Assassin's Creed Shadows: guida a tutte le prove di arceria equestre

Assassin's Creed Shadows offre una vasta gamma di attività secondarie, e tra queste non mancano le sfide dedicate all’arceria a cavallo. Esclusive di Yasuke, che è il solo dei due protagonisti ad avere competenza con l’arco da cavallo, queste prove mettono alla prova precisione e tempismo durante la corsa.

Anche se non sono necessarie per completare al 100% il gioco o per ottenere il platino, restano una delle attività opzionali più divertenti per chi vuole cimentarsi con un approccio più tecnico e dinamico al combattimento.

In questa guida abbiamo raccolto per voi tutte le location delle prove di arceria equestre, così da non perdervene nemmeno una durante il vostro viaggio nel Giappone di Assassin's Creed Shadows.

Assassin's Creed Shadows - La guida completa

Assassin's Creed Shadows: Regione di Izumi Settsu

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria di Izumi Settsu si trova nella zona delle terre afose.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamashiro

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria equestre di Yamashiro si trova nel bel mezzo di Kyoto.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Omi

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Nella regione di Omi ci sono ben 2 prove di arceria equestre:

La prova numero 1 si trova prezzo la rezione di Azuchi

La prova numero 2 si trova presso le coste di Takashima

Assassin's Creed Shadows: Regione di Iga

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Nella regione di Iga la prova di arceria si trova nei pressi di Hijiyama.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamato

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria che si trova nella regione di Yamato si trova nella zona di Uda Matsuyama

Assassin's Creed Shadows: Regione di Wakasa

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria di Wakasa si può rintracciare nelle vicinanze del lago Suigetsu

Assassin's Creed Shadows: Regione di Kii

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria di questa regione si trova lungo la strada di Nakakechi, in prossimità della penisola formata da tanti piccoli scogli

Assassin's Creed Shadows: Regione di Tamba

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prova di arceria di Tamba si trova presso le terre argentate, in prossimità della zona più occidentale della regione.