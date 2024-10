OnePlus 13: più impermeabile dell'iPhone 16 e del Samsung Galaxy S24

The OnePlus 12 (left) and Google Pixel 7 Pro (right)

Il OnePlus 13 si avvicina al lancio e l’azienda sta mantenendo alta l’aspettativa svelando nuove specifiche e caratteristiche in vista della presentazione in Cina il 31 ottobre. L'ultima novità riguarda la classificazione di resistenza del dispositivo, con OnePlus che conferma che il nuovo smartphone sarà dotato di una doppia certificazione IP68 e IP69.

Questa classificazione significa che il OnePlus 13 non solo resisterà all'immersione in acqua, ma sarà anche in grado di sopportare getti d'acqua calda ad alta pressione. Entrambe le classificazioni attestano la totale resistenza alla polvere grazie a un sigillo ermetico. Le classificazioni di protezione sono stabilite dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale e misurano la resistenza di un dispositivo alla polvere (il primo numero) e all'acqua (il secondo numero).

Il OnePlus 13 ha raggiunto il massimo livello in entrambe le categorie, superando molti concorrenti con certificazione IP68, come l’iPhone 16 Pro, il Samsung Galaxy S24 Ultra e il Google Pixel 9 Pro. Sebbene sia consigliabile evitare situazioni in cui sia necessaria una protezione IP69, è entusiasmante vedere un telefono che spinge i limiti della durabilità.

Attualmente, pochi smartphone vantano una protezione IP69; alcuni modelli regionali di Oppo la possiedono, ma il OnePlus 13 sarà il primo smartphone con questa classificazione disponibile nei mercati occidentali.

Spiegazione delle classificazioni IP68 e IP69

Image 1 of 3 The OnePlus 12 launched globally in January 2024 (Image credit: OnePlus) The OnePlus 12 launched globally in January 2024 (Image credit: OnePlus) The OnePlus 12 launched globally in January 2024 (Image credit: OnePlus)

Il punteggio di 6 per la protezione dalla polvere indica una totale impermeabilità alla polvere grazie a un sigillo ermetico, uno standard consolidato per i dispositivi di alta gamma. Tuttavia, è la resistenza all'acqua a rendere davvero impressionanti le valutazioni del OnePlus 13. Con un punteggio di resistenza all'acqua pari a 8, questo smartphone può resistere a immersioni a oltre un metro di profondità, con report che indicano una resistenza fino a 1,5 metri.

Le classificazioni IP per la resistenza all'acqua non seguono una sequenza lineare come quelle per la polvere, motivo per cui il OnePlus 13 ha sia la certificazione IP68 che IP69. Un punteggio di 9 indica che il dispositivo può sopportare getti d'acqua ad alta pressione a una temperatura di 176°F.

È importante ricordare che queste classificazioni dovrebbero essere considerate come una protezione contro incidenti e condizioni atmosferiche. Esporre un telefono a grandi quantità di polvere o acqua può causare danni, motivo per cui generalmente non testiamo le classificazioni IP nel nostro processo di recensione.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Il lancio del OnePlus 13 si avvicina e ci aspettiamo un'uscita globale all'inizio del prossimo anno. Per rimanere aggiornati, seguite la nostra rubrica su OnePlus, Android e smartphone in generale.