Apple lancia il teaser per i Mac M4

Dopo settimane di speculazioni, Apple ha confermato l'arrivo di novità per i Mac.

Il teaser mostra una faccia ammiccante del Finder nei colori della Siri ridisegnata

Apple dice di aspettarsi una settimana di interessanti novità a partire dal 28 ottobre

Greg Joswiak, SVP Marketing di Apple, ha confermato l'arrivo di nuovi Mac in un post su X (ex Twitter), annunciando una settimana di "annunci entusiasmanti" che inizierà lunedì mattina. Le voci e le informazioni trapelate suggeriscono che Apple presenterà la sua prossima generazione di Mac con il motore M4, inclusi i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, un Mac mini ridisegnato e un aggiornamento dell'iMac.

Nel tweet, Joswiak ha esortato gli utenti a "Mac (😉) i vostri calendari!", accompagnato da una grafica che mostra un'icona ammiccante del Finder nei colori blu, arancione, viola e rosa, che si capovolge per rivelare un logo Apple luminoso. Questo teaser sembra indicare chiaramente l'imminente annuncio, sebbene Apple stia mantenendo un certo mistero sui dettagli specifici.

Inoltre, è probabile che la settimana di annunci riguardi anche la data di rilascio ufficiale di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, suggerendo un periodo ricco di novità non solo per l'hardware, ma anche per il software della casa di Cupertino.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6cOctober 24, 2024

Cosa ci aspetta la prossima settimana

Siamo tutti ansiosi di vedere le ultime novità nella linea di Mac di Apple, soprattutto dopo il passaggio dai chip Intel a quelli della serie M. I Mac, sia desktop che portatili, offrono ora una potenza impressionante. Il chip M4, già presente nell’iPad Pro, sta per arrivare sui Mac, promettendo prestazioni ancora migliori.

Se le fughe di notizie sono accurate, abbiamo già un'idea di come potrebbero essere i nuovi MacBook Pro M4, grazie a un YouTuber russo che ha mostrato i dispositivi in anteprima. È probabile che mantenendo il design collaudato, questi modelli offriranno ampio spazio per le porte, display vibranti e una tastiera reattiva. L'M4 dovrebbe migliorare le prestazioni nelle attività quotidiane e nelle applicazioni creative, con una GPU potenziata e l'Apple Intelligence al centro dell'attenzione.

Apple ha anche confermato l'arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 nella prossima settimana, con nuove funzionalità come strumenti di scrittura avanzati, un aggiornamento per Siri e la possibilità di trascinare e rilasciare oggetti tra Mac e iPhone. Inoltre, ci sono voci su un aggiornamento per la Magic Keyboard, il Magic Trackpad e il Magic Mouse, anche se potrebbe trattarsi solo di un passaggio da Lightning a USB-C.

Tutto sarà rivelato, o almeno inizierà a essere rivelato, lunedì 28 ottobre 2024. Con l'ipotesi di una presentazione ad Halloween il 31 ottobre, non resta che sperare che Apple riservi qualche dolcetto per i suoi utenti!