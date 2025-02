Samsung Messages non è stato dismesso: disponibile con nuove funzionalità

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, Samsung Messages non è stato dismesso

L'app di messaggistica nativa di Samsung ha anche riottenuto il supporto per RCS

Samsung Messages è ora disponibile esclusivamente tramite il Galaxy Store

Nonostante una dichiarazione precedente fosse stata interpretata come un annuncio di dismissione, l’app Samsung Messages è ancora disponibile per gli utenti degli smartphone Galaxy e ha persino ricevuto un nuovo aggiornamento.

Ora scaricabile esclusivamente dal Galaxy Store, Samsung Messages ha riottenuto il supporto per RCS (Rich Communication Services) attraverso l’implementazione di Google. Questo standard consente una condivisione avanzata di file multimediali e chat di gruppo simili a quelle di iMessage, indipendentemente dal sistema operativo del telefono. I dispositivi Samsung avevano già accesso a RCS tramite Google Messages, ma l’app Samsung offriva in precedenza una versione proprietaria del servizio, che è stata rimossa lo scorso anno quando Google Messages è diventato l’app di messaggistica predefinita per i dispositivi Galaxy.

Recentemente si era diffusa la notizia che Samsung Messages sarebbe stata completamente rimossa a partire dai modelli Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. L’indiscrezione era nata da una dichiarazione ufficiale riportata da Android Authority, nella quale Samsung affermava: “Abbiamo deciso di migrare tutti i servizi a Google Messages e stiamo dismettendo Samsung Messages. Non è più disponibile nel Play Store, ma chi desidera continuare a utilizzarlo può farlo.”

Il termine “dismettere” era stato interpretato come una chiusura definitiva, ma Samsung ha poi chiarito la situazione con una nuova dichiarazione: “A partire dai nuovi modelli, l’app Samsung Messages non sarà più preinstallata. Invece, Google Messages offrirà una nuova esperienza migliorata per esprimere emozioni e rendere la comunicazione più sicura e divertente. L’app Samsung Messages sarà comunque disponibile per il download dal Galaxy Store, anche se con alcune funzionalità escluse.”

I nuovi modelli a cui si riferisce Samsung sono il Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra e, probabilmente, il nuovo Galaxy S25 Edge. Quindi, piuttosto che essere completamente rimossa, l’app continuerà a esistere come alternativa scaricabile, ma non preinstallata, rispetto a Google Messages, che è ora l’opzione predefinita.

Nonostante le incertezze sul futuro di Samsung Messages, l’aggiornamento rilasciato suggerisce che l’app resterà disponibile ancora per un po’. Tuttavia, come dimostrato da un video di Jeff Springer di Sammyguru, Samsung Messages non è più presente nel Google Play Store.

In ogni caso, questa riorganizzazione delle app di messaggistica non dovrebbe influire sul successo della serie Galaxy S25, che probabilmente si guadagnerà un posto tra i migliori smartphone dell’anno.