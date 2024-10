Samsung Galaxy S24 Ultra: prime impressioni su One UI 7.0 e Android 15

One UI 7.0 has been spotted running on a Galaxy S24 Ultra

Un video non ufficiale ha mostrato la One UI 7.0 in azione

Ci sono modifiche alle impostazioni rapide e alla fotocamera

Una beta è prevista entro la fine del 2024

Con il lancio del Samsung Galaxy S25 previsto per gennaio, ci si aspetta anche l'arrivo di One UI 7.0, la nuova versione di Android 15 di Samsung. Recentemente, un video hands-on pubblicato da Mobile Wala Bhai (Via SamMobile) ha offerto una prima occhiata a questa interfaccia, mostrando il software in azione su un Galaxy S24 Ultra.

Anche se non è stata rilasciata una versione beta ufficiale di One UI 7.0, il video mette in evidenza alcune novità interessanti. Una delle modifiche più visibili è il pannello delle impostazioni rapide, che è stato ridisegnato per fornire un accesso più rapido e intuitivo a varie opzioni. Gli utenti possono ora regolare la luminosità del display semplicemente scorrendo a destra o a sinistra e attivare o disattivare la modalità scura con un semplice tocco.

Inoltre, le notifiche ora sono presentate in un pannello separato, permettendo agli utenti di gestirle più facilmente, senza sovrapposizioni con altre impostazioni. Queste modifiche potrebbero migliorare notevolmente l'esperienza utente complessiva, rendendo l'interfaccia più fluida e funzionale.

App e controlli della fotocamera

Samsung Galaxy S24 Ultra One UI 7.0 Android 15 - OMG, It's OFFICIAL - YouTube Watch On

Il video offre anche uno sguardo alle modifiche al design delle app stock in One UI 7.0, inclusa l'app Galleria, che sembra adottare un aspetto più moderno e coerente. Anche l'app Fotocamera riceverà aggiornamenti significativi, con un'interfaccia rinnovata che renderà più facile l'uso con una sola mano. Le opzioni per le diverse modalità della fotocamera e i livelli di zoom saranno più evidenti, facilitando l'accesso rapido a queste funzioni.

Sebbene alcune di queste novità siano già trapelate in precedenti indiscrezioni, è interessante vederle in azione. Durante la recente conferenza per gli sviluppatori, Samsung ha accennato a One UI 7.0 e ha confermato che una versione beta sarà disponibile entro la fine dell'anno. Tuttavia, gli utenti dovranno attendere fino al 2025 per la versione finale. Nel frattempo, ci aspettiamo di vedere ulteriori anticipazioni e notizie sui nuovi aggiornamenti.