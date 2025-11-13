Con la fine del 2025 si comincia a guardare ai telefoni del 2026, e la serie Samsung Galaxy S26 potrebbe essere tra i primi a debuttare, con una recente indiscrezione che suggerisce una presentazione già a gennaio.

Grazie ad altre fughe di notizie e voci, abbiamo già un'idea di cosa aspettarci, ma questo articolo non si concentra su ciò che è probabile, bensì su ciò che vogliamo da questi dispositivi. Si tratta di un mix di elementi che vanno dal probabile all'improbabile, ma nulla che sia irrealistico per un telefono flagship.

Quindi, da batterie migliori a più megapixel e oltre, ecco la nostra lista dei desideri per la serie Samsung Galaxy S26.

5 cose che vogliamo dal Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra Maggiore capacità, più megapixel e più zoom. Con la fine del 2025 si comincia a guardare ai telefoni del 2026, e la serie Samsung Galaxy S26 potrebbe essere tra i primi a debuttare, con una recente indiscrezione che suggerisce una presentazione già a gennaio. Grazie ad altre fughe di notizie e voci, abbiamo già un'idea di cosa aspettarci, ma questo articolo non si concentra su ciò che è probabile, bensì su ciò che vogliamo da questi dispositivi. Si tratta di un mix di elementi che vanno dal probabile all'improbabile, ma nulla che sia irrealistico per un telefono flagship. Quindi, da batterie migliori a più megapixel e oltre, ecco la nostra lista dei desideri per la serie Samsung Galaxy S26.

The Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Sembra che, con il passare degli anni, i nuovi telefoni cinesi siano dotati di batterie con capacità sempre maggiore, e questo è diventato ancora più evidente di recente, da quando molti produttori sono passati alle batterie al silicio-carbonio, che consentono una maggiore capacità senza aumentare le dimensioni della batteria stessa.

Ma Samsung non ha ancora fatto questo passo e sta davvero iniziando a rimanere indietro sul fronte della capacità della batteria. In effetti, anche altri competitor come Google e Apple – che pure non hanno ancora adottato questa tecnologia – stanno iniziando a offrire telefoni con batterie di capacità superiore rispetto a Samsung.

Per qualsiasi motivo, Samsung sembra riluttante a superare i 5.000 mAh nei suoi telefoni, ma per la serie Galaxy S26, e in particolare per il Galaxy S26 Ultra, vorremmo vedere la batteria raggiungere nuove vette. L'ideale sarebbe utilizzare una costruzione al silicio-carbonio per farlo, poiché ciò consentirebbe guadagni maggiori con un impatto minimale sullo spessore del telefono.

Accadrà? Probabilmente no. Non c'è alcun segnale che Samsung abbia adottato le batterie al silicio-carbonio qui, o che abbia intenzione di dotare nessuno di questi telefoni di una batteria superiore ai 5.000 mAh. Tuttavia, il Samsung Galaxy S26 potrebbe almeno ricevere un leggero aumento, con un rapporto che indica una batteria da 4.300 mAh, un incremento rispetto ai 4.000 mAh del Samsung Galaxy S25.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

2. Una fotocamera teleobiettivo 10x

The Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I telefoni Ultra di Samsung un tempo erano i re dei teleobiettivi, superando quasi tutta la concorrenza con i loro zoom ottici 10x. Poi Samsung ha preso una decisione curiosa: è passata a uno zoom ottico 5x.

Ora, questi telefoni hanno ancora quello che Samsung descrive come uno zoom con "qualità ottica" 10x, ma ciò si ottiene tramite il cropping (ritaglio) sul sensore, il che significa che la dimensione effettiva del sensore è inferiore e il conteggio dei megapixel è più basso. La qualità può sembrare ottica, ma è la qualità ottica che si otterrebbe da una fotocamera di gran lunga peggiore.

Non solo, ma molti device rivali offrono anch'essi uno zoom ottico 5x, e spesso le loro opzioni di "qualità ottica", quindi Samsung ha davvero perso il suo vantaggio in questo ambito.

È per questo che con il Samsung Galaxy S26 Ultra vorremmo vedere un ritorno allo zoom ottico 10x – c'è già una fotocamera separata con zoom 3x per quando non si desidera ingrandire così tanto. In questo modo avremmo il meglio di entrambi i mondi e Samsung potrebbe riconquistare la sua corona nello zoom fotografico.

Tuttavia, è probabile che questo non accada, con la maggior parte delle indiscrezioni che suggerisce pochi o nessun cambiamento nelle fotocamere del Samsung Galaxy S26 Ultra, e nessuno al suo sensore 5x.

3. Ricarica più veloce

The Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La capacità non è l'unico aspetto delle batterie in cui Samsung sta restando indietro, poiché l'azienda persiste nel limitare la potenza di ricarica a livelli piuttosto bassi. Il Samsung Galaxy S25, ad esempio, si ferma a 25W, e persino il Samsung Galaxy S25 Ultra può gestire solo una ricarica a 45W, con entrambi i telefoni bloccati anche a soli 15W di ricarica wireless.

Per darvi un'idea di quanto le cose possano essere migliori, il OnePlus 15 lanciato di recente è in grado di ricaricare a 120W via cavo e 50W in modalità wireless, quindi Samsung ha davvero del terreno da recuperare.

Fortunatamente, sembra che l'azienda possa fare almeno un piccolo passo nella giusta direzione: alcune fonti suggeriscono che il Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare a 60W di ricarica via cavo e 25W wireless. Sebbene non sia ancora il livello desiderato, sarebbe comunque un buon inizio.

4. Lo stesso chipset ovunque

The Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Una curiosa stranezza della linea Samsung Galaxy S è che regioni diverse spesso ottengono chipset diversi, con Samsung che li divide tra la sua serie interna Exynos e quella più diffusa di Qualcomm Snapdragon.

Ciò di solito significa che alcuni paesi ottengono versioni leggermente inferiori dei telefoni, poiché un chipset è quasi inevitabilmente migliore dell'altro – con i modelli Snapdragon che tendono ad avere la meglio.

Quindi, vorremmo vedere la fine di questa pratica, in modo che gli acquirenti in alcune regioni non ottengano un trattamento peggiore rispetto ad altri.

Purtroppo, questo probabilmente non accadrà: le indiscrezioni suggeriscono che anche questa volta ci sarà un mix di chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Exynos 2600, sebbene le fughe di notizie indichino che il modello Exynos potrebbe essere più competitivo rispetto allo Snapdragon che nella maggior parte degli anni precedenti.

5. Più Megapixel

The Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Mentre alcune delle fotocamere della linea Samsung Galaxy S25 hanno molti megapixel, altre ne hanno pochi, con la fotocamera teleobiettivo 3x, ad esempio, che è di soli 10MP su tutti i modelli, e la fotocamera ultra-wide che è di soli 12MP sul Samsung Galaxy S25 e sul Samsung Galaxy S25 Plus.

Considerando quanto sono costosi questi telefoni, non è un gran risultato, e sebbene i megapixel non siano l'unico fattore nella fotografia, non possiamo dire che questi sensori siano particolarmente speciali anche in altri modi.

Quindi, per la serie Samsung Galaxy S26 vorremmo vederli aggiornati – idealmente con più megapixel, in quanto è una caratteristica facile da promuovere, ma se Samsung riuscisse a fornire anche sensori più grandi, sarebbe ancora meglio.

Accadrà? Beh, c'è qualche disaccordo tra i leaker su ciò che Samsung ha in programma per le fotocamere, ma abbiamo sentito parlare di un potenziamento dell'ultra-wide da 12MP a 50MP, e del teleobiettivo da 10MP a 12MP, quindi c'è la possibilità che almeno alcuni dei sensori siano migliori questa volta.

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.