Samsung Galaxy Z Flip 7: prime immagini, ma le differenze con il Flip 6 sono minime

Samsung ha già avuto un anno intenso con il lancio dei Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, oltre alla presentazione del nuovissimo Galaxy S25 Edge. Tuttavia, questo non ha fermato fan e leaker dal fare ipotesi sui prossimi dispositivi del colosso coreano, in particolare per quanto riguarda la linea di smartphone pieghevoli.

Secondo un nuovo rumor, però, il modello più accessibile della gamma foldable di Samsung non subirà grandi cambiamenti quest’anno, almeno dal punto di vista del design.

Alcuni render non ufficiali, che dovrebbero mostrare il Galaxy Z Flip 7, sono stati condivisi da OnLeaks e Android Headlines.

A prima vista, le immagini sembrano quasi identiche all’attuale Galaxy Z Flip 6, tanto che le differenze visive tra i due modelli risultano minime. Perfino la colorazione Blue dei render è la stessa della generazione attuale, aumentando il dubbio su quanto il design sia realmente cambiato.

(Image credit: OnLeaks / Android Headlines)

Come il Galaxy Z Flip 6, il presunto Galaxy Z Flip 7 nei render presenta un display interno pieghevole allungato e uno schermo esterno sagomato per ospitare un sistema a doppia fotocamera orizzontale. A differenza della serie Galaxy S25 e del Galaxy Z Fold 6, nei render le fotocamere hanno anelli colorati invece di moduli neri ingranditi.

Secondo Android Headlines, entrambi i display potrebbero essere leggermente più grandi: 3,6 pollici per lo schermo esterno e 6,8 pollici per il display interno, rispetto ai 3,4 pollici e 6,7 pollici del modello attuale.

I pulsanti sembrano identici a quelli del Galaxy Z Flip 6, mentre la parte inferiore del retro mantiene una finitura a tinta unita. Dalle immagini non è possibile capire molto sulla costruzione, ma se le somiglianze estetiche corrispondono a quelle materiali, è probabile che il telefono utilizzi ancora una struttura in alluminio, uno schermo esterno in vetro e un display interno in plastica.

Non ci sono molte informazioni sulla fonte di questi render: potrebbe trattarsi di una scelta per mantenere l’anonimato, ma rende il rumor meno affidabile rispetto a quelli supportati da maggior contesto.

Tuttavia, la possibilità che Samsung mantenga un design simile al Galaxy Z Flip 6 appare plausibile, considerando che il Galaxy Z Flip 6 ha ripreso le linee del Galaxy Z Flip 5.

Anche senza grandi novità estetiche, miglioramenti in software, specifiche interne, fotocamere o esperienza d’uso generale potrebbero comunque garantire al Galaxy Z Flip 7 un posto tra i migliori smartphone Samsung e foldable sul mercato.

Cosa vorreste vedere nel prossimo flip phone di Samsung? Fatecelo sapere nei commenti!