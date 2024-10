Apple apre il suo Private Cloud Compute ai ricercatori di sicurezza, 1 milione di dollari per chiunque trovi delle falle

Apple ha confermato che aprirà il suo sistema Private Cloud Compute (PCC) - una piattaforma cloud sicura costruita per supportare le funzioni di Apple Intelligence del produttore di iPhone - ai ricercatori di sicurezza che ritengono di poter individuare vulnerabilità nel suo codice.

Attraverso il rilascio di un Virtual Research Environment (VRE) e di un codice sorgente selezionato del PCC, la comunità della sicurezza può ispezionare e convalidare le funzioni di sicurezza e privacy dell'azienda.

Per incentivare la segnalazione di vulnerabilità e bug, Apple offrirà fino a 1 milione di dollari come ricompensa per i casi più gravi.

Le segnalazioni di bug di Apple

Il Private Cloud Compute (PCC) di Apple è progettato per garantire che i dati sensibili vengano elaborati mantenendo la privacy degli utenti, impedendo accessi non autorizzati, anche da parte di Apple stessa. Inizialmente, l'accesso al codice era riservato a revisori e ricercatori selezionati, ma ora Apple ha ampliato le opportunità per i ricercatori pubblici.

Utilizzando il Virtual Research Environment (VRE) su macOS Sequoia 15.1 Developer Preview, gli utenti possono avviare e analizzare le release del PCC, esaminando il software e apportando modifiche o eseguendo debug. Questo ambiente virtuale replica il cloud sicuro, permettendo ai ricercatori di studiare l'architettura senza impattare sul prodotto attivo.

Apple ha anche attivato un programma di ricompense per la scoperta di vulnerabilità, con premi significativi per la segnalazione di problemi critici, come l'esecuzione di codice arbitrario. Le ricompense vanno da 1 milione di dollari per le scoperte più rilevanti, fino a premi minori per altre vulnerabilità.

L'azienda ha dichiarato che prenderà in considerazione anche segnalazioni non categorizzate, valutando la qualità e l'impatto delle informazioni presentate. Apple si impegna a collaborare con la comunità di ricerca per rafforzare la sicurezza e la privacy del PCC nel tempo, definendolo un'architettura di sicurezza all'avanguardia per il calcolo dell'intelligenza artificiale nel cloud.