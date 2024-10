Google Foto introduce la nuova funzione AI per ricerche più rapide

Google Foto è già un potente archivio di ricordi personali e ora Google sta introducendo un aggiornamento con Gemini che potrebbe sostituire completamente la memoria per richiamare eventi specifici della vita.

Come segnalato da 9to5Google, Google ha iniziato a premiare gli utenti che si sono iscritti alla lista d'attesa di "Ask Photos" con un lancio anticipato della funzione negli Stati Uniti. Questo strumento consente di cercare nella libreria di Google Foto utilizzando domande in linguaggio naturale, come ad esempio "dove abbiamo campeggiato l'ultima volta che siamo andati a Yosemite?", ed è già disponibile per molti nell'app.

Il lancio conferma che "Ask Photos" sostituirà effettivamente l'attuale scheda "Ricerca" nella barra inferiore dell'app. Una volta accettate le richieste di dati di Google, la ricerca funzionerà su tutte le piattaforme di Google Foto collegate al tuo account. È ancora possibile utilizzare la vecchia funzione di ricerca, ma solo se prima si è posta la domanda tramite "Ask Photos".

Questa funzionalità è principalmente incentrata nel rispondere a domande sulle persone nella tua vita, ma Google afferma che sarà anche un utile assistente per le vacanze. Durante il lancio a Google IO 2024, un esempio di domanda è stata "cosa abbiamo mangiato all'hotel di Stanley?", e presumibilmente sarà in grado di richiamare anche nomi di hotel, targhe e altro – insomma, qualsiasi cosa tu abbia fotografato e salvato.

Sfortunatamente, "Ask Photos" è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, ma abbiamo chiesto a Google un aggiornamento su un possibile lancio globale e aggiorneremo questa notizia non appena riceveremo informazioni.

Ask Photos takes search in Google Photos to a new level with the help of Gemini models #GoogleIO #AI - YouTube Watch On

Google Foto si è evoluto da un semplice organizzatore di immagini a una vera e propria banca di memoria alimentata dall'intelligenza artificiale, e la nuova funzione "Chiedi a Foto" rappresenta il più grande aggiornamento della ricerca in un bel po' di tempo. Per alcuni utenti, questa funzionalità sarà una vera salvezza, mentre altri potrebbero essere comprensibilmente preoccupati per i suoi aspetti invasivi.

Google assicura che non c'è motivo di temere che le risposte di "Chiedi a Foto" vengano esaminate da esseri umani. Tuttavia, per migliorare il servizio, l'azienda afferma che "le query possono essere riviste da esseri umani, ma solo dopo che l'utente si è disconnesso dal proprio account Google per proteggere la privacy".

Non c'è dubbio che la ricerca sia l'elemento principale di attrazione di Google Foto, e sarà interessante vedere come "Chiedi a Foto" si confronta con le funzioni di ricerca disponibili in applicazioni alternative come Apple Foto. Se preferite evitare la nuova era della ricerca assistita dall'intelligenza artificiale, potreste considerare le migliori alternative a Google Foto, come iDrive.