Deadpool and Wolverine, ecco quando esce su Disney Plus

La grande attesa per Deadpool e Wolverine si avvicina al termine, con la conferma che il film arriverà su Disney Plus il 12 novembre. Questo significa che, se avete un abbonamento, potrete gustarvi le avventure di Deadpool e Wolverine direttamente dal comfort di casa vostra, senza costi aggiuntivi.

È interessante notare che, sebbene non ci sia stata un'uscita ufficiale da parte della Marvel riguardo alla data di lancio, diverse fonti affidabili sembrano confermare questa notizia. Quindi, se siete fan del Marvel Cinematic Universe, preparatevi a un'altra dose di azione e umorismo il prossimo mese!

Per chi si chiede se il film valga la pena o se ci siano scene post-credits, la curiosità è alta! Non resta che mettersi comodi e seguire i prossimi aggiornamenti. Assicuratevi di avere qualche snack pronto per un binge-watching all’insegna di Deadpool!

Qual è la data di uscita di Deadpool e Wolverine su Disney Plus?

#DeadpoolAndWolverine is streaming November 12 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/U5UORVpbFMOctober 30, 2024

Deadpool e Wolverine arriveranno su Disney Plus martedì 12 novembre. Di solito, i nuovi film vengono rilasciati il mercoledì o il venerdì, rendendo questa data di lancio piuttosto inaspettata per il film della Fase 5 della Marvel.

Sebbene la Marvel non abbia ancora ufficialmente confermato la data, un trailer trapelato il 29 ottobre sembra indicare che il film sarà disponibile su Disney Plus in quel giorno, rappresentando così la conferma più significativa al momento.

Inizialmente, avevamo previsto un'uscita a metà novembre per Deadpool 3, suggerendo che il film non sarebbe apparso sulla piattaforma fino al termine della serie "Agatha All Along". Con la conclusione di questo spin-off di WandaVision il 30 o 31 ottobre, a seconda della posizione, si è creato uno spazio nel calendario di Disney Plus per il debutto di Deadpool e Wolverine. Siamo quindi soddisfatti di vedere che la nostra previsione iniziale, che indicava il 13 novembre come data di uscita, è stata superata di un giorno.

Vale la pena guardare Deadpool e Wolverine su Disney Plus?

Devo guardare altri film del MCU o degli X-Men prima di Deadpool e Wolverine?

Non è necessario, ma vi consigliamo di guardare i primi due film di Deadpool, cioè Deadpool del 2016 e Deadpool 2 del 2018, per avere un'idea del divertimento, della violenza e del caos che caratterizzano il terzo capitolo del personaggio. Se volete un contesto aggiuntivo sulla trama di Deadpool e Wolverine, vi suggeriamo di vedere anche Logan del 2017, uno degli ultimi film degli X-Men prodotti dalla 20th Century Fox.

Fortunatamente, tutti questi film e gli altri della saga degli X-Men sono disponibili su Disney Plus in tutto il mondo. Se non siete ancora abbonati al servizio, vi consigliamo di consultare il nostro articolo sui prezzi di Disney Plus per scoprire quanto costa un abbonamento mensile o annuale nella vostra regione.

Qual è la durata di Deadpool e Wolverine?

Deadpool e Wolverine ha una durata di due ore e otto minuti, ovvero 128 minuti, inclusi i titoli di coda e una scena post-credits (di cui discuteremo a breve). Se temevate di affrontare un film lungo come Avengers: Endgame, che richiede molteplici pause, potete stare tranquilli.

C'è una scena post-credits in Deadpool e Wolverine? E che impatto ha sul MCU?

Sì, c'è una scena post-credits in Deadpool e Wolverine. Rivelare i dettagli di questa scena o spiegare come il film influisca sul futuro del MCU rovinerebbe alcune delle sorprese che il film ha in serbo. Vi consigliamo di salvare questa pagina e di tornare qui per leggere il nostro articolo che spiega il finale di Deadpool e Wolverine dopo averlo visto in streaming. Non dimenticate di consultare anche la nostra guida ai camei di Deadpool e Wolverine per non perdervi nessuna delle apparizioni a sorpresa di personaggi in questo straordinario film di supereroi.