Samsung Galaxy tri-fold: il rivoluzionario pieghevole potrebbe tardare più del previsto

Un nuovo rumor suggerisce che il Samsung Galaxy tri-fold non sarà presentato al prossimo Galaxy Unpacked.

In precedenza, si ipotizzava che sarebbe stato svelato insieme al Galaxy Z Flip 7 e al Galaxy Z Fold 7.

Al momento, non siamo convinti né dell’una né dell’altra ipotesi.

Abbiamo sentito molte voci sul presunto Samsung Galaxy tri-fold (o multi-fold), ma un nuovo rumor suggerisce che il suo lancio potrebbe avvenire più tardi del previsto.

Secondo il leaker Max Jambor, il dispositivo non verrà presentato insieme al Samsung Galaxy Z Flip 7 e al Galaxy Z Fold 7, entrambi attesi al Galaxy Unpacked di questa estate (o in inverno per l’Australia).

Jambor ha condiviso questa informazione su X (ex Twitter), contraddicendo voci precedenti che indicavano il tri-fold tra le novità dell’evento. Tuttavia, non ha fornito dettagli o motivazioni, quindi il dubbio rimane.

Samsung aveva già accennato a un dispositivo tri-fold durante il primo Galaxy Unpacked dell’anno, prima di svelare la serie Galaxy S25. Sarebbe quindi logico vedere un annuncio ufficiale nello stesso contesto.

(Image credit: Future)

Tuttavia, come riportato in precedenza, il quotidiano coreano ET News ha recentemente suggerito che il Samsung Galaxy tri-fold verrà svelato al prossimo Galaxy Unpacked.

Nel complesso, è difficile dire quale voce sia più affidabile, ma è meglio mantenere aspettative moderate per il prossimo evento Samsung.

Al momento, non esistono tri-fold disponibili a livello globale. Huawei ha annunciato l’intenzione di lanciare il Mate XT Ultimate a livello internazionale, ma il dispositivo non sarà disponibile negli Stati Uniti a causa delle restrizioni commerciali.

Secondo quanto emerso finora, il Samsung Galaxy G Fold dovrebbe avere due pannelli che si aprono da un pannello centrale, invece della configurazione a Z del Huawei Mate XT.

Non ci sono molte informazioni su tri-fold da parte di altri produttori, quindi Samsung ha buone possibilità di essere la prima azienda a rendere disponibile un modello di questo tipo a livello globale, guadagnandosi un posto tra i migliori smartphone pieghevoli.