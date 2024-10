OnePlus 13: svelata la prima immagine ufficiale del nuovo smartphone

Our first official and confirmed look at the OnePlus 13

Il lancio del OnePlus 13 in Cina è previsto per la fine di questo mese, con disponibilità globale programmata per inizio del prossimo anno. È stata recentemente pubblicata un'immagine ufficiale del telefono sulla pagina di pre-ordine, sebbene non fornisca molti dettagli.

Secondo quanto riportato da Notebookcheck, è possibile visitare il sito di Oppo per vedere il dispositivo dal vivo, dato che OnePlus e Oppo si sono uniti nel 2021. Gli utenti in Cina possono registrarsi per avere la possibilità di ricevere una delle unità.

Una delle immagini sulla pagina offre alcuni indizi sul design del OnePlus 13: si notano i pulsanti di accensione e volume sul lato, insieme a un grande modulo della fotocamera circolare sul retro. Dalla nostra recensione del OnePlus 12, emerge che il design della fotocamera posteriore è simile a quello del modello attuale, ma appare anche una sottile striscia di colore che attraversa la scocca posteriore.

Previsioni passate

(Image credit: OnePlus)

Il testo dell'immagine teaser e della pagina di preordine non fornisce molti dettagli, ma OnePlus promette prestazioni di livello professionale per questo nuovo dispositivo. Già da tempo si parla del successore del OnePlus 12 e recentemente è emerso un possibile avvistamento, quando Qualcomm ha condiviso un video promozionale per il lancio del processore Snapdragon 8 Gen 4. Questo chipset sarà quasi certamente un prodotto di fascia alta.

È probabile che questo chipset alimenti il OnePlus 13 al momento del lancio. Inoltre, alcuni informatori affidabili segnalano un design del display curvo rinnovato e un significativo aumento della capacità della batteria.

C'è anche l'ipotesi che OnePlus possa aver precedentemente pubblicato un'immagine del OnePlus 13 in occasione dell'annuncio degli aggiornamenti della tecnologia del display. Tuttavia, il telefono nello scatto non è stato identificato specificamente, quindi non possiamo confermare questa informazione.