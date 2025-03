Apple Intelligence è un passo indietro rispetto a OpenAI e Google

Apple Intelligence sembra ancora un progetto poco definito, quasi nebuloso, nonostante l’anniversario della sua presentazione si avvicini a giugno. Si tratta di un insieme di funzionalità, alcune utili, altre decisamente superflue, che confermano come Apple – un’azienda che storicamente arriva tardi su certe tecnologie ma con una raffinatezza ineguagliabile – stia cercando di recuperare terreno.

Chiedere a un utente medio di iPhone cosa sia Apple Intelligence o cosa faccia potrebbe portare a risposte incerte, nonostante il termine sia stato ripetuto in pubblicità per mesi prima ancora che fosse disponibile. E ora, con un ritardo significativo, la situazione potrebbe non migliorare.

Ho provato a fare un piccolo test, chiedendo a chi mi sta intorno. La loro unica reazione? Le notifiche riassuntive spesso errate, che o hanno disattivato o hanno lasciato attive solo per ridere degli errori.

Per la prima volta che io ricordi, Apple sembra… persa. Incerta su come procedere, con il mondo della tecnologia che avanza velocemente e la pressione di Wall Street sempre più forte. Avrebbe potuto fare qualcosa di diverso?

L’intelligenza artificiale è diventata un termine di moda come lo era la crypto qualche anno fa, ma ormai è andata oltre: oggi ogni prodotto tech deve, in qualche modo, menzionare queste due lettere. La pressione su Apple – una delle aziende più influenti del settore – si è fatta sentire. Ed è qualcosa di piuttosto raro.

Come ha sottolineato Craig Federighi durante il WWDC 2024, Apple utilizza l'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi da anni, ma fino a poco tempo fa la chiamava "Machine Learning". I Neural Engine sono presenti nei chip Apple da diverse generazioni e Siri, l'assistente vocale che raramente offre risposte utili, è stato introdotto addirittura nel 2011. Se avesse voluto, Apple avrebbe potuto guidare la corsa all’AI già da tempo.

Eppure, aziende come OpenAI e Google non solo hanno superato Apple, ma l'hanno doppiata. ChatGPT è nettamente superiore a Siri, tanto che Apple ha deciso di integrarlo nei suoi ultimi aggiornamenti software. Se questa non è un'ammissione di ritardo, allora cosa lo è?

Apple sembrava sicura del potenziale di Apple Intelligence al WWDC, dedicandole ampio spazio nella presentazione. E non c’è dubbio che alcune funzionalità, come la creazione di Genmoji, possano divertire. Ma basta guardare la concorrenza per capire che non è sufficiente, e il tempo per recuperare potrebbe essere ormai poco.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda è in ritardo sugli obiettivi interni. "Quando Apple ha presentato la nuova versione di Siri con AI lo scorso giugno, il sistema sembrava eccezionale nei video dimostrativi", ha scritto nel suo Power On Newsletter. "Ma in realtà l’azienda aveva a malapena un prototipo funzionante, e i suoi ingegneri dovranno affrontare enormi difficoltà per completarlo entro maggio."

Infatti, Apple ha già posticipato l'arrivo della nuova Siri basata su Apple Intelligence, annunciando che sarà disponibile con un aggiornamento futuro. Questo significa che, quando si terrà il WWDC 2025, Apple potrebbe non aver ancora rilasciato tutte le funzionalità promesse un anno prima. Inoltre, alcune sembrano incomplete: perché, per esempio, se chiedo qualcosa a ChatGPT tramite Siri su Mac, la risposta sparisce non appena clicco altrove?

Gurman suggerisce che la versione conversazionale di Siri potrebbe non arrivare prima del 2027 con iOS 20.

In un certo senso, abbiamo già visto questa storia con Apple e il gaming. I Mac possono eseguire giochi, ma chiunque sa che un PC Windows o una console offre un’esperienza nettamente migliore. Apple può anche vantarsi di far girare Cyberpunk 2077 sui suoi ultimi MacBook, ma a quasi cinque anni dall’uscita del gioco non è un grande risultato. E lo stesso sembra accadere con l’intelligenza artificiale: Apple ci sta provando, ma per un'esperienza completa è meglio guardare altrove.

La differenza è che l’AI è considerata il futuro della tecnologia, mentre il gaming è sempre stato un settore di nicchia per Apple, su cui ha investito meno.

I prossimi anni saranno cruciali. La transizione ai chip proprietari ha riportato i Mac al centro dell’attenzione, ma ora Apple deve davvero "spostare montagne", come dice Gurman, se vuole restare competitiva.