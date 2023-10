Prezzo Disney Plus: quanto costano i piani di abbonamento

Disney Plus è la piattaforma streaming perfetta per le famiglie grazie alla sua offerta di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Lucasfilm.

A oggi Disney Plus ha superato i 157 milioni di abbonati nel mondo, dando del filo da torcere a Netflix. Vediamo di seguito tutto quello che c'è da sapere su Disney Plus in termini di prezzo, abbonamenti e ultime novità.

(Image credit: Disney / Becca Caddy)

Quanto costa l'abbonamento a Disney+?

In Italia l'abbonamento a Disney Plus costa 8,99 €/mese o 89,90 €/anno

Negli Stati Uniti da dicembre 2022 è disponibile anche un abbonamento con pubblicità chiamato Disney Plus Basic al prezzo di 7,99 dollari al mese.

A partire da novembre 2023 in Italia e in altri Paesi europei arriverà arriva lo stesso Standard con pubblicità, il cui costo sarà pari a 5,99 euro al mese.

(Image credit: Hulu/Disney Plus)

Con l'introduzione del nuovo abbonamento Disney Plus con pubblicità ci saranno due diverse fasce di prezzo per chi vuole provare il servizio.

Vi conviene abbonarvi subito, perchè da novembre è previsto un aumento dei prezzi: l'abbonamento standard senza pubblicità verrà rinominato Disney+ Premium e costerà 11,99€ al mese o 119,90€ all'anno.

Come avere Disney Plus gratis?

La prova gratuita che originariamente permetteva di abbonarsi al servizio senza costi per 7 giorni non è più disponibile.

(Image credit: Hulu)

Disney Plus vs Netflix: prezzo

Un piano di abbonamento Netflix Base costa 7,99€ al mese, ma consente di vedere contenuti su un solo schermo alla volta e in risoluzione SD. É disponibile anche un piano con pubblicità a 5,49€ al mese, mentre ci sono due abbonamenti più costosi per vedere contenuti in HD e UHD anche su più schermi.

Tuttavia, ricordate che a causa delle politiche Netflix non è più possibile condividere l'account (e quindi la spesa) al di fuori del nucleo familiare.

Almeno per quanto riguarda i prezzi, Disney Plus è in vantaggio con il suo conveniente piano di abbonamento attualmente pari a 8,99€ al mese, che però permette di guardare contenuti su 4 schermi contemporaneamente e quindi di condividere l'abbonamento.

Disney Plus vs Netflix: qual è meglio?

(Image credit: Amazon Studios)

Disney Plus vs Prime Video: prezzo

Con un prezzo di 4,99€ al mese o di 49,99€ all'anno, Amazon Prime Video è il servizio di streaming più conveniente: offre serie TV, film, documentari e sport, oltre a un mese di prova gratuita.

Include anche l'iscrizione ad Amazon Prime, che dà accesso alle spedizioni Amazon rapide e gratuite, oltre all'archiviazione di foto e all'accesso a offerte esclusive.