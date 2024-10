Insta360 Ace Pro 2: nuove innovazioni nell'action camera 8K

La Insta360 Ace Pro, lanciata a novembre 2023, si conferma come la action camera più potente attualmente sul mercato, ma nuovi materiali di marketing trapelati suggeriscono che la situazione potrebbe cambiare con l'imminente arrivo della Ace Pro 2.

Le informazioni provengono dall'affidabile @Quadro_News su X (ex Twitter), che ha pubblicato diapositive informative sul futuro prodotto di Insta360, il principale rivale di GoPro. Dalle fughe di notizie precedenti, si sapeva già che la Ace Pro 2 sarebbe stata equipaggiata con un sensore principale da 1/1,3 pollici, con una risoluzione di 50MP, un passo avanti rispetto ai 48MP del modello precedente.

Inoltre, la nuova action cam sembra integrare un chip AI da 5 nm insieme a un nuovo componente denominato "Pro Imaging Chip". Sebbene non sia ancora chiaro quale sia la funzione specifica di questo chip, le diapositive indicano che esso migliorerà le prestazioni software, in particolare la funzionalità PureVideo, che ottimizza le riprese in condizioni di scarsa illuminazione.

Un'altra novità interessante è che l'Ace Pro 2 sarà in grado di registrare video Active HDR a 4K/60p, superando il limite attuale di 4K/30p. Inoltre, PureVideo sarà ora accessibile anche per filmati in formato 4:3, oltre al tradizionale 16:9. Questi miglioramenti suggeriscono un potenziamento significativo delle capacità di registrazione della nuova action camera, rendendola un'opzione da tenere d'occhio per gli appassionati di riprese avventurose.

👉Our favorite of 2024? A 1/1.3-inch sensor that captures more light, has extended dynamic range and delivers high image quality in conditions unavailable to other action cameras.🤔#insta360 #insta360acepro2 pic.twitter.com/WVuEHo7zvpOctober 12, 2024

Un'altra diapositiva trapelata rivela il "Memories Album" di Insta360, una funzionalità che utilizzerà l'intelligenza artificiale per organizzare e modificare i filmati, simile all'app Quik di GoPro. Il materiale promozionale sottolinea che questa action camera "offre un'elevata qualità delle immagini in condizioni inaccessibili ad altre action camera", un chiaro riferimento ai rivali del settore.

Al momento, non sono disponibili informazioni riguardo a una data di uscita, ma queste anticipazioni suggeriscono che potrebbe valere la pena attendere una o due settimane se stai considerando l'acquisto di una GoPro Hero 13 Black o di una DJI Osmo Action 5 Pro. La Ace Pro 2 sembra promettere notevoli innovazioni che potrebbero renderla una scelta vincente per chi cerca prestazioni superiori nel campo delle action camera.

C'è margine di miglioramento?

(Image credit: Paul Hatton)

Finora, sembra che la Insta360 Ace Pro 2 rappresenterà un aggiornamento relativamente contenuto rispetto alla Ace Pro, e resta da vedere se supporterà la profondità di colore a 10 bit. Insta360 ha già dichiarato che il modello attuale non può gestire questa funzione a causa di limitazioni hardware, una mancanza che potrebbe penalizzare i professionisti interessati a riprese più elaborate o a girare con un profilo di registro "piatto".

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tuttavia, la nostra recensione della Insta360 Ace Pro l'ha definita "un mostro assoluto", anche senza il supporto per il video a 10 bit, suggerendo che questa caratteristica potrebbe non essere un deterrente per molti utenti. Attualmente, l'Ace Pro occupa il terzo posto nella nostra guida alle migliori action camera.

Se la Ace Pro 2 riuscirà ad integrare funzionalità come la registrazione "log" e a potenziare le sue capacità di intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda la riduzione del rumore in condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe ambire al primo posto al momento del lancio. Speriamo che questo avvenga presto, considerando le recenti fughe di notizie.