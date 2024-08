GoPro Hero 13 Black: prime immagini e un modello sorpresa svelato

Leaked images of the Hero 13 Black suggest it won't be very different (physically) from the Hero 12 Black (above)

Proprio come gli iPhone, le nuove action camera GoPro Hero arrivano puntualmente ogni settembre e alcune immagini appena trapelate della GoPro Hero 13 Black suggeriscono che la tradizione continuerà anche quest'anno.

Infatti, un annuncio prematuro su Amazon raccolto da TechstoriesIndia (via NotebookCheck) suggerisce che il 16 settembre arriveranno due nuovi modelli.una Hero 13 Black, seguito dellaGoPro Hero 12 Black dello scorso anno e un nuovo intrigante modello entry-level che si chiamerà semplicemente GoPro Hero.

Quest'ultima sembra essere la più interessante delle due dalle immagini trapelate finora, che sono state condivise nel post di X (ex Twitter) qui sotto. Probabilmente sostituirà la Hero 11 Black Mini, arrivata nel 2022 come action cam più economica e compatta per caschi da bici e moto. La descrizione del prodotto trapelata la descrive come "la nostra più piccola videocamera 4K" con un "design robusto e super leggero" che è "una frazione delle dimensioni e del peso delle altre videocamere GoPro".

A quanto pare, la GoPro Hero sarà ancora impermeabile fino a 5 metri e avrà la stabilizzazione HyperSmooth, ma questo è tutto ciò che sappiamo finora su questa action cam. La Hero 13 Black è simile: dalle immagini trapelate, il suo design sembra quasi identico a quello del suo predecessore.

Un cambiamento promettente, tuttavia, è la comparsa di nuovi accessori magnetici in questi annunci trapelati. Il sistema di montaggio magnetico del DJI Osmo Action 4 ci è sempre piaciuto, in quanto rende molto veloce l'aggiunta della videocamera a nuovi accessori, come le prolunghe o le impugnature, e sembra che GoPro abbia preso nota.

L'elenco include un "GoPro Magnetic Latch Ball Joint Mount" e un "Magnetic Latch Mount" per la Hero 13 Black, il che suggerisce che la nuova ammiraglia avrà un sistema di montaggio più sofisticato.

Potrebbero essere disponibili anche nuove versioni delle Lens Mods di GoPro per la action cam, con una "Macro Lens Mod" e una "Ultra Wide Lens Mod" mostrate nello screengrab trapelato.

E il GoPro Max 2?

L'arrivo di un nuovo modello Hero entry-level, insieme alla Hero 13 Black, fa eco ad alcuni rumor che abbiamo sentito in precedenza da GoPro durante una telefonata con gli investitori. Durante l'incontro di febbraio su , l'amministratore delegato di GoPro Nick Woodman ha dichiarato: "Abbiamo in programma il lancio di quattro nuove videocamere, che ci permetteranno di avere una linea di videocamere all'avanguardia e leader del settore, con prezzi che vanno da 199 a 599 dollari, e altre previste per il 2025". (fino ad un massimo di 545 euro circa)

Ora abbiamo una buona idea di due di queste fotocamere, anche se le fughe di notizie non hanno ancora rivelato aggiornamenti delle specifiche come i nuovi sensori. Ma che dire delle altre videocamere? Una di queste sarà quasi certamente la tanto attesa GoPro Max 2, una videocamera a 360 gradi che GoPro aveva dichiarato essere "in lavorazione" l'anno scorso.

Purtroppo, a maggio, GoPro ha dichiarato in un'altra telefonata con gli investitori che "a causa di un processo di sviluppo più lungo del previsto", la videocamera 360 sarebbe stata rinviata al "quarto trimestre inoltrato". Se questa tempistica è ancora esatta, possiamo aspettarci che la Hero e la Hero 13 Black entry-level arrivino il 16 settembre (come suggerisce l'annuncio trapelato su Amazon), con la Max 2 che probabilmente seguirà a ruota, si spera entro la fine dell'anno.