GoPro Hero e Hero 13 Black ufficiali, action cam 4K per tutti

Siamo a settembre, il che significa due certezze virtuali nel campo della tecnologia: avremo nuovi iPhone e le ultime GoPro. Come da tradizione, il re delle action camera ha lanciato la sua ultima ammiraglia, la Hero 13 Black, e un nuovo modello per principianti, chiamato semplicemente Hero.

Il nuovo modello, la Hero, è la più piccola action camera 4K con schermo di GoPro ed è stata progettata per essere semplice ed economica. Il modello base arriverà sugli scaffali il 22 settembre e sarà anche la action camera GoPro più economica in assoluto.

Al doppio del prezzo della Hero si trova l'ammiraglia Hero 13 Black, poi sempre a salire ci sarà la Creator Edition, che sarà disponibile prima dell'Hero, con una data di vendita fissata al 10 settembre.

GoPro ha anche presentato una serie di nuovi accessori per la Hero 13 Black, in particolare i nuovi obiettivi della serie HB che includono un Macro Lens Mod, che supera i limiti della messa a fuoco ravvicinata di cui soffrono le videocamere d'azione, e un irresistibile Anamorphic Lens Mod per delle ottime riprese cinematografiche.

GoPro Hero 13 Black: il sistema di videocamere d'azione più raffinato

Le caratteristiche di punta della Hero 13 Black sono più o meno le stesse: un sensore di formato 8:7 con risoluzione video fino a 5,3K, stabilizzazione HyperSmooth leader del settore e impermeabilità fino a 10 metri.

In che modo GoPro spera di poter contrastare l'agguerrita concorrenza di DJI e del suo Osmo Action 4 (che si dice sarà presto sostituito dal Osmo Action 5 Pro) e l'eccellente Insta360 Ace Pro? A quanto pare, elevando la qualità del suo sistema di accessori e prendendo spunto dalla concorrenza.

Per la prima volta per GoPro, la Hero 13 Black è dotata di un comodo montaggio magnetico, una caratteristica utilizzata anche dal nuovo accessorio di ricarica "Contacto". Anche la batteria integrata, ridisegnata, è un'unità di maggiore capacità da 1.900 mAh, in grado di riprendere video a 5,3K per un massimo di 1,5 ore e video Full HD a 1080p per circa 2,5 ore.

È disponibile anche la nuova serie di Lens Mods, tutti rilevati automaticamente dalla Hero 13 Black grazie a un nuovo design dell'attacco. Ad esempio, l'obiettivo produce una prospettiva letterboxed ultra-wide che viene de-schiacciata dalla fotocamera, con i caratteristici lens flares, un effetto molto apprezzato dai registi.

Il precedente obiettivo Max Mod della Hero 12 Black può essere utilizzato con la Hero 13 Black, anche se senza rilevamento automatico. Tuttavia, i nuovi obiettivi della serie HB non sono retrocompatibili.

Sebbene non si tratti di un nuovo sensore o di video a risoluzione più elevata, il che deluderà coloro che desiderano una GoPro 8K che sia migliore anche in condizioni di scarsa illuminazione, le riprese video possono essere più cinematografiche. Infatti, i video a 5,3K possono essere girati fino a 120 fps per una registrazione in slow-motion 4x, nonché con una profondità di colore superiore a 10 bit, con un'opzione per i video HDR Hybrid Log Gamma (HLG) per ridurre al minimo la perdita di dettagli nelle luci e nelle ombre.

GoPro ha anche risposto alle richieste di ritorno del GPS, che è stato un'omissione deludente dalla Hero 12 Black. Non solo la Hero 13 Black è in grado di indicare la propria posizione, ma attraverso l'app Quik è possibile aggiungere Performance Stickers per incorporare informazioni come velocità, altitudine e forza G nei video clip. Si tratta di una funzione open-source compatibile con le app di gestione dei media di terze parti.

Nonostante le novità non siano molte, la Hero 13 Black sembra un pacchetto molto più interessante per i creatori seri rispetto alla Hero 12 Black.

GoPro Hero: la nuova action camera per principianti da battere?

Mentre la Hero 13 Black sta diventando uno strumento cinematografico sofisticato per i registi più seri, c'è una porzione più ampia di utenti, soprattutto i principianti, che vogliono semplicemente accendere la propria action camera e scattare senza tanti fronzoli. È proprio a queste persone che potrebbe interessare la Hero.

La Hero è la più piccola e leggera action camera 4K con schermo di GoPro, con un peso di soli 86 grammi. Misura 56,6 mm x 47,7 mm x 29,4 mm (LxAxP), il che significa che nel complesso è circa il 40% più piccola della Hero 13 Black.

Avendo la metà del prezzo della GoPro Hero 13 Black, la Hero è naturalmente un dispositivo più semplice. Ha un sensore più piccolo rispetto alla Hero 13 Black e offre video 4K fino a 30fps con un'autonomia fino a 100 minuti, oltre a video 2,7K a 60fps e foto da 12MP.

Tuttavia, ha un campo visivo leggermente più ampio, con una copertura di 165 gradi rispetto al FOV di 156 gradi della Hero 13 Black, quindi non avrete bisogno di un adattatore per obiettivi come l'Ultra-Wide Lens Mod per ottenere un maggior numero di riprese.

Al di là delle specifiche, è la semplicità della Hero, che è impermeabile fino a 5 metri, ad attirare l'attenzione. È possibile scegliere tra tre opzioni di ripresa - Video (fino a 4K), Slo-Mo (2,7K 60fps) e Foto - e la fotocamera fa il resto.

Essendo un modello semplice e a basso costo, la Hero manca di una caratteristica fondamentale: La stabilizzazione HyperSmooth di GoPro. Ciò significa che i video d'azione risulteranno piuttosto mossi quando vengono riprodotti nella videocamera, ma è possibile applicare la stabilizzazione in un secondo momento utilizzando l'app GoPro Quik (così come si può fare per i filmati della Insta360 Go 3S utilizzando l'app Insta360 Studio). Per esperienza personale, l'app Quik aiuta molto a eliminare i tremolii.

Insta360 Go 3S è un'altra piccola videocamera d'azione, ma di prospettiva diversa rispetto alla Hero. La videocamera di GoPro è molto più economica e dispone di uno schermo integrato, ma con modalità di ripresa molto più semplici. La Go 3S, invece, è una videocamera modulare, più piccola nella sua forma senza schermo, ma perde la sua impermeabilità quando viene inserita nell'Action Pod, che ha uno schermo ed è di dimensioni molto simili alla Hero.

Se si vuole essere subito operativi senza dover armeggiare con le impostazioni della videocamera e si desidera un'opzione più compatta della Hero 13 Black, allora la Hero sembra una scelta solida, anche se non abbiamo ancora avuto modo di provare il nuovo modello.