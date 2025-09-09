Samsung conferma: il primo smartphone tri-fold arriva entro l’anno
Dopo mesi di indiscrezioni, l’azienda sudcoreana annuncia il debutto del suo attesissimo pieghevole a tre pannelli: l’evento di presentazione sarebbe atteso per fine settembre, insieme ad altre novità come visori XR e occhiali smart.
Samsung si prepara finalmente a svelare il suo attesissimo smartphone tri-fold, dopo mesi di voci e indiscrezioni. L’azienda sudcoreana aveva già stuzzicato i fan con un primo teaser a gennaio, ma ora sembra davvero arrivato il momento della presentazione ufficiale.
In un’intervista al quotidiano sudcoreano The Chosun Daily, TM Roh, a capo della divisione mobile di Samsung, ha dichiarato che lo sviluppo del dispositivo è ormai “nelle fasi finali” e che il lancio avverrà “entro la fine dell’anno”. Una tempistica che combacia con i rumor che parlano di un evento fissato per lunedì 29 settembre, durante il quale dovrebbero essere annunciati anche un visore XR con Android e un paio di smart glasses.
Il dirigente ha inoltre confermato l’impegno crescente dell’azienda verso l’intelligenza artificiale, affermando che entro il 2030 il 90% delle aree di business Samsung integrerà soluzioni basate su IA.
Per quanto riguarda il tri-fold, le fughe di notizie hanno già anticipato gran parte delle specifiche. Lo smartphone dovrebbe montare un processore Snapdragon 8 Elite e un display principale da 10 pollici, con un design a piegatura interna confermato anche dai file della One UI 8. Ci sarà dunque uno schermo esterno dedicato, a differenza del Huawei Mate XT che utilizza parte del display interno come cover screen.
Sul fronte prezzi non ci sono illusioni: il dispositivo dovrebbe collocarsi in una fascia altissima, attorno ai 3.000-3.500 dollari (circa 2.210-2.575 euro), con disponibilità internazionale che potrebbe essere limitata a mercati selezionati.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.