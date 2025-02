iPhone Vision Pro: Apple Intelligence in arrivo ad aprile secondo un insider

Apple Intelligence potrebbe arrivare con visionOS 2.4 ad aprile

La beta per sviluppatori potrebbe essere disponibile questa settimana su Apple Vision Pro

Strumenti AI come Writing Tools, Genmoji e Image Playground in arrivo sul visore di realtà mista di Apple

L'Apple Vision Pro, il visore di realtà mista di Apple, sta per ricevere Apple Intelligence, e la beta potrebbe arrivare già questa settimana.

Nonostante il Vision Pro sia il prodotto consumer più costoso di Apple, con un prezzo di partenza di 3.499 euro, attualmente non dispone di funzionalità AI, nonostante la presentazione di visionOS 2.0 alla WWDC 2024 insieme ad Apple Intelligence. Ora, secondo nuove indiscrezioni, la suite AI di Apple potrebbe arrivare con visionOS 2.4, previsto per aprile.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, "L'azienda punta a introdurre Apple Intelligence come parte di un aggiornamento software visionOS 2.4, che potrebbe essere rilasciato già ad aprile, secondo fonti informate sui piani di Apple. La beta per sviluppatori potrebbe essere disponibile già questa settimana".

Tra le funzionalità AI previste per il Vision Pro, la beta dovrebbe includere strumenti come Writing Tools, Genmoji e Image Playground. Gurman sottolinea che questa è la prima espansione dell’intelligenza artificiale di Apple oltre iPhone, iPad e Mac. Grazie alla presenza del chip M2 e ai 16 GB di memoria, il visore è in grado di gestire l'elaborazione AI direttamente sul dispositivo.

Troppo presto o troppo tardi?

L'entusiasmo attorno all'Apple Vision Pro è svanito piuttosto rapidamente dopo il lancio. Inizialmente, il visore ha attirato molta attenzione, con influencer che lo utilizzavano in luoghi pubblici come la metropolitana di New York e articoli che ne esaltavano l’utilità per il lavoro da remoto. Tuttavia, a distanza di poco più di un anno, il Vision Pro fatica a suscitare interesse tra il pubblico generalista, finendo raramente sotto i riflettori.

L'arrivo di Apple Intelligence potrebbe cambiare le sorti del visore? Già lo scorso ottobre erano emerse indiscrezioni su una riduzione della produzione a causa delle vendite deludenti, e Apple spera che l’integrazione dell’AI possa riaccendere l’interesse per il dispositivo.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale sul Vision Pro potrebbe rappresentare un’innovazione interessante, ma rischia anche di evidenziare alcune lacune dell’ecosistema AI di Apple, in particolare l’assenza di un Siri realmente potenziato dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, Apple prevede di rilasciare un importante aggiornamento di Siri con iOS 18.4 nelle prossime settimane e, se le indiscrezioni sono corrette, il nuovo assistente più evoluto potrebbe arrivare anche sul Vision Pro, oltre che sugli iPhone.

Apple Intelligence da sola potrebbe non trasformare il Vision Pro in un successo, ma dimostra che l’azienda sta ancora puntando sul suo visore di realtà mista. Con la WWDC 2025 all’orizzonte, questo aggiornamento potrebbe rappresentare un primo passo verso un upgrade software ancora più significativo nel corso dell’anno.