Canon torna alla grande con EOS R1 ed EOS R5 I

Canon ha finalmente annunciato le sue prime nuove fotocamere del 2024 e le nuove ammiraglie Canon EOS R1 e Canon EOS R5 Mark II sono macchine veloci che sembrano essere valse l'attesa.

La Canon EOS R1 è la nuova fotocamera sportiva di punta dell'azienda, progettata per sfidare la Sony A9 III e la Nikon Z9. A tal fine, abbina un sensore full-frame da 24,2 MP e un nuovo processore Digic Accelerator, che si affianca al processore Digic X esistente per consentire di raggiungere una velocità di scatto a raffica di 40 fps con l'otturatore elettronico e il tracking completo dell'autofocus.

Mentre la EOS R1 è stata progettata per i fotografi sportivi professionisti, la Canon EOS R5 Mark II è una macchina tuttofare più piccola e più accessibile, che rappresenta un acquisto più realistico, anche se ancora costoso, per la maggior parte di noi. Nella nostra recensione hands-on di Canon EOS R5 II la definiamo un "aggiornamento brillante" rispetto al suo predecessore che è "davvero impressionante", anche se forse eccessivo per molti fotografi.

Come la EOS R1, la R5 Mark II è dotata del secondo processore Digic Accelerator per migliorare le modalità di scatto a raffica e video. In combinazione con il sensore full-frame da 45 MP, che secondo Canon ha la più alta velocità di lettura in circolazione, la R5 Mark II può raggiungere una velocità di 30 fps.

Entrambe le fotocamere dispongono anche del sistema di messa a fuoco automatica di nuova generazione di Canon, chiamato Dual Pixel Intelligent AF. Naturalmente il nome richiama l'intelligenza artificiale e Canon afferma che si tratta del suo miglior sistema di messa a fuoco automatica fino ad oggi, anche se si tratta più che altro di un aggiornamento incrementale, con l'AF che ora consente di seguire i soggetti con maggiore precisione e di registrare anche volti specifici, in modo da dare priorità a quelli in mezzo alla folla. Il sensore è inoltre dotato di pixel di tipo incrociato per migliorare le prestazioni dell'AF quando si scatta in verticale.

Una differenza tra EOS R1 e R5 Mark II è rappresentata dai rispettivi mirini elettronici. La R1 ha un display OLED da 9,44 milioni di punti con ingrandimento 0,9x, che promette di offrire agli amanti dello sport e della natura una visione brillante dell'azione, come la Sony A9 III. La R5 Mark II, invece, deve "accontentarsi" di un OLED da 5,76 milioni di punti, ormai standard nelle fotocamere mirrorless di fascia alta.

Altre caratteristiche di entrambe le fotocamere sono la stabilizzazione dell'immagine a 8,5 stop e le capacità video. A causa del suo sensore a risoluzione inferiore, la EOS R1 raggiunge una risoluzione video massima di 6K (mentre la R5 Mark II arriva a 8K/60p), ma entrambe sono in grado di realizzare filmati slow-mo 4K/120p e di registrare RAW interni a 12 bit.

Quando si possono acquistare?

Naturalmente, entrambe le fotocamere hanno prezzi piuttosto elevati. Il prezzo del solo corpo macchina della Canon EOS R1 è di 5.763 euro, mentre la Canon EOS R5 II è stata lanciata con un prezzo di 4.116 euro (circa il 10% in più rispetto alla EOS R5 di quattro anni fa).

È inoltre possibile acquistare la EOS R5 II con l'obiettivo Canon RF 24-105 mm f/4L al prezzo di 5.215 euro, e sarà disponibile a partire da agosto. L'attesa per una EOS R1 sarà un po' più lunga, poiché la fotocamera non sarà disponibile per l'acquisto almeno fino a novembre, ma ci si aspetta di vederne presto qualcuna in giro alle Olimpiadi di Parigi.

Le prime riflessioni

Non c'è dubbio che le Canon EOS R1 e EOS R5 II siano le fotocamere più promettenti ed entusiasmanti da molto tempo a questa parte. D'altronde, non c'è da sorprendersi se si considera che l'ultimo lancio è stato quello della poco entusiasmante Canon EOS R100 ed è ancora troppo presto per dire esattamente come le nuove fotocamere si confrontano con fotocamere del calibro della Nikon Z8 e della Sony A9 III, dato che abbiamo avuto a disposizione solo un tempo limitato con entrambe.

Ciò che ci ha colpito della EOS R5 Mark II è il modo in cui molte delle caratteristiche della EOS R1 sono state racchiuse in questa fotocamera più versatile. È chiaro che la EOS R1 è uno strumento specializzato per i fotografi sportivi professionisti e questo limiterà la portata del suo fascino. Ma la EOS R5 Mark II ottiene molti dei suoi miglioramenti in termini di velocità, tra cui un sensore impilato per una maggiore velocità di lettura e la combinazione del sistema Dual Pixel Intelligent AF di Canon e dell'Eye Control AF.

Come conclude la nostra recensione della Canon EOS R5 II: "La R5 II gestisce abilmente scenari che vanno dall'azione frenetica ai ritratti in esterni e sembra destinata a essere un'opzione versatile per la maggior parte dei professionisti, combinando foto ad alta risoluzione da 45MP e video 8K con una velocità impressionante".

Ma d'altra parte, aggiunge: "per un certo tipo di fotografi, tuttavia, la EOS R5 II è eccessiva e la EOS R5 andrà benissimo: fotografi di paesaggi e ritratti, ritiratevi. Ma se si fanno riprese d'azione o si desidera una videocamera meglio equipaggiata, allora la EOS R5 II fa la sua parte".

Presto metteremo alla prova le versioni finali di entrambe le fotocamere, in vista del loro rilascio nel corso dell'anno.