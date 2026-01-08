Samsung Galaxy S26: i 5 rumor più interessanti sul prossimo flagship

Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno in cui Samsung tiene solitamente l'evento Galaxy Unpacked per svelare la nuova generazione di flagship della serie S. Seguendo la tradizionale nomenclatura, ci aspettiamo che la prossima linea adotti il nome S26.

Tuttavia, se vi aspettate grandi cambiamenti per la famiglia Galaxy S26 rispetto agli attuali Samsung Galaxy S25, fareste meglio a non farvi troppe illusioni: gli aggiornamenti sembrano essere incrementali piuttosto che rivoluzionari. Nonostante ciò, gli spunti di riflessione non mancano, ed è per questo che ho raccolto qui sotto quelli che ritengo siano i rumor e le informazioni più rilevanti emersi finora sul Samsung Galaxy S26. Questi nuovi modelli punteranno sicuramente a confermarsi tra i migliori smartphone del settore grazie all'ottimizzazione del software e della potenza bruta.

Ecco i 5 punti chiave da monitorare in vista del lancio ufficiale.

1. Stesso design, ma non è necessariamente un difetto

(Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

La maggior parte dei rumor e delle indiscrezioni emersi finora indicano che la serie Samsung Galaxy S26 manterrà un design quasi identico a quello della famiglia Galaxy S25.

Tuttavia, sono state ipotizzate alcune modifiche minori. Ad esempio, qualche indizio suggerisce il passaggio a un vero e proprio modulo fotografico, invece delle lenti sporgenti singolarmente sul retro; è una soluzione già vista nelle precedenti serie S, ma personalmente apprezzerei un ritorno al modulo "Contour Cut" introdotto con il Galaxy S21, un dettaglio estetico decisamente interessante.

Mantenere invariato il design non è comunque un aspetto negativo. Gli smartphone di punta sono diventati ormai iterativi: una tendenza forse noiosa per i giornalisti tech, ma utile per i consumatori e per il consolidamento del brand, poiché rende i modelli facilmente riconoscibili e definisce uno standard preciso, specialmente per chi segue cicli di aggiornamento regolari.

Ritengo inoltre che la serie Galaxy S25 vanti uno dei design più accattivanti in circolazione; persino l'imponente Galaxy S25 Ultra risulta snello e raffinato, al punto che credo Samsung abbia interpretato il formato dei telefoni grandi meglio di chiunque altro. Detto ciò, per il Galaxy S26 Ultra vorrei colori più freschi e dinamici, dato che le opzioni del predecessore sono state un po' sottotono; mi piacerebbe vedere, ad esempio, una variante in verde "British racing". Con un'estetica così curata, il nuovo flagship si confermerà certamente tra i migliori smartphone Samsung sul mercato.

2. Nuovi chip – ovviamente

(Image credit: Qualcomm)

Come è certo che alla notte segua il giorno, la serie Galaxy S26 arriverà con un nuovo chipset. O forse addirittura due.

L'anno scorso, tutti i modelli della serie Galaxy S25 hanno utilizzato il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4 "for Galaxy", mentre l'anno precedente il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ montavano processori Qualcomm per le versioni USA e Cina, e chip Exynos per il resto del mondo.

Questa suddivisione potrebbe tornare con l'S26, con i modelli sudcoreani dotati dell'Exynos 2600 e le altre versioni equipaggiate con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, probabilmente personalizzato per Samsung.

Considerando le prestazioni che Apple sta ottenendo dai suoi chip della serie A Pro, si può scommettere che il chip Snapdragon darà battaglia, offrendo incrementi significativi in termini di potenza e prestazioni grafiche rispetto al predecessore. Non è ancora chiaro quanto questo possa fare la differenza nell'uso quotidiano, ma con la maturazione di nuove funzioni IA, le prestazioni on-device potrebbero essere la chiave per ottenere risposte fulminee dagli assistenti intelligenti.

Questi chip potrebbero inoltre supportare modem potenziati e una migliore connettività satellitare; immagino che Qualcomm e Samsung abbiano profuso sforzi per migliorare l'efficienza e, di conseguenza, l'autonomia. Con una dotazione hardware di questo livello, il nuovo flagship si candida a restare in cima alla lista dei migliori smartphone Android per l'intero anno.

3. Non aspettatevi grandi aggiornamenti all'hardware della fotocamera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lo scorso anno si sono rincorse voci su nuovi sensori per la gamma Galaxy S26, ma non è ancora chiaro se questo accadrà davvero. Anche se venissero introdotti nuovi sensori, non ci sono indiscrezioni concrete riguardo a un massiccio aumento dei megapixel.

Alcuni rumor iniziali suggerivano che il Galaxy S26 e l'S26+ potessero ricevere una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, ma ultimamente non se ne è parlato molto. Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano che il Galaxy S26 Ultra potrebbe comunque passare a una ultra-grandangolare da 50 MP e aggiornare il sensore del teleobiettivo 3x a 12 MP, puntando soprattutto su lenti con apertura focale più ampia ($f/1.4$ sul sensore principale) per migliorare drasticamente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo non è affatto un male: l'intera serie Galaxy S25 dispone già di ottime fotocamere, degne dei primi posti nella nostra lista dei migliori camera phone. Invece di stravolgere drasticamente l'hardware, è probabile che Samsung si concentri sul perfezionamento della fotografia computazionale e delle funzioni fotografiche basate sull'intelligenza artificiale (come il nuovo formato APV - Advanced Photo Video), oltre a rifinire ulteriormente la registrazione video.

4. Batterie potenzialmente più grandi

(Image credit: Android Headlines)

Diverse indiscrezioni suggeriscono un incremento della capacità della batteria per quasi tutta la gamma. Il modello base di Galaxy S26 potrebbe passare a 4.300 mAh (rispetto ai 4.000 mAh dell'S25), mentre per il Galaxy S26 Ultra si ipotizza un salto a 5.200 mAh (alcuni rumor più ottimisti parlano addirittura di 5.500 mAh), superando finalmente la soglia dei 5.000 mAh che resisteva dal 2020.

Non si tratta di cambiamenti radicali, ma insieme all'efficienza dei nuovi chip a 3nm o 2nm, questi incrementi potrebbero garantire un'autonomia sensibilmente maggiore. Sembra invece che il Galaxy S26+ possa essere l'unico a non ricevere aggiornamenti, mantenendo i 4.900 mAh del predecessore.

Per quanto riguarda la ricarica, ci sono segnali positivi per l'Ultra:

Ricarica cablata: Il debutto della tecnologia "Super Fast Charging 3.0" potrebbe spingere l'Ultra fino a 60W (rispetto ai 45W attuali).

Ricarica wireless: Si parla di un upgrade a 25W per l'Ultra e 20W per gli altri modelli, probabilmente con supporto allo standard magnetico Qi2.

Anche se non raggiungono le velocità estreme di alcuni competitor cinesi, questi miglioramenti renderebbero i nuovi flagship ancora più competitivi nella nostra classifica dei migliori smartphone per autonomia.

5. Lancio a febbraio quasi certo

(Image credit: Samsung)

Le ultime due generazioni della serie Galaxy S sono state lanciate a gennaio, ma tutti i rumor più credibili indicano per la serie Galaxy S26 un debutto a fine febbraio. Il 25 febbraio 2026 è stato indicato come il giorno più probabile per l'evento Galaxy Unpacked in cui i nuovi telefoni faranno la loro comparsa.

In passato Samsung ha già lanciato i suoi Galaxy a febbraio, quindi non si tratta di una sorpresa assoluta, ma è comunque un ritardo di circa quattro-sei settimane rispetto al solito. Spero che questo tempo extra si traduca in flagship estremamente rifiniti.

È molto probabile anche un ritocco dei prezzi, sebbene contenuto: si parla di un aumento compreso tra i 30 e i 50 dollari (circa 22-37 sterline o 45-75 dollari australiani) rispetto alla generazione precedente. Considerando i rincari che stanno colpendo molti prodotti in questo periodo, sembra un aumento accettabile, anche se difficilmente auspicabile. Con queste premesse, i nuovi modelli punteranno a confermarsi tra i migliori smartphone dell'anno.