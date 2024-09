Inside Out 2, ecco quando esce su Disney+

Inside Out 2 è stato un gradito sequel dell'amato film Pixar e il suo arrivo su Disney Plus è dietro l'angolo.

Il seguito è arrivato quasi un decennio dopo il primo film e, con un solido 91% di voti su Rotten Tomatoes, di è dimostrato un secondo capitolo degno di nota. Espandendo la storia del film originale con l'aggiunta di nuove emozioni, il sequel è stato in grado di esplorare un periodo diverso della vita di Riley con la stessa quantità di tenerezza del film originale.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla data di uscita di Inside Out 2 in streaming.

Quando arriverà Inside Out 2 su Disney Plus?

Condividendo la notizia sui social media, Disney Plus ha confermato che sarà possibile vedere Inside Out 2 in streaming su dal 25 settembre. Quindi, se vi siete persi il film nelle sale o non vedete l'ora di rivederlo, non dovrete aspettare molto.

🚨Contain your emotions, because #InsideOut2 is coming to #DisneyPlus September 25! pic.twitter.com/2hn2KpUQAmSeptember 12, 2024

