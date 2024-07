Samsung cambia le carte in tavola passando a Google Messages sui nuovi Galaxy Flip e Fold

Samsung abbandonerà la sua app di messaggistica negli Stati Uniti e renderà Google Messages l'opzione preinstallata. L'azienda ha dato l'annuncio all'indirizzo in una nota inviata tramite l'applicazione Samsung Members.

Si legge che "Samsung Messages non sarà più precaricato" sui Galaxy Z Flip6, Z Fold6 e "sui modelli più recenti". Google Messages è la nuova scelta perché fornisce una "esperienza migliorata" consentendo agli utenti di esprimersi in modo sicuro.

A giudicare dalle parole, sembra che l'azienda stia parlando di RCS, o Rich Communication Services. Google ha creato questo protocollo di messaggistica per migliorare notevolmente i messaggi di testo tra i telefoni Android.

RCS è in grado di inviare diversi tipi di file oltre ai messaggi di testo, supporta immagini e video ad alta risoluzione e protegge i dati tramite la crittografia end-to-end. Samsung Messages supporta il protocollo, ma non nella stessa misura di Google Messages, che è più ampiamente disponibile.

Samsung Messages "è ancora disponibile per il download dal Galaxy Store", ma alcune delle sue funzioni "saranno escluse". Quali siano esattamente non si sa, dato che né l'avviso né l'elenco dell'app spiegano cosa sia stato rimosso.

Informazioni mancanti

Manca una buona quantità di informazioni importanti. Per cominciare, l'inserimento di Google Message è un aggiornamento globale?

Le prime notizie indicano che il passaggio avviene solo negli Stati Uniti e l'esperto del settore Mishaal Rahman si è rivolto a X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter), scrivendo che le "build canadesi ed europee per Galaxy Z Flip6 e Fold6" hanno ancora l'app di prima parte preinstallata. "Solo le unità statunitensi" stanno ricevendo l'aggiornamento.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Inoltre, non è noto se il passaggio avverrà anche altrove. L'avviso menziona qualcosa sui modelli più recenti, ma non sappiamo se il gigante tecnologico si riferisca all'imminente Galaxy S25 o alla serie S24. È molto probabile che queste modifiche vengano applicate anche ai dispositivi più vecchi. Nel 2022, sul Galaxy S22, l'azienda ha deciso di rendere Google Messages l'app RCS predefinita, mantenendo il proprio software come opzione secondaria per gli utenti.

Nel 2024 i due colossi hanno unito le forze in una partnership di ampia portata che interessa diversi settori, dagli smartphone all'intelligenza artificiale. Sbarazzarsi di un'app di messaggistica (probabilmente inferiore) per supportare meglio quella contemporanea potrebbe essere la mentalità attuale di Samsung.

Non dimenticate di consultare l'elenco di TechRadar dei migliori telefoni Samsung per il 2024.