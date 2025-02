Apple pronta a integrare l’AI di Alibaba sugli iPhone in Cina

Apple avrebbe stretto un accordo con Alibaba per introdurre funzionalità AI sugli iPhone destinati al mercato cinese.

Le vendite di iPhone in Cina hanno subito un calo, in parte a causa dell’assenza di funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie alla sua enorme quantità di dati sui consumatori e alla sua esperienza nel settore AI, Alibaba rappresenta un partner strategico ideale per i piani di Apple in Cina.

DeepSeek ha attirato un'enorme attenzione tra gli sviluppatori di intelligenza artificiale in Cina. Tuttavia, secondo The Information, Apple avrebbe scelto di collaborare con Alibaba per sviluppare nuove funzionalità AI destinate agli iPhone venduti in Cina.

Negli ultimi anni, Apple ha perso terreno nel mercato cinese e ora punta sull’intelligenza artificiale per riconquistare una fetta più ampia di utenti. Alibaba potrebbe essere il partner giusto per creare strumenti AI capaci di rendere gli iPhone più competitivi.

Optare per una società cinese invece di implementare direttamente Apple Intelligence non è una sorpresa. Per ottenere l’approvazione delle autorità locali, Apple aveva bisogno di un partner cinese. Inizialmente, sembrava orientata verso Baidu, ma alla fine ha scartato questa opzione perché i suoi modelli AI non soddisfacevano le esigenze richieste.

L’azienda ha preso in considerazione anche le offerte di altri sviluppatori cinesi, tra cui Tencent e ByteDance, proprietaria di TikTok. DeepSeek è stato valutato come potenziale partner, ma alla fine escluso perché non disponeva delle risorse o dell’esperienza necessarie per un accordo di questa portata.

Alla fine, Alibaba è emersa come la scelta ideale per diversi motivi. Il più importante è l’accesso a un’enorme quantità di dati sui consumatori cinesi, che coprono settori come lo shopping, i pagamenti e le abitudini digitali. Questo patrimonio di informazioni potrebbe permettere ad Apple di offrire funzionalità più personalizzate e adatte al mercato locale. Oltre agli aspetti normativi, la partnership con Alibaba potrebbe aiutare Apple a differenziarsi dalla concorrenza cinese. Huawei, in particolare, ha spinto le vendite dei suoi smartphone con funzionalità AI per quasi un anno, attirando clienti che in passato avrebbero scelto un iPhone.

L’accordo con Alibaba potrebbe accelerare l’approvazione delle funzionalità AI da parte delle autorità cinesi. Secondo il rapporto, gli utenti Apple in Cina potrebbero presto beneficiare di una Siri più intelligente, di ricerche più efficienti e di opzioni di personalizzazione migliorate sui loro dispositivi.

Apple ha sempre esercitato un controllo rigido sul proprio ecosistema, ma questa collaborazione la costringerebbe ad allentare la presa, integrando le tecnologie AI di Alibaba nei suoi prodotti. È un compromesso necessario per mantenere una presenza stabile nel mercato cinese, ma solleva anche interrogativi su come le differenze regionali influenzeranno il design e le funzionalità degli iPhone.

Al momento, l’obiettivo principale di Apple è chiaro: rendere gli iPhone venduti in Cina all’avanguardia, al pari dei principali concorrenti locali. Con l’intelligenza artificiale che sta diventando un fattore decisivo per gli acquirenti, la collaborazione con Alibaba potrebbe essere la migliore strategia per restare competitiva in uno dei mercati più importanti al mondo.