati garantisce il rispetto delle normative sulla protezione delle informazioni, sia a livello nazionale che europeo. La flessibilità operativa data dalla compatibilità con i client S3 consente un'adozione semplice e immediata, senza la necessità di apprendere nuovi software o modificare processi consolidati.

Le numerose certificazioni internazionali e gli audit di terze parti attestano l'impegno costante di Cubbit verso l'eccellenza, rendendolo un partner affidabile per affrontare le sfide della sicurezza informatica moderna.

In collaborazione con oltre 200 responsabili IT di aziende di vari settori, Cubbit ha realizzato la Guida Anti-Ransomware 2024, un documento completo che offre strategie e consigli pratici per proteggersi dalle minacce informatiche più recenti.