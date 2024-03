Taylor Swift: The Eras Tour è già record, ma riuscirà a battere anche Netflix?

Non è esattamente una grande sorpresa, ma Taylor Swift: The Eras Tour è diventato il film musicale più visto nella storia di Disney Plus, con 4,6 milioni di visualizzazioni solo nei primi tre giorni. Nel fine settimana di apertura, la Disney afferma che gli Swiftie hanno guardato 16,2 milioni di ore dell'epico concerto.

Secondo Variety, Disney Plus ha pagato "più di 75 milioni di dollari" per i diritti di streaming, che si aggiungono ai 261,7 milioni di dollari di incassi nelle sale cinematografiche, che hanno già reso The Eras Tour il film di concerti che ha incassato di più fino ad oggi.

Se non avete visto la versione in streaming perché siete già stati al cinema, vale la pena di guardarla. Ci sono più canzoni nella versione streaming che nella versione teatrale o digitale, che ha aggiunto Wildest Dreams, The Archer e Long Live; la versione Disney Plus ha anche Cardigan, Death by a Thousand Cuts, Maroon, You Are in Love e I Can See You.

I numeri sono incredibili per un film concerto, ma come sottolinea Kasey Moore di What's on Netflix, non sono abbastanza grandi da rimontare sui numeri dello streaming globale.

Taylor Swift vs Netflix: chi la spunterà?

Moore ha sottolineato che, sebbene i numeri di Taylor siano impressionanti, altri titoli continuano a ottenere più visualizzazioni: "Per fare un confronto, nei primi tre giorni della scorsa settimana Damsel ha avuto 35,3 milioni di visualizzazioni", ha spiegato Moore. "In effetti, la scorsa settimana [The Eras Tour] si sarebbe piazzato al quinto posto della top 10 insieme a Equalizer 3".

Come mai un film concerto considerato da molti come uno dei migliori mai realizzati e con il 99% nel Tomatometer è stato battuto nella classifica degli streaming da un film mediocre che abbiamo definito "un fiasco" e che ha ottenuto un misero 56% dalla critica su Rotten Tomatoes?

La spiegazione è piuttosto semplice. Innanzitutto, i film hanno un'attrattiva più ampia dei film concerto. In secondo luogo, Netflix ha molti più spettatori di Disney Plus. Secondo i dati di Neilsen per il 2024, la quota di visione di Disney Plus tra le smart TV e i dispositivi connessi alla TV è dell'1,9% rispetto al 7,8% di Netflix. Si tratta di molti televisori e di molti spettatori.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

In altre parole, il confronto tra Taylor Swift: The Eras Tour con Damsel è interessante ma praticamente inutile: sono cose diverse, fatte per un pubblico diverso, su servizi diversi, e sospetto che i numeri delle visualizzazioni di Taylor continueranno a salire perché lo show ha la possibilità di essere rivisto che il film non ha.