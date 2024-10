Apple si prepara a una settimana di rivelazioni: cosa aspettarci dai nuovi Mac e MacBook

Dopo la presentazione del chip M4 da parte di Apple all'inizio di quest’anno, che ha mostrato significativi miglioramenti nelle prestazioni (di cui abbiamo ampiamente discusso nella nostra recensione dell'iPad Pro M4), l'attenzione si concentra ora sui futuri dispositivi Mac e MacBook, attualmente dotati di chip M3.

Un importante indizio sull'imminente arrivo dei Mac con chip M4 è arrivato dal vicepresidente del marketing mondiale di Apple, Greg Joswiak, che ha annunciato su X che lunedì 28 ottobre inizierà una "settimana di annunci". In aggiunta a recenti indiscrezioni sulla produzione del MacBook Air M4, sembra che questa possa essere una settimana molto interessante per i fan di Apple. Ecco cosa ci aspettiamo di vedere.

M4 MacBook Pro

(Image credit: Romancev768)

Poiché i chip M4 Pro e Max di Apple non sono ancora stati presentati, l'imminente evento potrebbe rappresentare l'occasione ideale per svelare le potenti varianti M4. Ci si aspetta, infatti, che vengano annunciati i modelli M4 di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con la speranza che Apple evidenzi il significativo miglioramento delle prestazioni rispetto ai precedenti chip M3 Pro e Max.

Un YouTuber russo, Wylascom, avrebbe rivelato un nuovo modello di MacBook Pro con chip M4 standard. Se questa informazione si dimostrasse corretta, la versione base del portatile potrebbe avere una CPU e una GPU a 10 core, simile a quella dell'iPad Pro M4, rispetto alla CPU a 8 core dell'M3. Questo suggerirebbe una maggiore attenzione all'Apple Intelligence, il primo tentativo dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale, sebbene le affermazioni di Wylascom debbano essere considerate con cautela.

Un cambiamento che ci aspettiamo è che il modello base di ogni nuovo MacBook Pro abbia almeno 16 GB di memoria unificata anziché 8 GB. Questo sarebbe particolarmente utile per i giochi, che stanno diventando sempre più importanti per i dispositivi Mac, specialmente dopo il rilascio di titoli come il remake di Resident Evil 4. È fondamentale che i portatili destinati a creatori di contenuti e professionisti nel 2024 non si limitino a 8 GB di memoria.

M4 Mac mini

Oltre al MacBook Pro M4, si prevede anche un Mac mini M4 ridisegnato, con l'intento da parte di Apple di creare il computer più piccolo mai realizzato, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, noto per le sue informazioni affidabili riguardanti Apple. Le dimensioni del nuovo Mac mini dovrebbero essere simili a quelle dell'Apple TV, il che sarà un vantaggio per chi cerca configurazioni desktop eleganti.

Inoltre, la memoria unificata partirà da 16 GB e arriverà fino a 32 GB. Come già sottolineato, gli 8 GB di RAM sono stati a lungo considerati insufficienti per i PC Windows e i Mac, quindi sarà positivo vedere Apple abbandonare finalmente questa tendenza con i suoi nuovi dispositivi M4.

M4 iMac

(Image credit: Apple)

Secondo quanto riportato da Gurman e da altre fonti, la prossima settimana Apple dovrebbe presentare anche un iMac aggiornato. Sebbene non ci siano molte informazioni disponibili riguardo al nuovo iMac oltre al chip M4, c'è da segnalare che Apple è pronta a svelare anche nuovi accessori Magic, tra cui un nuovo Magic Mouse.

Per quanto riguarda l'iMac M4, ci aspettiamo che la memoria unificata parta da 16 GB come standard. Il modello M3 era configurabile fino a 16 GB o 32 GB, ma la versione base aveva solo 8 GB. Speriamo sinceramente che Apple non ripeta questa scelta nel nuovo modello.

Oltre il 2024 - M4 MacBook Air

Come già accennato, il MacBook Air M4 è praticamente confermato in arrivo e si dice che sia una delle priorità principali del programma di rilascio di Apple per il 2025. Questa scelta appare logica, considerando le recenti vendite deludenti dei prodotti Mac e la popolarità del MacBook Air. È probabile che Apple voglia annunciare al più presto una versione aggiornata del suo portatile più venduto, evitando però di infastidire chi ha recentemente acquistato il modello M3.

Secondo Mark Gurman, il design del MacBook Air M4 rimarrà sostanzialmente invariato, con l'introduzione del chip M4 come principale novità. Questa notizia è positiva per chi intende acquistare un MacBook Air. La differenza di prestazioni tra i modelli con 8 GB e 16 GB di memoria unificata era molto significativa nel modello M3, e ci aspettiamo che questa tendenza continui anche con l'M4.

M4 Mac Studio

(Image credit: Future)

Infine, mentre Apple si concentra sulla produzione del MacBook Air M4 per l'inizio del 2025, il Mac Studio, che ha ricevuto recensioni miste, dovrebbe essere lanciato con il chip M4 in un secondo momento, secondo le fonti di Gurman. Il Mac Studio è un potente mini PC simile a un Mac mini, ma progettato specificamente per i professionisti creativi. Inizialmente si pensava che fosse in produzione contemporaneamente al MacBook Air, ma ora sembra che i tempi siano cambiati: si prevede un lancio tra marzo e giugno, poco dopo quello del MacBook Air.

C’è un prodotto Mac che attendete con particolare interesse? Per Apple, il nuovo MacBook Pro sarà sicuramente l'evento principale di questa "settimana di annunci", ma a essere sinceri, siamo più curiosi di vedere un Mac mini rivisitato, soprattutto se si rivelerà il computer più piccolo mai realizzato dall'azienda.