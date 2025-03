Google rilancia sulla smart home: nuovi dispositivi Nest in arrivo, ma dice addio a due prodotti

The Google TV Streamer was launched last August

Se pensavate che l’attenzione di Google verso i Pixel e l’intelligenza artificiale avesse messo in secondo piano la linea Nest per la smart home, è il momento di ricredervi: l’azienda ha confermato che "altri dispositivi per la casa più utili" sono in arrivo nei prossimi mesi e anni.

La dichiarazione arriva da un post ufficiale sul blog di Google (ripreso da 9to5Google), in cui si annuncia anche la discontinuità del Nest Protect (rilevatore di fumo e monossido di carbonio) e della Nest x Yale Lock (serratura smart). Due prodotti che, di fatto, non venivano aggiornati da diversi anni, e la loro uscita di scena era attesa.

Nonostante ciò, Google ribadisce il suo impegno verso il brand Nest e la domotica in generale. A sostegno di questa promessa vengono citati il lettore Google TV e il termostato Nest di quarta generazione, entrambi lanciati lo scorso agosto, a dimostrazione che lo sviluppo hardware per la casa è tutt’altro che fermo.

Oltre al box per lo streaming e al termostato intelligente, l’attuale gamma Nest include videocamere di sicurezza, campanelli smart, speaker intelligenti e smart display. Secondo quanto emerge, alcuni di questi dispositivi potrebbero ricevere aggiornamenti già nel corso dell’anno.

Con Google impegnata nella sostituzione dell’Assistente Google con il nuovo modello Gemini su dispositivi e software, c’è un motivo concreto per aspettarsi nuove versioni di speaker e display Nest compatibili con l’intelligenza artificiale aggiornata.

Gli attuali modelli iniziano a mostrare il peso degli anni: l’ultimo speaker smart è stato il Nest Audio, lanciato nel settembre 2020, mentre il più recente display è il Nest Hub di seconda generazione, arrivato sul mercato nel marzo 2021.

Nel frattempo, anche Amazon sta aggiornando Alexa sui propri dispositivi smart home, e si vocifera persino di un possibile rebranding della linea Echo sotto il nome diretto di Alexa. Tutti segnali che potrebbero spingere Google a rinnovare con decisione il catalogo Nest nei prossimi mesi.