iPhone SE 4: trapelate le specifiche del nuovo prodotto Apple

CPU e RAM potrebbero essere all'altezza dell'iPhone 16

Le specifiche supporteranno l'Apple Intelligence

Il vecchio design del Touch ID sarà ritirato

Siamo vicini a scoprire tutte le caratteristiche dell'iPhone SE 4, previsto per il lancio all'inizio del prossimo anno. È emersa una scheda tecnica dettagliata che fornisce informazioni su vari aspetti, dalla quantità di RAM al supporto Wi-Fi.

Queste informazioni provengono dall'affidabile informatore @Jukanlosreve, il che aumenta la probabilità che siano accurate, anche se rimane il fatto che nulla è certo finché il dispositivo non sarà ufficialmente presentato. Alcune specifiche erano già state anticipate in precedenza, mentre altre sono nuove.

Come già si sospettava, il documento indica che l'iPhone SE 4 sarà alimentato dal chipset A18, lo stesso utilizzato negli iPhone 16 e 16 Plus. Il dispositivo avrà a disposizione 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

L'uso dello stesso chipset e della stessa quantità di RAM dei modelli di punta è significativo: questo permetterà all'iPhone SE 4 di sfruttare tutte le nuove funzionalità di intelligenza artificiale che Apple presenterà la prossima settimana.

Schermo e telecamere

(Image credit: Future)

Secondo le ultime specifiche trapelate, l'iPhone SE 4 sarà dotato di un display OLED da 6,06 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto al pannello LCD da 4,7 pollici dell’iPhone SE di terza generazione del 2022 e, come già previsto, il display sarà simile a quello dell'iPhone 14.

Con questo modello, l’iPhone SE 4 sarà il primo della serie a rinunciare al tasto home e al Touch ID, adottando un design più moderno, in linea con gli ultimi modelli di punta di Apple. Il peso del dispositivo è di 165 grammi, leggermente superiore ai 144 grammi del predecessore.

Le altre specifiche includono una fotocamera posteriore da 48MP e una fotocamera frontale da 12MP, oltre al supporto per il Wi-Fi 6, protezione contro acqua e polvere con grado IP68 e una batteria da 3.279mAh, un notevole incremento rispetto ai 2.018mAh del modello attuale.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Il prezzo di partenza dell'iPhone SE 4 è fissato a 499 dollari, quindi ci sarà un aumento rispetto ai 429 dollari del modello precedente, ovviamente ad ora non sono ancora emersi i prezzi ufficiali per l'Europa. Il dispositivo, insieme a nuovi iPad, dovrebbe essere presentato sul mercato all'inizio del 2025, con marzo indicato come mese probabile per il lancio.