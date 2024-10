Trasforma i tuoi video in capolavori con Act-One, l'IA che porta Hollywood a casa tua

Volete recitare in un film d'animazione nei panni di una versione animale antropomorfa di voi stessi? La piattaforma di creazione video AI di Runway ha lanciato Act-One, uno strumento innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui produciamo animazioni. Questa funzione elimina la necessità di tute di motion-capture e dell'animazione manuale, semplificando un processo tradizionalmente lungo e complesso.

Con Act-One, basta una videocamera che catturi il volto di un attore mentre recita. L'IA che alimenta lo strumento rielabora i movimenti e le espressioni facciali, adattandoli a un personaggio animato. Runway sottolinea che anche le emozioni più sottili, come le microespressioni, vengono catturate, offrendo una rappresentazione autentica delle performance.

Inoltre, Act-One permette di creare scene di dialogo con più personaggi, una sfida per molti modelli di IA generativa. Un singolo attore può interpretare più ruoli, e l'intelligenza artificiale anima le diverse performance, facendole interagire come se stessero conversando tra loro.

Questa tecnologia rende l'animazione molto più accessibile, permettendo anche a chi ha un budget limitato o poca esperienza di sperimentare con design dei personaggi realistici. Sebbene non possa sempre eguagliare il lavoro di team di animatori professionisti, la riduzione della barriera d'ingresso offre nuove opportunità creative a dilettanti e aspiranti cineasti. Qui di seguito potete vedere alcune dimostrazioni delle sue potenzialità.

Rivoluzione animata

Act-One rappresenta un'evoluzione della funzione video-to-video di Runway, integrata nel modello Gen-3 Alpha. Mentre il precedente strumento richiede un video e una richiesta di testo per modificare ambientazioni e personaggi, Act-One si concentra sulla mappatura delle espressioni umane direttamente sui personaggi animati. Questo si allinea con l'introduzione della Gen-3 Alpha Turbo, che offre maggiore velocità a discapito di alcune funzionalità.

Per garantire un uso responsabile, Runway ha implementato restrizioni su Act-One. Non è possibile creare contenuti con personaggi pubblici, e tutte le voci utilizzate nel video finale devono essere autorizzate dai rispettivi titolari. Il modello è costantemente monitorato per rilevare possibili violazioni di queste regole.

Runway ha espresso entusiasmo per le potenzialità narrative che Act-One porterà nel campo dell'animazione, sottolineando il loro obiettivo di rendere tecniche avanzate accessibili a una gamma più ampia di creatori e artisti. Act-One potrebbe distinguersi nel panorama dei generatori di video AI, anche se ci sono iniziative simili come Adobe Firefly e MovieGen di Meta. Tuttavia, Act-One sembra offrire una facilità d'uso superiore rispetto a Firefly e una maggiore accessibilità rispetto a MovieGen.

La concorrenza nel settore dei video di intelligenza artificiale è in crescita, con OpenAI che sta diffondendo il suo modello Sora e altre aziende come Stability AI, Pika e Luma Labs che lanciano nuove funzionalità.