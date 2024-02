Disnay Plus, stop alla condivisione password a partire da marzo

Disney Plus har et væld af tv-serier og film

Non si può dire che non ci abbiano avvertito: già a settembre, Disney Plus aveva dichiarato che avrebbe iniziato a dare un giro di vite alla condivisione degli account all'inizio del 2024, prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Abbiamo già visto che il servizio Hulu della stessa azienda ha inviato un'e-mail agli abbonati per informarli del cambiamento dei termini, e ora Disney Plus sta inviando un'e-mail ai clienti statunitensi per informarli delle nuove regole. La mossa arriva pochi giorni dopo le e-mail di Hulu.

Come nel caso di Hulu, le e-mail parlano di modifiche ai T&C apportate il 25 gennaio, che saranno applicate a partire dal 14 marzo. Ciò significa che a partire da questa data, se si condivide il proprio account Disney Plus con persone che non vivono sotto lo stesso tetto, si potrebbe incorrere in restrizioni o addirittura in un divieto.

La storia si ripete

Nelle e-mail di Disney Plus si legge che "stiamo aggiungendo limitazioni alla condivisione del tuo account al di fuori del tuo nucleo familiare" e che il servizio streaming può "analizzare l'uso del tuo account per determinare la conformità". Non viene specificato come ciò avverrà esattamente, ma anche qualcosa di semplice come la registrazione dell'indirizzo IP può indicare quando persone diverse accedono al servizio da reti diverse e da luoghi diversi.

Tuttavia, si tratta di uno strumento piuttosto spuntato, che segnalerebbe gli accessi legittimi quando si viaggia per lavoro o per piacere. Netflix aggira il problema chiedendo ogni tanto di connettersi dalla propria postazione e Disney probabilmente farà lo stesso.

Secondo il centro assistenza di Disney Plus per gli Stati Uniti e anche per altri territori (la stessa lingua è presente anche nella versione britannica), per abitazione si intende "l'insieme dei dispositivi associati alla vostra residenza personale primaria che vengono utilizzati dalle persone che vi abitano".

A differenza di Netflix, al momento non esiste un modo per aggiungere altre persone al proprio account, ad esempio perché uno dei figli va all'università; finora non sono stati annunciati piani per una simile opzione.