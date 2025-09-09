Samsung conferma: il primo smartphone tri-fold arriva entro l’anno

Samsung si prepara finalmente a svelare il suo attesissimo smartphone tri-fold, dopo mesi di voci e indiscrezioni. L’azienda sudcoreana aveva già stuzzicato i fan con un primo teaser a gennaio, ma ora sembra davvero arrivato il momento della presentazione ufficiale.

In un’intervista al quotidiano sudcoreano The Chosun Daily, TM Roh, a capo della divisione mobile di Samsung, ha dichiarato che lo sviluppo del dispositivo è ormai “nelle fasi finali” e che il lancio avverrà “entro la fine dell’anno”. Una tempistica che combacia con i rumor che parlano di un evento fissato per lunedì 29 settembre, durante il quale dovrebbero essere annunciati anche un visore XR con Android e un paio di smart glasses.

Il dirigente ha inoltre confermato l’impegno crescente dell’azienda verso l’intelligenza artificiale, affermando che entro il 2030 il 90% delle aree di business Samsung integrerà soluzioni basate su IA.

Per quanto riguarda il tri-fold, le fughe di notizie hanno già anticipato gran parte delle specifiche. Lo smartphone dovrebbe montare un processore Snapdragon 8 Elite e un display principale da 10 pollici, con un design a piegatura interna confermato anche dai file della One UI 8. Ci sarà dunque uno schermo esterno dedicato, a differenza del Huawei Mate XT che utilizza parte del display interno come cover screen.

Sul fronte prezzi non ci sono illusioni: il dispositivo dovrebbe collocarsi in una fascia altissima, attorno ai 3.000-3.500 dollari (circa 2.210-2.575 euro), con disponibilità internazionale che potrebbe essere limitata a mercati selezionati.