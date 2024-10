Insta360 lancia la Ace Pro 2: la prima action camera al mondo con doppio chip

La Insta360 Ace Pro 2 rappresenta un significativo aggiornamento rispetto al suo predecessore, la Ace Pro, ed è la prima action camera 8K a rinnovarsi nel mercato. Con la sfida aperta a modelli come la GoPro Hero 13 Black e la DJI Osmo Action 5 Pro, questa nuova camera punta sul video ad alta risoluzione e sul primo doppio chip in una action camera per migliorare le prestazioni.

Rispetto all'Ace Pro originale, la Ace Pro 2 offre miglioramenti notevoli. Sebbene il video 8K possa sembrare più una trovata, ora supporta modalità HDR attivo e PureVideo in 4K fino a 60 fps, con un profilo colore I-Log per gli editor più esigenti. La camera è anche più resistente, con uno schermo ribaltabile migliore, una durata della batteria superiore e un design migliorato per la protezione dell'obiettivo. Inoltre, la registrazione audio è stata ottimizzata, con una protezione dal vento.

Il prezzo della Insta360 Ace Pro 2 si aggira intorno ai 469,99 euro per il pacchetto standard, posizionandosi in una fascia simile a quella della GoPro e leggermente più alta rispetto alla DJI. Per ulteriori dettagli, sarà possibile consultare la nostra recensione completa della Ace Pro 2.

(Image credit: Insta360)

La serie Ace Pro è diventata maggiorenne?

L'Ace Pro 2 di Insta360 si presenta come un significativo passo avanti rispetto al modello precedente, affrontando le carenze nelle funzionalità avanzate che caratterizzavano le rivali GoPro e DJI. Il principale miglioramento è rappresentato dal doppio chip: un Pro Imaging Chip dedicato si occupa dell'elaborazione delle immagini e della riduzione del rumore, mentre un AI Chip da 5 nm gestisce le prestazioni complessive della fotocamera, garantendo un'esperienza utente fluida.

Il sensore da 1/1,3 pollici consente di registrare video in 8K fino a 30 fps, oltre a una modalità slow-motion in 4K a 120 fps e un "Clarity Zoom" 2x, con una gamma dinamica che arriva fino a 13,5 stop. La modalità "PureVideo" per le condizioni di scarsa illuminazione è stata ulteriormente ottimizzata, con una frequenza di fotogrammi migliorata fino a 60 fps.

Inoltre, Insta360 ha collaborato con Leica per offrire profili colore esclusivi e ha creato un obiettivo Summarit con un campo visivo di 157 gradi, superiore rispetto ai concorrenti. Altri miglioramenti includono uno schermo ribaltabile da 2,5 pollici più grande e luminoso, una maggiore impermeabilità fino a 12 metri di profondità e il controllo dei gesti per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

Per ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità e sulle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consultate la nostra recensione completa dell'Ace Pro 2. Sebbene i video in 8K rimangano limitati, molte altre modalità hanno mostrato miglioramenti significativi, posizionando l'Ace Pro 2 come un serio rivale per GoPro e DJI.