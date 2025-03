Samsung Galaxy S25 Edge: svelati i colori e un nuovo indizio sul lancio imminente

Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere il prossimo grande lancio smartphone dell’anno: secondo le indiscrezioni, l’uscita sarebbe fissata per aprile, e vista la quantità di leak emersi di recente, l’ipotesi sembra decisamente plausibile.

Le ultime immagini trapelate mostrano quelli che sembrano essere i colori disponibili al lancio, con il canale YouTube sudcoreano The Sinza (via Android Authority) che ha mostrato dei mockup del dispositivo in bianco e nero. Si tratta di unità non funzionanti, ma che probabilmente rispettano le dimensioni reali e la posizione di porte e tasti: vengono infatti utilizzate dai produttori di accessori per preparare cover e custodie prima del debutto ufficiale.

세계최초..직접 보여드림. 갤럭시S25 엣지 미리 보고 가세요. 목업 직접 공수해왔습니다 - YouTube Watch On

In altre parole, la forma generale mostrata dai mockup potrebbe essere fedele a quella finale – il che, in parte, potrebbe deludere. Il Samsung Galaxy S25 Edge appare effettivamente molto sottile, ma si nota come la porta USB-C e lo slot SIM non siano centrati: sono infatti posizionati più vicini al bordo inferiore del telaio.

Questo potrebbe indicare che i mockup non siano del tutto precisi, ma è altrettanto probabile che si tratti di un compromesso di design necessario per inserire tutti i componenti in uno smartphone così sottile.

Oltre ai due colori visibili nei mockup – che risultano piuttosto accattivanti – si parla anche di una terza variante chiamata Titanium Icyblue. Questa ipotesi è supportata anche da alcuni sfondi trapelati online, condivisi da Max Jambor su X, che sembrano riflettere proprio le tre colorazioni attese per il dispositivo.

Purtroppo, al momento non abbiamo immagini che mostrino la colorazione Titanium Icyblue applicata direttamente al dispositivo, ma potrebbe rivelarsi la più interessante tra le tre.

Tuttavia, l’attesa per vederle tutte ufficialmente potrebbe essere breve. Come segnalato da 91Mobiles (via Phandroid), il Samsung Galaxy S25 Edge ha infatti ricevuto la certificazione da parte della FCC (Federal Communications Commission).

La documentazione non svela molto, ma la certificazione avviene di norma a ridosso del lancio, il che rafforza l’ipotesi di un’uscita ad aprile o maggio. Finora, le indiscrezioni parlavano soprattutto di maggio, ma l’ultimo leak in ordine cronologico suggerisce un annuncio fissato per il 16 aprile. A questo punto, l’attesa potrebbe davvero essere agli sgoccioli.