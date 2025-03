Samsung Galaxy S25 Edge: nuovi leak anticipano schermo 2K e telaio in titanio

Secondo la maggior parte dei rumor, il Samsung Galaxy S25 Edge sarà lanciato ufficialmente ad aprile, e man mano che ci avviciniamo all’annuncio, emergono nuovi dettagli su display e materiali.

Il noto leaker Ice Universe, riportato da Android Authority, afferma che il quarto modello della serie S25 avrà uno schermo 2K – almeno 2.000 pixel in verticale, con una probabile risoluzione simile a quella del Galaxy S25 Plus, ovvero 3.120 x 1.080 pixel su un pannello da 6,7 pollici.

Sempre secondo la stessa fonte, il Galaxy S25 Edge avrà un telaio in lega di titanio, proprio come il Galaxy S25 Ultra. Questo dovrebbe garantire maggiore resistenza e una sensazione più premium rispetto all’alluminio tradizionale.

In precedenza si era parlato anche di un possibile retro in ceramica, ma stando alle informazioni attuali, sembra che quella previsione non si concretizzerà. Per ora abbiamo solo avuto modo di vedere il dispositivo in immagini trapelate, ma non ancora di toccarlo con mano.

Forma e durata

Il Galaxy S25 Edge è ormai una certezza: il dispositivo esiste e arriverà presto, ma Samsung non ha ancora svelato molti dei dettagli che ci permetterebbero di valutarne davvero l’appeal – come le specifiche tecniche o il prezzo ufficiale.

Dalle prime immagini trapelate, sappiamo che il suo punto di forza sarà il design ultra-sottile. Secondo alcuni leak precedenti, lo spessore potrebbe essere di soli 5,84 mm, ben più sottile del Galaxy S25 standard, che misura 7,2 mm.

Annika Bizon, VP di Mobile Experience (MX) per Samsung UK, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a TechRadar che questa leggerezza non comprometterà la resistenza del dispositivo – una promessa che andrà messa alla prova sul campo.

Inoltre, si vocifera che Samsung abbia lavorato a nuove soluzioni per gestire la dissipazione del calore e mantenere prestazioni stabili, nonostante il profilo sottile. Tutti i dettagli, comunque, dovrebbero arrivare a breve: ormai è solo questione di giorni o poche settimane.