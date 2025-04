iOS 18.4 è arrivato e porta con sé più novità di quanto pensate

I fan Apple stanno ancora esplorando le novità introdotte dal recente aggiornamento iOS 18.4, rilasciato la scorsa settimana. Ora che c'è stato più tempo per testarlo, è evidente come questo aggiornamento di metà anno sia più sostanzioso del previsto.

Tra le funzioni già note spicca la nuova gestione delle notifiche prioritarie legate ad Apple Intelligence, mentre si attende ancora l'arrivo delle novità più rilevanti come la prossima generazione di Siri. Tuttavia, iOS 18.4 rappresenta già un segnale positivo su ciò che potrà offrire Apple in futuro in ambito IA.

Al di là delle modifiche più visibili, ci sono anche cinque nuove funzioni meno appariscenti che meritano attenzione. Magari non hanno fatto molto rumore, ma possono comunque migliorare l’esperienza quotidiana d’uso dell’iPhone. Se ve le siete perse, ecco quali sono.

1. Nuove azioni di scelta rapida

(Image credit: Future)

Le novità introdotte in Comandi Rapidi con iOS 18.4 sono discrete ma significative, e lasciano intuire che Apple stia preparando il terreno per il prossimo grande aggiornamento di Siri. L’app Comandi Rapidi, infatti, potrebbe diventare la base su cui costruire le nuove funzionalità dell’assistente vocale.

Tra le aggiunte c’è una nuova azione che consente di modificare le impostazioni di diverse app Apple, tra cui Safari, Mappe e News. Ognuna di queste include ulteriori opzioni personalizzabili, ampliando così il controllo dell’utente su automatismi e preferenze.

2. Tante nuove emoji

(Image credit: Unicode / Emojipedia)

Con iOS 18.4 arrivano otto nuove emoji che vanno ad arricchire la già ampia tastiera Apple, offrendo ulteriori opzioni per esprimersi nei messaggi e sui social. Si tratta di un aggiornamento minore, ma ogni nuova emoji attira sempre molta curiosità.

Tra le aggiunte troviamo un’impronta digitale, un’arpa, una macchia colorata e – quella che sta già spopolando – una faccina sorridente ma con vistose occhiaie e un’espressione affaticata. Un’emoji che, a quanto pare, molti utenti trovano decisamente rappresentativa.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

3. Musica ambientale

(Image credit: Future)

Tra le novità più apprezzate ma spesso trascurate di iOS 18.4 c’è l’espansione della funzione Suoni di sottofondo di Apple. Ora, con l’opzione Ambient Sounds, è possibile accedere a quattro playlist dedicate: Chill, Sleep, Productivity e Wellbeing.

Perfette per chi ama concentrarsi, rilassarsi o dormire accompagnato da suoni strumentali, queste playlist possono essere attivate rapidamente aggiungendo l’icona Ambient Music al Centro di Controllo dalle impostazioni di personalizzazione.

4. Miglioramenti foto

(Image credit: Future)

Con iOS 18.4, Apple potenzia gli strumenti di gestione della galleria con una serie di aggiornamenti mirati nell'app Foto. Ora è possibile attivare o disattivare le sezioni "Visualizzati di recente" e "Condivisi di recente", insieme a due nuovi filtri utili: "Condivisi con te" e "Non in un album", ideali per ritrovare velocemente le immagini.

Tra le altre novità, c’è la nuova opzione di ordinamento "Data di modifica" e la possibilità di eliminare o recuperare più foto in un solo gesto, migliorando notevolmente la gestione degli scatti per tutti gli appassionati di fotografia su iPhone.

5. Intelligenza visiva per iPhone 15 Pro

(Image credit: Apple)

Tra le novità più utili introdotte con iOS 18.4 ci sono le Notifiche Prioritarie basate su Apple Intelligence, ma non è tutto: Apple ha aggiunto anche un nuovo Action Button per accedere rapidamente alla funzione Visual Intelligence. Inizialmente riservata alla gamma iPhone 16, questa funzione è ora disponibile anche su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Visual Intelligence è una tecnologia simile a Google Lens che permette di scattare una foto a un oggetto e ottenere subito informazioni tramite ChatGPT, Google Search o evidenziando il testo nell’immagine. Anche se l’iPhone 15 Pro non include il tasto per il controllo della fotocamera come l’iPhone 16, la funzione può comunque essere attivata dal Centro di Controllo o tramite l’Action Button.