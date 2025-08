Galaxy S25 FE: tutte le specifiche sono finalmente note

The Samsung Galaxy S24 FE

Abbiamo visto i primi smartphone della serie Samsung Galaxy S25 debuttare già a gennaio, e ora i modelli disponibili sono quattro. Tuttavia, sembra che ne manchi ancora uno all’appello: il Galaxy S25 FE, protagonista di nuove indiscrezioni che ne rivelano una presunta scheda tecnica completa.

Due fonti distinte, il noto leaker @MysteryLupin e il sito Android Headlines, segnalano che il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Exynos 2400, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe includere tre sensori da 50 MP, 12 MP e 8 MP, mentre frontalmente ci sarebbe una fotocamera da 12 MP. Entrambe le fonti concordano anche sulle velocità di ricarica, con supporto a 15W in modalità wireless e 45W via cavo, ma divergono sulla capacità della batteria, indicata rispettivamente come 4.500 mAh o 4.900 mAh.

Il telefono dovrebbe inoltre vantare una certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, vetro Gorilla Glass Victus sul lato frontale, un peso di 190 grammi e dovrebbe arrivare sul mercato con One UI 8 preinstallata.

Il fatto che queste liste di specifiche coincidano così precisamente – a parte la capacità della batteria – conferisce loro ulteriore credibilità e suggerisce che provengano dalla stessa fonte originale. Inoltre, sono in linea con i leak precedenti emersi finora.

Basandosi su altre indiscrezioni passate, sembra più probabile un upgrade della batteria piuttosto che un downgrade: si è già parlato di una batteria da 4.900 mAh, che rappresenterebbe un aumento rispetto ai 4.700 mAh del Galaxy S24 FE.

Confrontando il Galaxy S25 FE con il Galaxy S24 FE, sembrano esserci un processore più veloce e una fotocamera frontale migliorata, ma al di là di queste novità e di una batteria più capiente, molte delle specifiche dovrebbero rimanere le stesse.

Tutto ciò potrebbe comunque avere un peso relativo, a seconda del prezzo. Considerando il numero crescente di leak sul dispositivo, non dovrebbe mancare molto al suo debutto ufficiale: un lancio tra settembre e ottobre sembra probabile.