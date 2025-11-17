Le ultime indiscrezioni sul Samsung Galaxy tri-fold suggeriscono un lancio imminente

Sono in corso nuovi test sul firmware del tri-fold.

Potremmo vedere il telefono presentato ufficialmente il 5 dicembre.

Sembra passato tantissimo tempo da quando Samsung ci ha mostrato il primo teaser ufficiale del suo atteso telefono tri-fold, ma in realtà era solo gennaio di quest'anno. Ora, una nuova indiscrezione suggerisce che il suo lancio sia finalmente imminente. SamMobile ha notato che sono in corso i test del firmware per un nuovo telefono Samsung.

Il team di SamMobile osserva che i test sul firmware sono partiti un po' più tardi del previsto. C'è stato un certo dibattito su quanto ampia sarebbe stata la disponibilità del telefono.

Il telefono è apparso brevemente in pubblico (Crediti immagine: Chosun)

Sulla base di indiscrezioni precedenti, sembra che il telefono supporterà i pagamenti NFC, la ricarica wireless e la ricarica inversa. Pensiamo anche che sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Considerando che Samsung ha promesso che il telefono uscirà entro la fine dell'anno, potrebbe arrivare in qualsiasi momento tra oggi e il 2026.