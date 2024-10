OnePlus 13: specifiche della fotocamera confermate e primi campioni disponibili

The OnePlus 13 is almost here

OnePlus ha rivelato le specifiche della fotocamera del telefono

Ci sono alcuni aggiornamenti chiave rispetto al OnePlus 12

Sono stati pubblicati anche alcuni campioni della fotocamera

In passato, OnePlus ha rivelato i dettagli dei suoi telefoni poco alla volta, e lo stesso sta avvenendo per il OnePlus 13. La presentazione ufficiale è prevista per giovedì 31 ottobre, ma sono già note le specifiche della fotocamera del nuovo flagship.

OnePlus ha confermato queste informazioni in un post sulla piattaforma cinese Weibo (via Android Authority). Il telefono sarà dotato di tre fotocamere sul retro: una principale da 50MP, una con obiettivo a periscopio da 50MP e una ultrawide da 50MP con un campo visivo di 120 gradi.

La fotocamera principale è la stessa del OnePlus 12, mentre le altre due hanno ricevuto aggiornamenti. L'obiettivo a periscopio offre uno zoom ottico 3x, un'apertura f/2,6, stabilizzazione ottica dell'immagine e un sensore da 1/1,95 pollici.

Come evidenziato nella nostra recensione del OnePlus 12, l'attuale ammiraglia ha una fotocamera con zoom che presenta più megapixel, ma con un sensore di dimensioni inferiori. Questi cambiamenti dovrebbero teoricamente portare a risultati migliori, specialmente per le foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Campioni di immagini

Image 1 of 2 Camera samples for the OnePlus 13 (Image credit: OnePlus) Camera samples for the OnePlus 13 (Image credit: OnePlus)

Ulteriori informazioni confermate sul OnePlus 13 rivelano che il dispositivo supporterà la registrazione video in 4K a 60 fotogrammi al secondo, con Dolby Vision e Live Photos, che offriranno immagini di alta qualità con una piccola quantità di movimento.

OnePlus ha anche pubblicato su Weibo alcune immagini campione del OnePlus 13, permettendo agli utenti di valutare la qualità fotografica, in particolare per le modalità ritratto e cattura del movimento.

Ora abbiamo un quadro chiaro del telefono prima della presentazione ufficiale. OnePlus ha mostrato tre opzioni di colore e ha confermato che il dispositivo sarà dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Sono circolate anche voci su un significativo aggiornamento della capacità della batteria, e un unboxing è già apparso online. Il OnePlus 13 dovrebbe essere disponibile in Cina il 31 ottobre, con un lancio globale previsto per l'inizio del 2025.