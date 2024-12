DJI Osmo Action 6: arriva a sorpresa dopo solo tre mesi dalla 5 Pro

Nuovi documenti della FCC indicano il lancio a sorpresa di un DJI Osmo Action 6

Il DJI Osmo Action 5 Pro è stato lanciato solo a settembre

Un nuovo modello potrebbe uscire all'inizio del 2025, a quanto pare

DJI sembra pronta a espandere ulteriormente la sua linea di action camera con l'arrivo della DJI Osmo Action 6, come indicano i recenti documenti depositati presso la Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti. Questo nuovo modello potrebbe rappresentare un aggiornamento interessante, nonostante il lancio relativamente recente della DJI Osmo Action 5 Pro, avvenuto a metà settembre.

Le informazioni sulla DJI Osmo Action 6 sono ancora limitate, ma il rapido susseguirsi di documenti regolatori, compresi quelli depositati presso l'ente svizzero SGS, suggerisce che il dispositivo potrebbe essere già in fase avanzata di sviluppo e pronto per il lancio. Una data plausibile per la sua introduzione sul mercato potrebbe essere all’inizio del 2025.

Resta da vedere se la DJI Osmo Action 6 porterà miglioramenti incrementali o se introdurrà innovazioni significative per distinguersi non solo dalla recente Osmo Action 5 Pro, ma anche dai principali concorrenti come la GoPro Hero12 Black. L’intervallo di tempo così breve tra i due lanci suggerisce che DJI potrebbe puntare a soddisfare esigenze diverse o a consolidare ulteriormente la sua posizione di rilievo nel mercato delle action camera.

Ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi mesi, e sarà interessante scoprire quale direzione DJI sceglierà per questa nuova iterazione.

Connettività e capacità della batteria

La documentazione fornita alla Federal Communications Commission offre qualche indizio sulle caratteristiche della DJI Osmo Action 6. La nuova action camera supporterà Bluetooth 5.1 e Wi-Fi nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz, specifiche ormai standard per dispositivi di questa categoria e richieste dalle normative.

Un dettaglio interessante riguarda la batteria: sono state elencate due capacità, 1.770 mAh e 1.950 mAh. Questo potrebbe suggerire l'introduzione di due varianti della camera, magari una versione standard e una Pro. La batteria da 1.950 mAh è la stessa già utilizzata nella DJI Osmo Action 5 Pro, quindi non è da escludere che la nuova versione possa offrire sia una variante più economica con una batteria leggermente ridotta, sia una Pro con la capacità attuale.

La DJI Osmo Action 5 Pro è stata lodata come una fotocamera compatta e versatile, con grandi capacità creative che la rendono una degna rivale della GoPro Hero 13 Black. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui un miglioramento potrebbe essere particolarmente apprezzato. Risoluzioni video più elevate, migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e una maggiore durata della batteria sono caratteristiche che molti utenti sperano di vedere in questo aggiornamento.

Per ora, tutto è ancora nel regno delle speculazioni, ma con la rapida successione di documenti depositati presso enti regolatori e il ritmo di sviluppo di DJI, non passerà molto tempo prima di scoprire cosa avrà da offrire questa nuova iterazione.